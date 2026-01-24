“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

El enojo de Diego Simeone con un periodista al ser consultado por Julián Álvarez

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, protagonizó un momento de tensión en la conferencia de prensa previa al duelo ante Mallorca, cuando un periodista le consultó sobre los motivos para creer en Julián Álvarez en medio de una sequía goleadora.

El técnico argentino no dudó en respaldar a su compatriota y respondió con visible molestia: “¿En serio? ¿En serio me estás preguntando eso? Se cree en Julián por el nombre que tiene, por la trayectoria y la jerarquía que tiene”, según.

La consulta se originó debido a la racha negativa del delantero argentino, quien no anota desde el pasado 9 de diciembre, cuando convirtió en la victoria por 3-2 ante el PSV Eindhoven por la Champions League. Desde ese día, Álvarez acumula siete partidos sin marcar.

La reacción de Simeone se produjo luego de que el periodista insistiera en la problemática del atacante, quien buscará revertir su presente en el próximo compromiso por la fecha 21 de La Liga de España. El delantero de Atlético de Madrid atraviesa una de las etapas más difíciles desde su llegada al club. Los encuentros sin goles se han dado frente a Valencia, Girona, Real Sociedad y Alavés en el certamen local, además de Deportivo La Coruña por Copa del Rey, Galatasaray en Champions y Real Madrid por la Supercopa de España. Vale mencionar que el oriundo de Calchín acumula 11 goles y cinco asistencias en 28 presentaciones en lo que va de la pretemporada.

Diego Simeone respaldó a Julián Álvarez en conferencia de prensa (Reuters/Lee Smith)

La situación de la Araña se da en un contexto donde el hombre surgido de la cantera de River Plate es seguido de cerca por cuatro de los clubes más poderosos de Europa: Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal y Chelsea. Tanto el club catalán como los dos grandes de Londres han iniciado gestiones para conocer la situación del delantero argentino, quien atraviesa un momento de incertidumbre en el Atlético de Madrid. Arsenal y Chelsea ya mantuvieron conversaciones con intermediarios y evalúan la posibilidad de sumarlo a sus planteles, mientras que el PSG también manifestó su interés debido a la admiración sostenida por el futbolista.

El Barcelona aparece como el destino preferido de Álvarez, aunque sus dificultades financieras complican una oferta concreta. Por su parte, el delantero solo consideraría regresar a la Premier League si recibe una propuesta de alguno de los clubes londinenses, lo que posiciona a Arsenal y Chelsea como opciones favorables. A pesar de los rumores, el representante de Álvarez aclaró que no existen negociaciones directas con el club catalán y que cualquier interesado debe comunicarse directamente con el Atlético de Madrid, donde el argentino tiene contrato hasta 2030.

El Colchonero, que este domingo recibirá al Mallorca, comparte el tercer puesto de La Liga junto a Villarreal, ambos con 41 puntos. Se ubican detrás de Real Madrid y Barcelona, que lideran la clasificación con siete y ocho puntos más, respectivamente.

En la misma conferencia, Simeone evaluó el presente del conjunto rojiblanco en términos físicos y anímicos. “En el aspecto físico y mental lo veo buscando lo que queremos, a veces sale a favor y otras que no. El objetivo sigue siendo el mismo, buscar hacia delante para generar ocasiones, defender mejor de lo que defendemos para que cualquier ventaja mínima nos pueda valer. Eso nos hará crecer como equipo”, sostuvo el entrenador.

Respecto a la falta de contundencia ofensiva, el técnico argentino explicó: “Interpretar el último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial. Con el trabajo y el compromiso que tiene el equipo, encontraremos los caminos que necesitamos para concretar, que de eso se trata el juego”.

“Lo único que importa son los resultados. Después, todo lo que pueda pasar en el andar, son situaciones que pueden suceder, con la salida de algún futbolista y con la llegada de otro. Pero lo único que interesa para todos es el resultado, y el resultado ojalá que sea positivo. Mañana vamos a jugar con el Mallorca, un equipo complejo, que viene con una necesidad importante como nosotros, viene de ganar un partido importante con el Athletic. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, manifestó el Cholo.

Sobre si dosificará a sus hombres en vistas a lo que se juegan la próxima semana en la Liga de Campeones, Simeone aseguró que están “pensando solo en el Mallorca”. “Necesitamos seguir en Liga con el mismo paso. Para eso necesitamos hacer un partido importante mañana, y no me quita de la cabeza otro pensamiento que no sea pensar en el partido del Mallorca”, concluyó.