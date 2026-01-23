Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 50 hinchas de San Lorenzo por llevar drogas y un arma a Uruguay

Se trata de miembros de la facción, autodenominada “La Butteler"

Más de 50 personas recibieron una suspensión por tiempo indefinido para ingresar a cualquier estadio del país, tras un procedimiento en el que se incautaron drogas y un arma de fuego antes de un partido internacional. La decisión fue firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, luego de que el operativo en Gualeguaychú, Entre Ríos, arrojara resultados que el Ministerio de Seguridad consideró de alto riesgo para el correcto desarrollo de las actividades del fútbol argentino.

La medida apunta a un grupo de hinchas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, quienes viajaban a Uruguay para ver el partido amistoso ante Cúcuta Deportivo, disputado en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El ómnibus en el que se trasladaban fue interceptado el 14 de enero en la Ruta Nacional n.º 136, altura kilómetro 38, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

El procedimiento, coordinado por la Gendarmería Nacional Argentina junto con agentes de ARCA-DGA y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, derivó en una requisa en la que se encontró una bolsa con marihuana y dos envoltorios con una sustancia blanca, que, tras la prueba correspondiente, fue identificada como cocaína.

La lista de objetos secuestrados incluyó también una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, oculta en el sistema de aire acondicionado del micro, junto con un cargador con capacidad para diecisiete cartuchos y quince municiones aptas.

Frente a estos hallazgos, el Ministerio de Seguridad resolvió remitir los antecedentes a la Justicia Federal de Gualeguaychú y activar el procedimiento previsto para casos en los que se identifican elementos que puedan implicar riesgos para la seguridad en el contexto de espectáculos futbolísticos, tanto en el país como en el extranjero.

La decisión, confirmada en la Resolución 66/2026, implica la aplicación de lo que se denomina “restricción de concurrencia administrativa”. Se trata de una sanción preventiva, que consiste en la prohibición de ingresar a cualquier evento deportivo en el territorio argentino, y que puede dictarse aun cuando los afectados no tengan condenas firmes. En este caso, el plazo de la sanción fue fijado como indeterminado.

Según la información oficial, la figura de la restricción está contemplada en la Resolución N° 354/2017 y el Decreto 246/2017, ambos reglamentarios de la ley que regula la seguridad en los espectáculos deportivos en Argentina. El objetivo es “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”.

Entre los identificados figuran: Agustín Ezequiel Rey, Alan Emanuel Ibañez, Alan Yoel Samudio, Andrés Ariel Milenkovsky, Axel Gabriel Jara Ortigoza, Cesar Alberto Ciselli, Damián Dylan Paulette, Diego Sebastián Freire Molina, Fabio Hernán Aquino, Federico Ezequiel Mnich, Fernando Gabriel Romero, Juan Carlos Gabriel Rodriguez, Gonzalo Iván Meana, Gonzalo Uriel Vega, Hernán José Garay, Javier Martinez Lorenzo, Javier Alejandro Vega y Juan Carlos Herrera.

A la lista se suman, Juan Manuel Herrera, Luciano Ezequiel Arnal, Manuel Alejandro Bogado, Marcos Leonardo Rossetti, Martin Emanuel Vargas, Matías Miguel Ángel Bianchini, Matías Enrique Dager, Mauricio Raúl Miño, Mauro Agustín Badiali, Miguel Orlando Balletbo, Nelson Braian Cornejo, Guido Nicolas Manuel Lombardo, Roberto Pereyra, Oscar Fernando Calvo, Alan Nahuel Morales, José Rodolfo Martinez Smerdel y Martin Andrés Montenegro.

Por último, los demás hinchas alcanzados por la restricción son: Lucas Alejandro Sosa, Héctor Daniel Ayala, Leandro Zurawsky, Fabricio David Arevalo, Leandro Exequiel Ferrario, Federico Sebastián Perez, Enrique Román Marottoli, Víctor Hugo Gallo, Jonatán Ernesto Machado, Rubén Fernando Pereyra, Claudio Marcelo Palacios, Leonel Osvaldo Pietrapertosa, Gustavo Gomez, German David Arevalo, Omar Iván Ayala, Gonzalo Martin Cardoso Burgueño, Franco Elian Gonzalez Uliarte, Juan Carlos Cruz, Pablo Ezequiel Sorgio y Mario Ignacio Ciselli.

El texto oficial detalla que el operativo tomó intervención tras la reciente creación de la Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales, dependencia que apunta a monitorear el cruce de hinchas entre provincias y la circulación en conjunto por parte de grupos organizados que asisten a partidos en el exterior.

En paralelo al bloqueo administrativo, la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Gualeguaychú dieron inicio a la prevención judicial para determinar la eventual comisión de delitos y el grado de vinculación de cada uno de los pasajeros con la droga y el arma encontradas durante el operativo.

El Ministerio advirtió que la sanción será revisada en función de la evolución de la causa judicial y los informes que puedan elevar las fuerzas federales y la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte.