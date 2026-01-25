Tras Boca-Riestra, Argentinos Juniors recibirá a Sarmiento y Tigre debutará ante Estudiantes de Río Cuarto

El Trofeo del Torneo Apertura que estará en juego (Fotobaires)

La primera fecha propondrá este domingo al término de Boca Juniors-Deportivo Riestra un duelo entre Argentinos Juniors –que llega reforzado bajo la conducción de Nicolás Diez, a pesar de su reciente eliminación de la Copa Argentina– y Sarmiento, que renovó casi la totalidad de su plantel. El partido se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona a las 21:00.

Por otro lado, también a partir de las 21, se dará el debut de Estudiantes de Río Cuarto tras su ascenso: será ante Tigre, que presentó a Gonzalo Pity Martínez como refuerzo clave.

ARGENTINOS JUNIORS-SARMIENTO DE JUNÍN

Argentinos Juniors se medirá ante Sarmiento de Junín por la primera fecha del Torneo Apertura

Este domingo, Argentinos Juniors recibirá a Sarmiento de Junín en el Estadio Diego Armando Maradona a las 21:00 por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El juez encargado del encuentro será Andrés Gariano y se podrá ver en ESPN Premium.

Recientemente el Bicho quedó eliminado de la Copa Argentina tras un empate 1-1 en el Estadio Ciudad de Lanús, que concluyó en la derrota del equipo de La Paternal ante Midland en la tanda de penales por 32vos de final.

Con el foco puesto en su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Pablo Guede sumó jugadores de experiencia para encarar esta temporada. Nombres como Leandro Fernández, Gino Infantino, Enzo Pérez y Brayan Cortés se destacan para reforzar al plantel, así como también el regreso de Francis Mac Allister.

En paralelo, Sarmiento renovó gran parte de su plantel luego de sufrir 13a bajas: confirmó 11 incorporaciones. En la pretemporada, el Verde disputó tres partidos amistosos frente a la Reserva, Ciudad de Bolívar y Rosario Central. Entre los refuerzos del plantel de Junín, llegó el arquero Javier Burrai, de 35 años, con pasado en Sarmiento y que fue parte de la Selección de Ecuador. Además, Diego Churín el delantero que se encamina para ser el nueve titular, se sumó al equipo tras ser campeón con Universitario de Perú: acumula 117 goles en toda su carrera. También se confirmó el fichaje de Thiago Santamaría, quien firmó a préstamo proveniente de Argentinos Juniors.

Posibles formaciones:

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Lautaro Giaccone, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Hernán López; Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela; Yair Arismendi, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Manuel Mónaco; Sergio Quiroga, Junior Marabel, Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 21:00

Árbitro: Andrés Gariano

TV: ESPN Premium

TIGRE-ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Tigre iniciará el campeonato ante Estudiantes RC

Este domingo se enfrentarán Tigre y Estudiantes de Río Cuarto desde las 21:00 en el Estadio Don José Dellagiovanna por la primera jornada del Torneo Apertura. El partido contará con el arbitraje de Felipe Viola y se transmitirá por TNT Sports.

Por el lado de Tigre, llega con una pretemporada en la que disputó dos amistosos ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La duración de los juegos fue 60 minutos y el cuerpo técnico probó dos formaciones distintas en cada uno para darle continuidad a todo el plantel. Además, anunciaron oficialmente a Gonzalo Pity Martínez, el mediocampista ofensivo de 32 años que viene de quedar libre en River. Su trayectoria profesional estos últimos años fue interrumpida por lesiones, por lo que espera consolidarse y recuperar rodaje en el Matador que tendrá por delante el torneo local y la Copa Sudamericana.

La expectativa crece en torno a Estudiantes de Río Cuarto, que afrontará su debut en la Primera División tras haber logrado el ascenso. El equipo cordobés anunció la llegada de Jeremías Ramponi, defensor que arriba a préstamo desde Tigre por un año, convirtiéndose en la décima incorporación para el ciclo 2026.

La lista de refuerzos se completa con nombres como Ezequiel Forclaz, Nicolás Morro, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Tobías Ostchega, Francisco Romero, Mateo Bajamich, Tobías Leiva y Renzo Bacchia. El club apuesta a consolidar un plantel competitivo que le permita adaptarse rápidamente al ritmo de la máxima categoría. A su vez, mantiene 14 futbolistas en el equipo desde el ascenso.

Posibles formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Alvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Elías Cabrera, Jalil Elías, Bruno Leyes, Tiago Serrago; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Ruiz Díaz; Alejandro Cabrera, Francisco Romero; Gabriel Alanís, Mateo Bajamich, Martín Garnerone, Tomás González. DT: Iván Delfino.

Estadio: Don José Dellagiovanna

Hora: 21:00

Árbitro: Felipe Viola

TV: TNT Sports

