Polémica en el Australian Open por la reacción de una tenista tras pegarle un brutal pelotazo a su rival en el rostro

Una jugada en el Abierto de Australia generó controversia cuando Jelena Ostapenko impactó con un pelotazo el rostro de Laura Siegemund durante un partido de dobles femenino. El episodio, que ocurrió en los octavos de final del cuadro de dobles, encendió la discusión en redes sociales y en la propia pista de Melbourne Park.

La dupla formada por Jelena Ostapenko y Hsieh Su-wei dominaba el encuentro ante Laura Siegemund y Sofia Kenin. El marcador mostraba 6-3 y 5-1 a favor del dúo letona-taiwanés cuando, en un intercambio en la red, Ostapenko lanzó un revés potente que golpeó directamente el rostro de Siegemund. La alemana se desplomó inmediatamente, mientras el público en el estadio quedó en silencio.

Sofia Kenin acudió rápidamente a asistir a su compañera. Ostapenko levantó las manos para disculparse y, cuando vio que su contrincante se paró, se giró para continuar la actividad. Las repeticiones mostraron al mismo tiempo su rostro en primer plano, con una mueca que algunos interpretaron como una leve sonrisa.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. El video de la jugada circuló rápidamente y provocó cientos de comentarios críticos hacia Ostapenko. “Ostapenko le dio sin querer a Siegemund en la cara. ¿Sin querer? Esa sonrisa cuando se disculpaba...“, planteó la cuenta Set Tenis. ”Ostapenko le da un pelotazo tremendo en la cara a Siegemund. Ojo a la reacción de ella y a su ‘disculpa’”, escribió otro usuario. “Le pega un pelotazo en la cara que tumba a Siegemund (con quien ha tenido sus rifirrafes) y se disculpa con una sonrisa casi malvada”, se unió a ese mismo enfoque un tercer seguidor. El perfil Tiempo de Tenis se preguntó: “Ostapenko le pegó un tremendo pelotazo ¿a propósito? en la cara a Siegemund".

“Golpea a su rival en la cara y sonríe: la imagen más polémica del Open de Australia”, tituló el medio español La Sexta. “La letona se disculpó, pero la media sonrisa con la que lo hizo desató numerosas críticas de los aficionados, que aventuraron que el pelotazo había tenido cierta intención”, reflexionó el diario Marca.

La dupla se impuso 6-3 y 6-2 y avanzó a la siguiente ronda

El impacto fue tan fuerte que Siegemund tardó unos segundos en reincorporarse, aunque luego pudo continuar el partido. El público, que había retenido la respiración tras el incidente, respondió con una ovación contenida cuando la jugadora alemana volvió a ponerse de pie.

La situación no escaló más allá y el partido continuó tras el incidente. Ostapenko y Hsieh cerraron el encuentro en sets corridos, 6-3 y 6-2. La victoria les aseguró el pase a los cuartos de final, donde enfrentarán a la pareja formada por la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani. La presencia del dúo en la siguiente fase reafirma su condición como terceras cabezas de serie del torneo, tras haber sido finalistas en el 2025 (perdieron ante Katerina Siniaková y Taylor Townsend).

Antes del incidente, Ostapenko y Hsieh habían demostrado un control total sobre el partido. El dúo había derrotado en la primera ronda a Olivia Gadecki y Desirae Krawczyk por 7-5 y 6-2, y accedió a la tercera ronda tras la retirada de Anastasia Potapova y Olga Danilovic. Para Ostapenko, quien había sido eliminada en la segunda ronda del torneo individual frente a Wang Xinyu, la competencia de dobles representa una nueva oportunidad para avanzar en el certamen.

El momento vivido en la pista australiano se suma a la lista de episodios controvertidos en la carrera de Jelena Ostapenko. La jugadora, campeona de Roland Garros en 2017, ha sido foco de atención tanto por su estilo de juego como por sus reacciones dentro de la pista. Ostapenko tuvo un recordado cruce con Townsend durante la segunda ronda del US Open 2025 y muchos usuarios recordaron también otros cruces con Siegemund.

La organización del torneo no se pronunció oficialmente sobre el incidente, y tanto las jugadoras como los equipos técnicos optaron por no emitir declaraciones a la prensa tras el partido. De hecho, la letona sólo se limitó a publicar stories haciendo referencia a la contundente victoria, mientras que en su último posteo en Instagram las críticas por el incidente continuaron.

Su-Wei Hsieh y Jelena Ostapenko vienen de ganar en Brisbane (Foto: Reuters/Dan Peled)

La letona de 28 años, que fue 5° del mundo en singles y hoy figura 24ª, es una de las mejores doblistas de la actualidad: llegó a ser 3 del ranking WTA el año pasado y desembarcó en este Grand Slam ubicada en el puesto 5° con una compañera que aparece 8ª. Tras ganar su primer título del 2026 en Brisbane junto con Su-Wei Hsieh, alcanzó las 12 coronas en esta especialidad.

Ostapenko, que quedó eliminada en segunda ronda del cuadro de individuales del Australian Open, había expresado su reflexión sobre la velocidad de la pista en el certamen tras la victoria contra Rebecca Sramková: “Son un poco rápidas, es un poco complicado. La pelota derrapaba en la pista en ocasiones. Quizá fue por las sombras que volvieron, no estoy segura”. Su última celebración en singles había sido en primera ronda del US Open: luego encadenó cinco caídas en fila en los debuts de distintos certámenes.