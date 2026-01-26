Deportes

Le arrojaron un vaso durante un festejo de gol, lo atajó en el aire y se lo tomó: “Sólo lo vi venir y lo agarré”

Kaio Jorge fue protagonista de un episodio que dio de qué hablar en Brasil durante el derbi entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

El clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, disputado en el Arena MRV, quedó marcado por una escena inusual protagonizada por Kaio Jorge, delantero estrella del equipo visitante. El futbolista celebró su gol capturando un vaso lanzado desde la tribuna local y bebiendo de su contenido, un gesto que generó debate en redes sociales e hizo eco en el reporte arbitral del encuentro, según informó Globo.

El partido, correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Mineiro, comenzó con intensidad y un ritmo elevado, con ambos equipos buscando el control del balón. El primer aviso de peligro llegó de parte de Atlético Mineiro, pero la respuesta de Cruzeiro no tardó. En el minuto 26, tras una asistencia de Kaiki Bruno, Kaio Jorge controló el balón y definió con calidad ante el arquero Éverson, abriendo el marcador para los visitantes.

La atención, sin embargo, se centró en el posterior festejo. Mientras corría hacia una de las esquinas del campo junto a sus compañeros para celebrar el tanto, desde la grada local arrojaron un vaso de plástico al campo. Rápido de reflejos, lo agarró en el aire y bibió un sorbo antes de arrojarlo al piso.

El propio Kaio Jorge relató el episodio a TV Globo: “Durante la celebración, mi adrenalina estaba por las nubes. Ni siquiera sé, solo vi un vaso venir hacia mí y lo agarré. Pero es normal, pasa. Estoy muy feliz de haber marcado mi primer gol aquí en el derbi”.

Kaio Jorge se pronunció sobre
Kaio Jorge se pronunció sobre el festejo (Reuters)

El delantero tomó el vaso, bebió parte del líquido y continuó con la celebración, incluso bailando frente a la tribuna rival antes de reincorporarse al juego. Pese a que en las redes sociales los usuarios afirmaron que se trató de un vaso con cerveza, la naturaleza del líquido no pudo determinarse. La acción fue registrada por las cámaras y por el árbitro principal, quien la incluyó en su informe oficial: “Durante las celebraciones de los goles, se lanzaron vasos al terreno de juego, en el lado donde se encontraba la afición del equipo local, a los 23 minutos del primer tiempo y a los 22 minutos del segundo tiempo”.

El gesto de Kaio Jorge se sumó a la polémica habitual de los clásicos, amplificada por la visibilidad que ofrecen las redes sociales y la cobertura de medios locales. El delantero, máximo goleador del Cruzeiro en 2025 con 26 tantos, alcanzó así su cuarto gol en derbis ante el Atlético Mineiro. Ya había marcado dos veces en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil del año anterior y una vez en la ida.

En cuanto a lo deportivo, durante la primera parte, el dominio de Cruzeiro permitió que el equipo llegara al descanso en ventaja, pero el desarrollo del partido dio un giro en la segunda mitad.

El segundo tiempo mostró a un Atlético Mineiro más agresivo. La presión de los locales se tradujo en el empate de Bernard y, poco después, en la remontada con un gol de Hulk, quien superó al arquero Cássio con un remate colocado desde fuera del área. La reacción de Cruzeiro no alcanzó para igualar el marcador, pese a una clara ocasión de Arroyo que se marchó por encima del travesaño.

El resultado final fue 2-1 a favor de Atlético Mineiro, pero el episodio del festejo de Kaio Jorge quedó como uno de los momentos más comentados del encuentro. Globo detalló que el incidente de los vasos arrojados, que fue consignado en el reporte arbitral, podría derivar en sanciones para el club local.

