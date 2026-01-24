Deportes

Impacto en el automovilismo: el multicampeón Álex Palou deberá pagarle 10 millones de euros a McLaren

La justicia británica falló a favor del equipo con sede en Woking y fijó una indemnización millonaria tras la ruptura de un acuerdo contractual

Álex Palou fue condenado a
Álex Palou fue condenado a pagarle 10 millones de euros a McLaren

El equipo británico de automovilismo McLaren Racing obtuvo este viernes una victoria decisiva en los tribunales del Reino Unido, donde un juez ordenó a Álex Palou, piloto español y cuádruple campeón de la INDYCAR, abonar más de 12 millones de dólares (10.227.999 euros) por el incumplimiento de su contrato. La resolución pone fin a una larga disputa legal que se extendió durante más de dos años, marcando uno de los episodios contractuales más complejos y seguidos en el automovilismo internacional.

La sentencia reconoce que McLaren sufrió un perjuicio comercial significativo cuando Palou decidió romper el compromiso que lo vinculaba al equipo Arrow McLaren, para continuar su carrera en Chip Ganassi Racing. Según la valoración judicial, la cifra fijada no cubre la totalidad de los casi 20 millones de dólares que la escudería reclamaba inicialmente, pero sí refleja el impacto y la disrupción causados por la decisión del piloto.

En el comunicado emitido desde Woking, sede de McLaren Racing, se subraya que el fallo judicial valida el argumento del equipo acerca del cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales con Palou. El director ejecutivo, Zak Brown, valoró el veredicto como “un resultado totalmente apropiado para McLaren Racing”, afirmando que la entidad británica “ha demostrado claramente que cumplió todas y cada una de sus obligaciones contractuales”.

La disputa tiene sus orígenes en 2022, cuando Álex Palou firmó un acuerdo con McLaren convencido, según su versión, por promesas de oportunidades reales en la Fórmula 1. El piloto español argumentó ante el tribunal que esas oportunidades —mayor número de pruebas y un camino definido hacia la categoría máxima— nunca se materializaron. Mientras tanto, McLaren apostó por Oscar Piastri, quien se consolidó como piloto titular junto a Lando Norris, cerrando así cualquier posibilidad de ascenso para Palou en la Fórmula 1.

Álex Palou, leyenda de la
Álex Palou, leyenda de la Indycar (Credit: Randy Sartin-Imagn Images)

Ante la falta de concreción de esas expectativas, el piloto catalán optó por romper el contrato y regresar a Chip Ganassi Racing, donde reconstruyó su trayectoria y conquistó el título de la INDYCAR en 2025, sumando su tercer campeonato consecutivo. La decisión, aunque exitosa en lo deportivo, ha desembocado en un fuerte golpe financiero para Palou.

El fallo judicial contempla, además, la posibilidad de que la sanción económica a Palou aumente en el futuro, ya que McLaren buscará en una audiencia posterior la obtención de intereses adicionales y el reembolso de los gastos legales asociados al proceso. De concretarse ambos conceptos, la suma final que el piloto deberá desembolsar podría superar con creces el monto ya establecido.

McLaren Racing insistió en que el tribunal también tuvo en cuenta el hecho de que Palou contó con el respaldo de Chip Ganassi Racing durante el proceso, una circunstancia que influyó en el desarrollo y la resolución del litigio. La sentencia representa una advertencia significativa en el marco de los contratos deportivos de alto nivel, donde la ruptura unilateral puede derivar en consecuencias financieras de gran magnitud.

Ante este escenario, el piloto español manifestó: “La decisión del tribunal demuestra que las demandas contra mí eran completamente exageradas. Es decepcionante que se haya dedicado tanto tiempo y dinero a luchar contra estas demandas, algunas de las cuales el tribunal consideró que no tenían ningún valor simplemente porque decidí no pilotar para McLaren después de saber que no podrían ofrecerme un puesto en la F1”.

No obstante, el deportista luego remarcó: “Me decepciona que se haya concedido una indemnización por daños y perjuicios a McLaren. No han sufrido ninguna pérdida gracias a lo que han ganado con el piloto que me sustituyó”.

Mediante un comunicado de prensa Palou no ha definido públicamente si recurrirá la sentencia o si explorará nuevas vías legales. No se descarta que el piloto o su equipo tomen medidas para intentar revertir el fallo, aunque por el momento la resolución judicial supone el cierre de uno de los conflictos contractuales más tensos de los últimos tiempos en el automovilismo de elite. “Estoy considerando mis opciones con mis asesores y no tengo más comentarios que hacer en esta fase. Tengo muchas ganas de la próxima temporada con Chip Ganassi Racing”, concluyo.

River Plate debutará en el

Sueltan amarras los grandes veleros

La selección argentina de futsal

Tiene 8 hermanos, su padre

River Plate debutará en el

Cómo hizo Maga Seggio para

El régimen chino abrió una

