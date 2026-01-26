Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

Revive el momento en que Cristián Zavala, jugador de Colo-Colo, ejecuta un penal que es contenido sin esfuerzo por el arquero Washington Aguerre durante la Serie Río de la Plata. Tras el fallo, el jugador cae al césped adolorido.

La confirmación médica sobre la lesión de Cristian Zavala ha despejado las especulaciones que surgieron después de querer picar un penal y fallarlo frente a Peñarol. El jugador de Colo Colo atravesó un momento de incertidumbre tras errar el disparo y mostrar signos evidentes de dolor, lo que llevó a muchos usuarios en redes sociales a dudar de la veracidad de su sentido malestar.

La victoria del equipo chileno, por 4-3 en la tanda de penales, no consiguió eclipsar la atención sobre el estado físico de uno de sus futbolistas más destacados, cuya baja supone una preocupación para el club justo antes del arranque de la temporada.

Los exámenes médicos realizados tras el encuentro confirmaron, según informó ADN Deportes, que Zavala sufrió una fractura en la rótula de su rodilla derecha. Este resultado explica tanto el desacierto en la ejecución del penal como su reacción repentina de dolor, que generó controversia en el momento. El diagnóstico establece una recuperación estimada de entre siete y nueve semanas, lo que mantendrá alejado de las canchas al extremo en la fase inicial del campeonato chileno.

La secuencia de la lesión

La ausencia de Zavala representa un contratiempo relevante para Colo Colo y su entrenador, especialmente de cara al partido debut ante Deportes Limache. El futbolista venía perfilándose como uno de los jugadores ofensivos más desequilibrantes del plantel, y su baja obliga a modificar los planes diseñados para el inicio del torneo liguero. La noticia llega en un periodo clave de preparación, cuando el equipo busca definir su esquema y consolidar el rendimiento colectivo para el nuevo ciclo competitivo.

La ejecución del penal desató una ola de reacciones en medios deportivos de Italia, Francia y España, que dedicaron comentarios a lo sucedido durante aquel amistoso entre Colo Colo y Peñarol.

Desde España, el portal BeSoccer evaluó la jugada con ironía, al señalar: “Zavala tira el peor Panenka de la historia y luego... Elige tu propia aventura: a) finge una lesión para que le lluevan menos palos por el horrible tiro; B) se lesiona con ese mal tiro y sale doblemente mal parado”.

El episodio recibió también la atención de la prensa de Italia. El sitio Sottoporta repasó con tono burlón el desarrollo del encuentro: “La comedia arranca hoy con el prestigioso partido amistoso entre Peñarol y Colo Colo. Cristian Zavala intenta picarla, falla estrepitosamente y además se lesiona la rodilla. No fue su mejor día”.

En Francia, la cuenta EOW elaboró una interpretación que enfatiza la reacción tras el cobro fallido: “Zavala, jugador de Colo Colo, falló un penal en un partido amistoso contra Peñarol, intentando un tiro a lo Panenka que el portero atajó fácilmente. Tras el fallo, cayó al suelo agarrándose la rodilla, lo que muchos interpretaron como una simulación para no avergonzarse por su disparo fallado”.

La viralización del instante en redes sociales captó la atención no solo en Europa. SportsCenter Brasil también abordó la secuencia: “En el partido amistoso entre Peñarol y Colo Colo, Cristian Zavala intentó un penalti a lo Panenka, pero terminó enviando el balón directamente al portero. Para colmo de males, el delantero se lesionó poco después del incidente”.