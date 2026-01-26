Deportes

El nocaut “más lento de la historia” con el que un peso pesado de UFC se alzó con la victoria

Waldo Cortes Acosta se impuso a Derrick Lewis en el segundo asalto con un golpe que dio de qué hablar en las redes sociales

Guardar
El nocaut del dominicano Waldo Cortes Acosta en UFC

La cartelera principal de UFC 324 en Las Vegas quedó marcada por el nocaut técnico de Waldo Cortes-Acosta sobre Derrick Lewis en el segundo asalto, un desenlace que generó debate entre los aficionados y dejó nuevas expectativas para el peso completo. El combate, celebrado el sábado en la T-Mobile Arena, tuvo como protagonistas a dos contendientes con rachas positivas y aspiraciones de ascenso en la división.

El enfrentamiento comenzó con un primer asalto donde Cortes-Acosta, exbeisbolista dominicano, aplicó una estrategia de desgaste a base de jabs y patadas a las piernas que limitó la movilidad de Derrick Lewis, poseedor del récord de nocauts en la historia de la promoción. Lewis, de 40 años, conocido por su potencia y capacidad de revertir combates, buscó imponer su ritmo con patadas altas y derechas potentes, pero la precisión y el control de Cortes-Acosta marcaron la diferencia en la apertura del combate.

El desarrollo del segundo asalto mantuvo la tensión. Cortes-Acosta aprovechó una secuencia en la que conectó un jab corto, seguido de una mano derecha, que envió a Lewis contra la lona. El dominicano no dudó y remató con golpes en el suelo, lo que llevó al árbitro Jason Herzog a detener la pelea a los 3:14 del segundo round. De este modo, Cortes-Acosta sumó su octava victoria en nueve presentaciones dentro de la organización que preside Dana White.

Tras el combate, Cortes-Acosta expresó: “Estoy muy agradecido y le doy las gracias por la oportunidad de pelear contra él. Y eso es lo que quería mostrar: mi calma, mi paciencia y la forma en que me comporto dentro del Octágono”. El dominicano también destacó la peligrosidad de su rival: “Lewis es muy mañoso. Le gusta engañar mucho y tenía que tener cuidado. Pero en el segundo round, cuando lo toqué con la derecha vi que se le habían volteado un poco los ojos y ahí fue cuando dije ‘hasta aquí llegó’. Entonces me aproveché y terminé la pelea”.

El dominicano le pidió que
El dominicano le pidió que se levantara para seguir la pelea de pie (AFP)

La reacción de los aficionados no tardó en hacerse notar, con opiniones divididas sobre la naturaleza del desenlace. Según se pudo leer en las redes sociales, varios espectadores manifestaron su desconcierto ante la forma en que cayó Lewis. Un usuario en redes sociales expresó: “Derrick Lewis es una vergüenza, rindiéndose así después de que lo tirara el viento”. Otro fanático fue más lejos al sugerir: “Debería investigarse la caída de espaldas de Derrick Lewis. O se rindió o es una pelea amañada y se lanzó a propósito. Parecía que se resbaló y luego cayó de espaldas”.

El debate continuó con mensajes que apuntaban al comportamiento de Lewis tras la detención de la pelea. “¿Acabo de presenciar el nocaut técnico más lento de la historia en UFC324? ¿Lewis simplemente cayó en cámara lenta? Todo lo que sucedió se sintió como si alguien hubiera cambiado la configuración de cámara lenta en la cámara”, escribió un espectador, aludiendo al ritmo del desenlace. Otros usuarios resumieron su desconfianza con frases como: “Investiga a Derrick Lewis”.

La expectativa de un desenlace explosivo, habitual en los combates del estadounidense, contrastó con la manera en que se resolvió la pelea. Los seguidores, acostumbrados a que La Bestia Negra absorbiera castigo y respondiera con contundencia, encontraron atípica la falta de reacción y protesta de Lewis tras la intervención del árbitro.

El jab con el que
El jab con el que Cortes Acosta derribó a su oponente (AFP)

En la conferencia posterior, Cortes-Acosta lanzó un mensaje desafiante dirigido a Curtis Blaydes, uno de los principales contendientes de la división: “Escuchen, quiero a Curtis Blaydes. Está hablando demasiada mierda y necesito cerrarle la boca”. El dominicano, apodado Salsa Boy, sumó así una victoria que lo posiciona en la discusión por los próximos grandes desafíos del peso completo de la UFC.

Ambos peleadores llegaban al combate tras dos victorias consecutivas. Mientras Lewis había pronosticado una rápida definición a su favor, Cortes-Acosta se mostró confiado en su capacidad para controlar el ritmo y aprovechar su oportunidad. La victoria dejó abierta la puerta a un futuro enfrentamiento entre el dominicano y el campeón de la división, Tom Aspinall.

El dominicano se quedó con
El dominicano se quedó con la victoria por nocaut (AFP)

Temas Relacionados

deportes-internacionalUFCMMA

Últimas Noticias

Amenazó al líder de la barra de Vélez en medio de la interna y le prohibieron el ingreso a las canchas

Adrián “Kiko” Fernández, quien estuvo preso tres años en Europa, publicó un video amenazando a Jonatan “Pespa” Pereyra, hermano de “Raulo”, histórico referente de la hinchada, y el Ministerio de Seguridad tomó medidas inmediatas

Amenazó al líder de la

La historia detrás de la medallista alemana que compitió con la camiseta de Boca: su conexión con Argentina, Maradona y las empanadas

En las últimas horas se viralizó un video de la snowboarder Annika Morgan compitiendo con la indumentaria xeneize. En diálogo con Infobae, compartió el vínculo especial que la une al país y sus tradiciones

La historia detrás de la

A 40 años de uno de los mejores partidos del fútbol argentino: nueve goles y la insólita calificación a Francescoli

River y Argentinos Juniors, dos de los mejores equipos de aquel tiempo, protagonizaron en el Monumental un encuentro que quedó en el recuerdo

A 40 años de uno

El día que Michael Jordan reveló su íntima relación con Kobe Bryant tras su trágica muerte: “Tuve un hermano menor”

La leyenda de la NBA y uno de los mejores jugadores en la historia de Los Ángeles Lakers forjaron un vínculo especial. “Cuando él murió, una parte de mí murió”, fue la frase de Su Majestad que quedó para la historia

El día que Michael Jordan

15 frases de Úbeda tras el debut de Boca: el valor del triunfo ante Riestra, la llegada de Ascacíbar y preocupación por Janson

Un cabezazo de Di Lollo permitió que el Xeneize iniciara el campeonato con una victoria ajustada frente a un Deportivo Riestra

15 frases de Úbeda tras
DEPORTES
Amenazó al líder de la

Amenazó al líder de la barra de Vélez en medio de la interna y le prohibieron el ingreso a las canchas

La historia detrás de la medallista alemana que compitió con la camiseta de Boca: su conexión con Argentina, Maradona y las empanadas

A 40 años de uno de los mejores partidos del fútbol argentino: nueve goles y la insólita calificación a Francescoli

El día que Michael Jordan reveló su íntima relación con Kobe Bryant tras su trágica muerte: “Tuve un hermano menor”

15 frases de Úbeda tras el debut de Boca: el valor del triunfo ante Riestra, la llegada de Ascacíbar y preocupación por Janson

TELESHOW
El Oficial Gordillo vibra en

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

Rusherking recordó el auto que le regaló a la China Suárez y qué pasó cuando se separaron: “Fue todo un quilombo”

Nazarena Vélez, sincera sobre el romance del Chyno Agostini y La Tana: “Yo a esa edad me estaba casando por segunda vez”

El conmovedor gesto de Antonio Gasalla con Nazareno Mottola: “Yo no tenía techo”

INFOBAE AMÉRICA

De Londres a la India:

De Londres a la India: la historia del colectivo que hacía el viaje “más largo” del mundo

Cuáles son los animales más inteligentes del mundo, según la ciencia

La culpa que no se ve: por qué algunas personas no logran soltar lo vivido

Científicos rastrean el origen del sueño: un ritmo cerebral global, estrategias de vigilancia y preguntas abiertas

Por qué vivir cerca del mar, ríos o lagos mejora la salud física y mental, según la ciencia