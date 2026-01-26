La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

Lisa Buckwitz, la deportista alemana que llamó la atención por ser patrocinada por Onlyfans (Instagram: lisa_buckwitz)

En medio de la expectativa por los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, la deportista Lisa Buckwitz volvió a quedar en el centro de la atención. La campeona mundial de bobsleigh hizo hincapié en el debate sobre los límites entre el deporte, la autonomía personal y las nuevas fuentes de financiación al convertir su presencia en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans en un mecanismo clave para sostener su carrera.

Más allá del rendimiento en las pistas, la alemana reconoce que los recursos públicos y el patrocinio tradicional resultan insuficientes, por lo que generar ingresos de otras maneras es trascendental en su vida profesional. En 2022 también fue noticia por aparecer en la portada de la revista Playboy.

Según declaró Lisa Buckwitz a la Agencia de Prensa Alemana, la colaboración con OnlyFans, iniciada hace un año, representó “lo mejor que me ha podido pasar”. La atleta calcula que una temporada de bobsleigh, entre campamentos, vuelos, equipamiento y gratificaciones a su equipo, demanda unos 50.000 euros; una suma que cubre gracias a los ingresos provenientes de sus fotografías, videos y la interacción directa con sus seguidores en la plataforma de suscripción, donde la cuota mensual asciende a USD 24,99, según replicó el portal Welt.

La deportista alemana también apareció en la portada de la revista Playboy (Instagram: lisa_buckwitz)

Buckwitz subraya que el aspecto sexual “es, por supuesto, un factor”, aunque insiste en que nunca pierde el control sobre su imagen: “Definitivamente no me mostraré desnuda”, enfatiza. El acuerdo con OnlyFans incluye honorarios y bonificaciones, y la marca patrocina su trineo de competición.

Por su parte, Buckwitz sostiene que esta fuente alternativa de patrocinio le permite mantener el foco en el deporte, aunque no pueda “centrarse solo en” el alto rendimiento. “Es un poco triste no poder hacerlo”, valora la campeona, quien lamenta la falta de atención tras haber ganado el oro olímpico en los Juegos de Invierno de PyeongChang 2018. “Claro, soy campeona olímpica. Pero a nadie le interesa Lisa Buckwitz solo por la medalla de oro. Desafortunadamente, esa es la desventaja”, afirma en el documental de ZDF OnlyBob – My Body.

OnlyFans aparece como patrocinador en su trineo (Instagram: lisa_buckwitz)

La alemana comparte contenido que alterna entre su faceta de atleta profesional, consejos de entrenamiento y escenas de su vida cotidiana, sobresaliendo por el tono “detrás de escena” que domina su canal. Así, la deportista, de 31 años, mantiene diálogo frecuente con sus suscriptores. “No es una carga, es más bien algo positivo”, dice. La alianza con OnlyFans se complementa con su pertenencia a las Fuerzas Armadas Alemanas, institución a la que también atribuye el sostenimiento de su carrera deportiva.

El caso de Buckwitz no es aislado. Otros atletas, como Georg Fleischhauer, piloto de bobsleigh, exploran vías similares. Fleischhauer señala que su presencia en OnlyFans no persigue imitar la industria del entretenimiento para adultos: “No soy una estrella porno”. El deportista explica que la plataforma le sirve para “ofrecer una visión de la vida de un atleta de élite” y, por supuesto, para “presumir de nuestros cuerpos y músculos”.

Lisa Buckwitz es una de las deportistas que mantiene una carrera en OnlyFans mientras participa en los JJOO (Instagram: lisa_buckwitz)

Lisa Buckwitz saltó a la atención mediática en 2022 cuando posó desnuda para la edición alemana de Playboy, rompiendo moldes dentro del deporte germano. “Toda mujer tiene permitido mostrarse desnuda y nadie debe avergonzarse de su cuerpo. Yo, por ejemplo, estoy más musculada, ¿y qué? Quería mostrar que este también es el cuerpo de una mujer. No tengo que esconderme como una atleta competitiva”, publicó en Instagram al compartir la portada de la revista.

La campeona mundial de bobsleigh destacó ser “la única participante olímpica alemana que ahora posa desnuda en Playboy para los Juegos Olímpicos”, según declaraciones recogidas por el diario Bild, y expresó que fue “realmente un honor” continuar la estela de otras deportistas alemanas en esa publicación. Para quienes critican su decisión, la atleta responde: “¡No me importa! No tengo que probar o mostrar nada a nadie más”.

El Bobsleigh es un deporte donde los pilotos recorren una pista estrecha y sinuosa tallada en el hielo en una carrera contra el crono sobre trineos de alta tecnología (REUTERS/Annegret Hilse)

Entre los detalles que más han llamado la atención figura un tatuaje en su costado izquierdo: “Esta es la diosa Atenea con los anillos olímpicos. Me hice este tatuaje justo después de los juegos de 2018”, explicó Buckwitz al diario mencionado. Confía en la simbología de Atenea como diosa de la batalla y la sabiduría, y lo relaciona tanto con su oro olímpico como con el elogio de su entrenador a su perseverancia durante los entrenamientos. “No solo quería tatuarme los anillos porque todo el mundo siempre hace eso. Por eso elegí esta combinación”, detalló.

El auge de plataformas como OnlyFans y la inclinación de deportistas de alto nivel por fórmulas alternativas muestran una transformación en la relación entre deporte, imagen y gestión financiera, en un contexto donde la exposición pública se convierte en una herramienta económica indispensable.

Lisa Buckwitz se consagró campeona olímpica en 2018 (REUTERS/Annegret Hilse)