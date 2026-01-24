La noticia que entusiasma a Scaloni: un futbolista de la Selección volvió a jugar luego de una dura lesión

Exequiel Palacios se recuperó de una lesión miotendinosa en el aductor derecho

El mediocampista argentino Exequiel Palacios regresó a la actividad oficial tras más de cuatro meses de ausencia. Este sábado, el futbolista participó en la victoria por 1-0 del Bayer Leverkusen ante el Werder Bremen, en un encuentro correspondiente a la Bundesliga alemana. Esta noticia representa un alivio para el cuerpo técnico de la selección argentina, que ya comienza a perfilar la lista de jugadores para la defensa del título en el Mundial 2026.

La recuperación del ex jugador de River Plate se produjo luego de una lesión miotendinosa en el aductor derecho que lo obligó a pasar por el quirófano. Palacios ingresó al campo a los 72 minutos, en reemplazo del español Aleix García, y compartió la mitad de la cancha con su compatriota Ezequiel Equi Fernández. Transcurrieron más de 130 días desde que el mediocampista sufrió la lesión durante el duelo ante Eintracht Frankfurt el pasado 12 de septiembre de 2025.

El mediocampista tucumano se encamina para los próximos compromisos de la selección argentina (RHR-FOTOx RHR-FOTO/TK)

Durante esa etapa, el tucumano quedó fuera de la convocatoria en 23 partidos con su club y de cuatro compromisos internacionales con la Selección, incluso se perdió las fechas FIFA de octubre y noviembre. El entrenador Kasper Hjulmand ya lo había incluido entre los convocados tras una semana de entrenamientos a la par de sus compañeros. De este modo, Palacios volvió a la actividad oficial con 22 minutos en cancha, sumándose a los 44 acumulados en los dos primeros partidos de la temporada antes de la lesión.

Para Lionel Scaloni, la vuelta del mediocampista de 27 años es clave en la recta final hacia la Copa del Mundo. A pesar de no ser titular indiscutido, el futbolista siempre contó con la confianza del seleccionador. Su recuperación y regreso en enero le permiten aspirar a llegar en plena forma a la fecha FIFA de marzo. Desde su debut en 2018, Palacios acumuló 37 partidos con la selección argentina, brindó seis asistencias y participó activamente en todos los títulos recientes: las dos Copa América, la Finalissima ante Italia y el Mundial de Qatar 2022.

Palacios es una de las piezas claves en el mediocampo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

La victoria del Bayer Leverkusen sobre el Werder Bremen no solo marcó el regreso de Exequiel Palacios. También significó una oportunidad para Equi Fernández, ex mediocampista de Boca, quien ingresó al campo de juego a los 12 minutos del segundo tiempo. El único gol del partido lo anotó Lucas Vázquez, por lo tanto el conjunto alemán alcanzó la sexta posición, una plaza que le permite acceder a la Liga de Conferencia de la UEFA. Luego de dos derrotas consecutivas en el torneo local, el Leverkusen logró recuperarse justo antes de enfrentar al Villarreal este miércoles por la Champions League.