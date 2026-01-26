Deportes

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

Cristian Zavala, de Colo Colo, se arrojó al piso luego de que el arquero de Peñarol le contenga fácilmente su tiro, lo que le valió ser objeto de burlas

Guardar
Revive el momento en que Cristián Zavala, jugador de Colo-Colo, ejecuta un penal que es contenido sin esfuerzo por el arquero Washington Aguerre durante la Serie Río de la Plata. Tras el fallo, el jugador cae al césped adolorido.

La confirmación médica sobre la lesión de Cristian Zavala ha despejado las especulaciones que surgieron después de querer picar un penal y fallarlo frente a Peñarol. El jugador de Colo Colo atravesó un momento de incertidumbre tras errar el disparo y mostrar signos evidentes de dolor, lo que llevó a muchos usuarios en redes sociales a dudar de la veracidad de su sentido malestar.

La victoria del equipo chileno, por 4-3 en la tanda de penales, no consiguió eclipsar la atención sobre el estado físico de uno de sus futbolistas más destacados, cuya baja supone una preocupación para el club justo antes del arranque de la temporada.

Los exámenes médicos realizados tras el encuentro confirmaron, según informó ADN Deportes, que Zavala sufrió una fractura en la rótula de su rodilla derecha. Este resultado explica tanto el desacierto en la ejecución del penal como su reacción repentina de dolor, que generó controversia en el momento. El diagnóstico establece una recuperación estimada de entre siete y nueve semanas, lo que mantendrá alejado de las canchas al extremo en la fase inicial del campeonato chileno.

La secuencia de la lesión
La secuencia de la lesión

La ausencia de Zavala representa un contratiempo relevante para Colo Colo y su entrenador, especialmente de cara al partido debut ante Deportes Limache. El futbolista venía perfilándose como uno de los jugadores ofensivos más desequilibrantes del plantel, y su baja obliga a modificar los planes diseñados para el inicio del torneo liguero. La noticia llega en un periodo clave de preparación, cuando el equipo busca definir su esquema y consolidar el rendimiento colectivo para el nuevo ciclo competitivo.

La ejecución del penal desató una ola de reacciones en medios deportivos de Italia, Francia y España, que dedicaron comentarios a lo sucedido durante aquel amistoso entre Colo Colo y Peñarol.

Desde España, el portal BeSoccer evaluó la jugada con ironía, al señalar: “Zavala tira el peor Panenka de la historia y luego... Elige tu propia aventura: a) finge una lesión para que le lluevan menos palos por el horrible tiro; B) se lesiona con ese mal tiro y sale doblemente mal parado”.

El episodio recibió también la atención de la prensa de Italia. El sitio Sottoporta repasó con tono burlón el desarrollo del encuentro: “La comedia arranca hoy con el prestigioso partido amistoso entre Peñarol y Colo Colo. Cristian Zavala intenta picarla, falla estrepitosamente y además se lesiona la rodilla. No fue su mejor día”.

En Francia, la cuenta EOW elaboró una interpretación que enfatiza la reacción tras el cobro fallido: “Zavala, jugador de Colo Colo, falló un penal en un partido amistoso contra Peñarol, intentando un tiro a lo Panenka que el portero atajó fácilmente. Tras el fallo, cayó al suelo agarrándose la rodilla, lo que muchos interpretaron como una simulación para no avergonzarse por su disparo fallado”.

La viralización del instante en redes sociales captó la atención no solo en Europa. SportsCenter Brasil también abordó la secuencia: “En el partido amistoso entre Peñarol y Colo Colo, Cristian Zavala intentó un penalti a lo Panenka, pero terminó enviando el balón directamente al portero. Para colmo de males, el delantero se lesionó poco después del incidente”.

Temas Relacionados

Cristian ZavalaColo Colodeportes-argentina

Últimas Noticias

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

El exfutbolista elogió la negociación entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por el mediocampista

La sorprendente sentencia de Oscar

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

El argentino de Alpine completó 60 vueltas en el primer test en Barcelona y habló sobre las diferencias de los nuevos monoplazas

Franco Colapinto dio sus primeras

Crece la tensión en la Fórmula 1: tras la ausencia de Williams, otra escudería corre riesgo de no estar en las pruebas

Los test en Barcelona iniciaron con siete de las once escuderías en pista y se prevé que otro equipo se perderá varios días de actividad

Crece la tensión en la

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

El argentino fue el encargado de abrir para Alpine el “Shakedown Week” en Barcelona durante los ensayos privados

El debut de Franco Colapinto

Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

Santiago Arias, de 34 años, arribó a Argentina como agente libre y se incorporó al conjunto de Avellaneda con un acuerdo por dos años tras su paso por el Brasileirão

Independiente presentó como nuevo refuerzo
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Oscar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Crece la tensión en la Fórmula 1: tras la ausencia de Williams, otra escudería corre riesgo de no estar en las pruebas

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

TELESHOW
¿Quién es la participante de

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

Frida Kahlo inspira un millonario

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte

La OTAN acordó con Trump dos líneas de trabajo para más presencia de la OTAN en el Ártico y menos de Rusia y China

La antigua vía romana que dio origen al Camino Francés y transformó la peregrinación en Europa

El Parlamento Europeo mantiene congelada la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos