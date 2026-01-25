Deportes

La polémica respuesta del presidente de UFC tras el colapso que sufrió un luchador durante el pesaje

Dana White fue consultado en rueda de prensa por el episodio que vivió Cameron Smotherman

Dana White respondió al episodio que protagonizó un luchador de UFC

El pesaje previo a UFC 324 en Las Vegas quedó marcado por un episodio que generó tensión entre la prensa y el presidente de la organización, Dana White, luego de que Cameron Smotherman colapsara tras cumplir con el pesaje reglamentario. El incidente, que obligó a cancelar la pelea entre el estadounidense y Ricky Turcios, dio de qué hablar entre los usuarios en las redes sociales sobre el corte de peso para este tipo de eventos.

El episodio en cuestión se produjo cuando Smotherman, de 28 años, alcanzó el límite de 61,7 kilogramos (136 libras) para la división gallo. Al descender de la báscula, el peleador mostró signos de debilidad y perdió la estabilidad antes de desplomarse de cara sobre el escenario. Su equipo y el personal médico de la UFC intervinieron de inmediato, logrando estabilizarlo y retirarlo del área ante la mirada atenta de los presentes.

Horas más tarde, el propio Dana White se refirió al caso después de que un periodista lo abordara con una pregunta directa: “Sólo una consulta relacionada con el pesaje de UFC. Una escena bastante aterradora surgió con Cameron Smotherman”. White respondió de forma escueta: “Sí, está bien”. El periodista insistió con más detalles sobre el caso y planteó la rareza de lo ocurrido, dado que el propio Smotherman negó haber realizado una baja de peso considerable: “Sé que no somos médicos aquí, pero ¿tienes alguna idea de cómo sucedió?”, preguntó.

Ante la insistencia, Dana White le contestó: “No. Quiero decir, si los médicos no saben cómo sucedió, ¿cómo diablos voy a saberlo yo? ¿Me entiendes? Podrían ser nervios, podría ser un millón de cosas. La gente se desmaya en bodas, ¿sabes? No sé cómo pasó. Me alegro de que lo único que le hayan puesto son unos puntos en la barbilla. Cayó de cara, sin apoyar las manos. Lo primero que pregunté es si tenía los dientes. Esa situación realmente aterradora resultó tan bien como pudo”, reconoció el presidente de la UFC.

Posteriormente, el mismo cronista le consultó si la empresa consideraba cambios para evitar este tipo de situaciones. White fue tajante: “Pienso que siempre se pueden hacer mejoras. Pero nunca será siempre un problema para los chicos que quieran perder peso. Si no acuden al PI en busca de ayuda, ¿qué vamos a hacer? Son hombres y mujeres adultos. Si eso es lo que deciden hacer, lo van a hacer. Todo el mundo siempre está buscando una ventaja”, sentenció el directivo.

Las declaraciones de Dana White provocaron reacciones en redes sociales, donde usuarios y seguidores de las artes marciales mixtas volvieron a plantear el impacto del corte de peso. “Cambien las reglas para que no haya ventaja en reducir peso…”, escribió uno de los internautas. Otro opinó: “El corte de peso es muy perjudicial”, mientras que un usuario advirtió: “Bajar de peso no es ninguna broma. Incluso sin bajar mucho, desmayarse así da miedo. Espero que esté bien”.

Cabe destacar que el propio Cameron Smotherman utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tranquilizador a sus seguidores: “No estoy seguro de lo que pasó, pero agradezco la preocupación de todos. Tengo que hacerme más exámenes en las próximas semanas para llegar al fondo del asunto. Estoy completamente bien y espero volver pronto. Pido disculpas a mi oponente”, sostuvo el peleador.

El peleador llevó tranquilidad con
El peleador llevó tranquilidad con un mensaje en sus redes sociales

Además, Smotherman había descartado que el episodio tenga relación con un proceso extremo de pérdida de peso: “Sinceramente, no bajé mucho de peso para esta pelea. Llegué con un peso bastante bajo, pero incluso a lo largo de esta semana no he bajado mucho de peso. Para toda la gente que dice que debo haber hecho una reducción loca o algo así, he bajado muy poco de peso”, remarcó el estadounidense.

La situación impactó en la programación del evento, pues la pelea entre Smotherman y Turcios fue retirada de la cartelera de UFC 324, que se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La UFC acumula antecedentes de incidentes graves relacionados con el corte de peso. En 2024, la argentina Ailín Pérez protagonizó un episodio preocupante, mientras que en 2021 la lituana Julija Stoliarenko necesitó ser retirada en camilla tras desmayarse en la balanza. Más recientemente, William Gomis casi se desmayó antes de su pesaje y la organización decidió cancelar su participación.

Malas noticias para Scaloni de

La sinceridad de Francisco Cerúndolo

Un tenista sufrió calambres en

El gol de penal de

Francisco Cerúndolo no pudo con
Malas noticias para Scaloni de cara al Mundial 2026: Villarreal confirmó la grave lesión de Juan Foyth

La sinceridad de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: “Zverev no me dejó jugar”

Un tenista sufrió calambres en plena entrevista luego de otra jornada de calor extremo en el Australian Open

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

Francisco Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev y quedó eliminado en octavos de final del Australian Open

Juan José Campanella y el

La nueva Estrategia Nacional de

Chile: el error de Kast

