Deportes

“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid mostró malestar ante una consulta sobre el presente del delantero argentino

Guardar
El enojo de Diego Simeone con un periodista al ser consultado por Julián Álvarez

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, protagonizó un momento de tensión en la conferencia de prensa previa al duelo ante Mallorca, cuando un periodista le consultó sobre los motivos para creer en Julián Álvarez en medio de una sequía goleadora.

El técnico argentino no dudó en respaldar a su compatriota y respondió con visible molestia: “¿En serio? ¿En serio me estás preguntando eso? Se cree en Julián por el nombre que tiene, por la trayectoria y la jerarquía que tiene”, según.

La consulta se originó debido a la racha negativa del delantero argentino, quien no anota desde el pasado 9 de diciembre, cuando convirtió en la victoria por 3-2 ante el PSV Eindhoven por la Champions League. Desde ese día, Álvarez acumula siete partidos sin marcar.

La reacción de Simeone se produjo luego de que el periodista insistiera en la problemática del atacante, quien buscará revertir su presente en el próximo compromiso por la fecha 21 de La Liga de España. El delantero de Atlético de Madrid atraviesa una de las etapas más difíciles desde su llegada al club. Los encuentros sin goles se han dado frente a Valencia, Girona, Real Sociedad y Alavés en el certamen local, además de Deportivo La Coruña por Copa del Rey, Galatasaray en Champions y Real Madrid por la Supercopa de España. Vale mencionar que el oriundo de Calchín acumula 11 goles y cinco asistencias en 28 presentaciones en lo que va de la pretemporada.

Diego Simeone respaldó a Julián
Diego Simeone respaldó a Julián Álvarez en conferencia de prensa (Reuters/Lee Smith)

La situación de la Araña se da en un contexto donde el hombre surgido de la cantera de River Plate es seguido de cerca por cuatro de los clubes más poderosos de Europa: Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal y Chelsea. Tanto el club catalán como los dos grandes de Londres han iniciado gestiones para conocer la situación del delantero argentino, quien atraviesa un momento de incertidumbre en el Atlético de Madrid. Arsenal y Chelsea ya mantuvieron conversaciones con intermediarios y evalúan la posibilidad de sumarlo a sus planteles, mientras que el PSG también manifestó su interés debido a la admiración sostenida por el futbolista.

El Barcelona aparece como el destino preferido de Álvarez, aunque sus dificultades financieras complican una oferta concreta. Por su parte, el delantero solo consideraría regresar a la Premier League si recibe una propuesta de alguno de los clubes londinenses, lo que posiciona a Arsenal y Chelsea como opciones favorables. A pesar de los rumores, el representante de Álvarez aclaró que no existen negociaciones directas con el club catalán y que cualquier interesado debe comunicarse directamente con el Atlético de Madrid, donde el argentino tiene contrato hasta 2030.

El Colchonero, que este domingo recibirá al Mallorca, comparte el tercer puesto de La Liga junto a Villarreal, ambos con 41 puntos. Se ubican detrás de Real Madrid y Barcelona, que lideran la clasificación con siete y ocho puntos más, respectivamente.

En la misma conferencia, Simeone evaluó el presente del conjunto rojiblanco en términos físicos y anímicos. “En el aspecto físico y mental lo veo buscando lo que queremos, a veces sale a favor y otras que no. El objetivo sigue siendo el mismo, buscar hacia delante para generar ocasiones, defender mejor de lo que defendemos para que cualquier ventaja mínima nos pueda valer. Eso nos hará crecer como equipo”, sostuvo el entrenador.

Respecto a la falta de contundencia ofensiva, el técnico argentino explicó: “Interpretar el último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial. Con el trabajo y el compromiso que tiene el equipo, encontraremos los caminos que necesitamos para concretar, que de eso se trata el juego”.

“Lo único que importa son los resultados. Después, todo lo que pueda pasar en el andar, son situaciones que pueden suceder, con la salida de algún futbolista y con la llegada de otro. Pero lo único que interesa para todos es el resultado, y el resultado ojalá que sea positivo. Mañana vamos a jugar con el Mallorca, un equipo complejo, que viene con una necesidad importante como nosotros, viene de ganar un partido importante con el Athletic. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, manifestó el Cholo.

Sobre si dosificará a sus hombres en vistas a lo que se juegan la próxima semana en la Liga de Campeones, Simeone aseguró que están “pensando solo en el Mallorca”. “Necesitamos seguir en Liga con el mismo paso. Para eso necesitamos hacer un partido importante mañana, y no me quita de la cabeza otro pensamiento que no sea pensar en el partido del Mallorca”, concluyó.

Temas Relacionados

Julián ÁlvarezDiego SimeoneAtlético de MadridLa Liga

Últimas Noticias

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

El Millonario pondrá primera en el certamen local en su visita a la casa del Guapo. Desde las 17, por ESPN Premium

River Plate debutará en el

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

El francés quedó envuelto en una inesperada controversia porque subió una foto esquiando con un abrigo que recordaba al legendario piloto de F1 justo el día en el que cumplía 57 años: “Siempre le he mostrado respeto”

La respuesta de Pierre Gasly

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

El tenista serbio quedó al borde de la sanción tras un episodio que despertó críticas y recordó su expulsión de un Grand Slam en 2020

Polémica en el Australian Open

La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

El Lobo será anfitrión de la Academia de Avellaneda desde las 19.30. Luego, a partir de las 22, el Canalla chocará con el Pirata

La agenda del sábado en

El Inter Miami de Messi jugará el primer amistoso del año frente a Alianza Lima: hora, TV y formaciones

Las Garzas serán parte de la Noche Blanquiazul que organiza el elenco peruano en el comienzo de cada temporada

El Inter Miami de Messi
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

El Inter Miami de Messi jugará el primer amistoso del año frente a Alianza Lima: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La foto retro que Mauro

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren en Roma un santuario

Descubren en Roma un santuario de Hércules de hace 2.400 años

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”

Más de 300,000 salvadoreños ya acceden gratis a cursos de la plataforma Certifícate impulsada por el Gobierno

El creador de Hannah Montana salió a desmentir una posible inspiración en la película de Lizzie McGuire

Científicos argentinos convierten residuos de yerba mate en una alternativa al petróleo