Drogas y un arma de fuego: el video del sorprendente hallazgo en el micro que llevaba a la barra de San Lorenzo a Uruguay

Los hechos ocurrieron cuando las autoridades detuvieron al ómnibus en la Ruta Nacional N.º 136, cerca de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos

Se trata de miembros de la facción, autodenominada “La Butteler"

La incautación de drogas y un arma marcó el viaje de un grupo de barras de Club San Lorenzo de Almagro en su trayecto hacia Uruguay. Los hechos ocurrieron cuando las autoridades detuvieron un ómnibus en la Ruta Nacional N.º 136, cerca de la ciudad de Gualeguaychú, en el marco de los operativos de seguridad destinados a evitar delitos y violencia en eventos deportivos.

Durante el procedimiento, agentes de la Gendarmería Nacional revisaron el vehículo que transportaba a integrantes de la “La Butteler”, la barra azulgrana. En el interior del micro, los efectivos encontraron envoltorios con cocaína y marihuana ocultos en el baño, además de una pistola Bersa calibre 9 mm con 15 cartuchos sin usar, escondida en el compartimento del aire acondicionado.

Las autoridades señalaron que la intervención formó parte del Programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer el control en espectáculos deportivos y frenar la presencia de grupos violentos. Según voceros oficiales, la medida inmediata será la restricción de concurrencia a todo evento deportivo para los hinchas implicados.

El operativo se produjo cuando los barras viajaban rumbo al partido entre San Lorenzo y Deportivo Cúcuta por la Copa Serie Río de la Plata, que tiene lugar en Uruguay. La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos había dispuesto el retén, anticipando posibles incidentes en el traslado.

En cuanto a lo deportivo, el inicio del año para el Ciclón estuvo marcado por inquietudes tras caer 1-0 ante Cúcuta, en el estadio Luis Franzini de Montevideo. Más allá de la derrota, el equipo dejó señales de renovación interna, presentando un plantel que, al concluir el encuentro, promedió apenas veinte años en el campo, lo que refleja el proceso de reconfiguración que atraviesan los dirigidos por Damián Ayude.

El desarrollo del partido mostró a un San Lorenzo activo en la primera parte, con dominio del balón y un par de oportunidades claras, aunque le faltó precisión para romper el cero. Gastón Hernández, capitán del equipo, tuvo la opción más clara al rematar de cabeza, pero su intento salió desviado y sin fuerza. En contraste, la fase defensiva se mostró vulnerable, y la falta de efectividad terminó siendo decisiva para el desenlace.

La jugada decisiva llegó a los 25 minutos de la segunda mitad: Luifer Hernández, de Cúcuta, aprovechó un contragolpe para marcar el único gol del partido tras una desatención en la defensa azulgrana. En el tramo final, el arquero Federico Abadía fue clave para el equipo colombiano, ya que evitó el empate al atajar un disparo de Nicolás Tripicchio, lo que selló la victoria para los dirigidos por Nelson Flórez.

En los minutos finales del partido, el entrenador apostó decididamente por los juveniles: San Lorenzo alineó a nueve jugadores surgidos de sus divisiones inferiores. Destacaron las apariciones de Alejo Córdoba y Fabricio López, ambos de 23 años; Juan Cruz Rattalino (21); Francisco Perruzzi (24); y Agustín Ladstatter (20). La entrada de Rattalino, especialmente, aportó una mayor fluidez ofensiva y una imagen positiva pese a las dificultades colectivas.

