Otra figura de la Selección encendió las alarmas por una lesión: pidió el cambio a los seis minutos de haber ingresado

Como ocurrió con Tagliafico, este futbolista se lesionó a los pocos segundos de su entrada en el duelo como visitante por la Europa League

Lo Celso ingresó desde el banco y salió seis minutos después por una lesión (Crédito: Reuters/Stoyan Nenov)

A menos de seis meses para el Mundial, cada molestia, aunque sea menor, prende las alarmas de cualquier selección. Y Argentina, vigente campeón del mundo, no es la excepción. En este caso se trata de Giovani Lo Celso, quien permaneció solo seis minutos en cancha durante la derrota del Betis por 2-0 sobre PAOK en Grecia. Salió con una dolencia después de ingresar desde el banco, en el cruce válido por la séptima fecha de la Fase Liga en la UEFA Europa League.

El entrenador, Manuel Pellegrini, introdujo al ex Rosario Central a los 17’ del segundo tiempo para ver si podía alterar la tónica de un encuentro sin goles, pero el volante ofensivo se retiró a los 23’, apenas segundos después del tanto convertido por Andrija Zivkovic con asistencia de Giorgos Giakoumakis. El mediocampista, Dani Pérez, tomó el lugar del argentino y, en conferencia de prensa, Pellegrini fue consultado por esta situación.

“Es muy difícil tener un diagnóstico ahora, pero son lesiones musculares ambas”, arrojó el Ingeniero sobre Gio y Aitor Ruibal (otro de los reemplazados en la parte final), luego de que Giakoumakis sentenciara el 2-0 en suelo griego para que el anfitrión se acomode en la tabla. De este modo, los Béticos no tienen margen de error en la última jornada del próximo jueves a las 17 contra Feyenoord en España.

Los fantasmas de Qatar 2022 aparecen sobre Lo Celso, quien se quedó afuera de ese Mundial por lesión (Crédito: Reuters/Sergio Moraes)

El director técnico de 72 años advirtió que ambos jugadores no serán de la partida en los próximos desafíos del club: “No van a estar para el fin de semana ni para el jueves”. Betis volverá a jugar el domingo desde las 17 (hora argentina) frente al Alavés en condición de visitante por la fecha 21 de la Liga de España, donde marcha en la sexta colocación con 32 unidades, en zona de clasificación a la Conference League 2026/27 y a 17 puntos del líder Barcelona.

“Desgraciadamente, Aitor sintió una molestia y paró a tiempo, mientras que lo de Gio fue al minuto de haber entrado. Hasta que no tengamos los exámenes médicos no sabremos el tiempo”, concluyó el chileno, quien suma dos nuevos dolores de cabeza tras las lesiones de Cucho Hernández, Isco, Amrabat, Rodrigo Riquelme, Héctor Bellerín y Junior Firpo. Para colmo, su gran figura, Antony, arrastra problemas en el pubis.

El caso de Giovani Lo Celso no es uno más en el ámbito de la selección argentina porque el ex hombre de Rosario Central, PSG, Villarreal y Tottenham se perdió el Mundial 2022 por lesión y se rumoreó su salida al Inter Miami o su retorno al Canalla en este mercado de pases en busca de mayor continuidad, pero eligió quedarse en su club hasta el momento. En la presente temporada, registró 3 goles y 2 asistencias en 25 partidos.

La tabla de posiciones de la Liga de España

