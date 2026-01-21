Deportes

Sebastián Báez y Novak Djokovic salen a la cancha en el Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

En busca del pase a la tercera ronda, el argentino enfrentará al italiano Luciano Darderi. A continuación, la leyenda serbia se cruzará con otro italiano: Francesco Maestrelli

Guardar
Sebastián Báez y Novak Djokovic
Sebastián Báez y Novak Djokovic buscan seguir adelante en Melbourne (Fuente: AFP / Reuters)

La quinta jornada del Australian Open 2026 tendrá más acción en Melbourne Park, donde saldrán a la cancha el argentino Sebastián Báez y la leyenda serbia Novak Djokovic en busca del pase a la tercera ronda del cuadro masculino.

Sebastián Báez, actual número 36 del ranking ATP, afrontará otra exigente prueba en su recorrido por el primer Grand Slam del año: su rival será Luciano Darderi (25°), quien nació en la Argentina pero compite en representación de Italia.

En el debut, Sebita venció en cinco sets y más de tres horas de juego al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3. Así logró retomar la senda ganadora tras caer ante el checo Jakub Mensik en la final del ATP 250 de Auckland, y llevó a 8-1 su recorrido en lo que va de 2026.

Báez jugará en la cancha a partir de las 21 (hora de la Argentina) frente a un adversario de riesgo, que debutó en suelo australiano con una victoria frente al chileno Christian Garín por 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3).

En su historial de cruces con Darderi, Báez tiene una ventaja de 4-2. El único antecedente en pistas rápidas registra una victoria para el tenista nacional.

Sebastián Báez superó en el
Sebastián Báez superó en el debut al francés Giovanni Mpetshi Perricard (Fuente: REUTERS/Hollie Adams)

Por su parte, Novak Djokovic (4° del mundo en la actualidad), uno de los máximos ganadores históricos del Australian Open con 10 coronas, también figura en el orden de juego de hoy. Enfrentará al italiano Francesco Mastrelli (141°) no antes de las 23:30 (hora de la Argentina) en el Rod Laver Arena.

La leyenda serbia, que en su debut se impuso con claridad sobre el español Pedro Martínez por 6-3, 6-3 y 6-2 y alcanzó un centenar de victorias en Melbourne, buscará continuar su camino hacia las rondas más avanzadas del cuadro masculino y sostener su figura como uno de los candidatos al título. Su obsesión es arrebatarles el título al español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, número 1 y 2 del planeta.

Hasta el momento, en la segunda fase, dos argentinos lograron triunfos y otros dos quedaron eliminados. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry superaron en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur y al británico Arthur Fery, respectivamente.

En tanto, Thiago Tirante se despidió del certamen al caer frente al estadounidense Tommy Paul, mientras que Francisco Comesaña cayó ante otro norteamericano, Frances Tiafoe.

Dónde y cómo seguir la jornada

La actividad del Australian Open se desarrolla principalmente en la noche y la madrugada argentina debido a la diferencia horaria con Melbourne (+13 horas respecto de Buenos Aires), con transmisión en vivo por ESPN 2, ESPN 3 y Disney+ Premium.

Novak Djokovic venció al español
Novak Djokovic venció al español Pedro Martínez en su estreno en Melbourne (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Australian Open 2026 – Resultados de los argentinos en la segunda ronda

  • Francisco Cerúndolo (ARG) a Damir Dzumhur (BIH) por 6-3, 6-2 y 6-1
  • Tomás Etcheverry (ARG) a Arthur Fery (GBR) por 7-6, 6-3 y 6-1
  • Tommy Paul (USA) a Thiago Tirante (ARG) por 6-3, 6-4 y 6-2
  • Frances Tiafoe (USA) a Francisco Comesaña (ARG) por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2
  • Sebastián Báez (ARG) vs. Luciano Darderi (ITA)

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoAustralian OpenNovak DjokovicSebastián BáezTenisAustraliaDeporte-argentino

Últimas Noticias

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El ex pugilista profesional británico narró en “High Performance” cómo su extraordinaria seguridad personal fue determinante para construir una carrera única e inspirar nuevas generaciones. Además explicó por qué decidió retirarse abruptamente

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

Los Reds afrontan un viaje de riesgo a Francia con la obligación de ganar para acercarse a la clasificación directa a los octavos de final

Con Mac Allister de titular,

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El conjunto que dirige el Cholo igualó 1-1 en Turquía y definirá la clasificación en la última fecha. Julián Álvarez y Thiago Almada fueron titulares

El gol de Giuliano Simeone

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

Con un juego de alto vuelo, el niño argentino logró una de sus mejores producciones de su electrizante carrera, y se perfila como candidato al título

El argentino Faustino Oro tuvo

Fue uno de los técnicos sorpresa de la Bundesliga, pero le dio un drástico cambio a su vida y dirigirá una cadena de hamburguesas

Alexander Nouri, reconocido por su paso en Werder Bremen, se alejó de ese rol a los 46 años: estará al frente de dos locales de comida rápida tras formarse en todos los puestos de la cadena

Fue uno de los técnicos
DEPORTES
Naseem “El Príncipe” Hamed recordó

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

Fue uno de los técnicos sorpresa de la Bundesliga, pero le dio un drástico cambio a su vida y dirigirá una cadena de hamburguesas

TELESHOW
Sabrina Rojas habló de su

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

Daniela Christiansson publicó la tierna foto de Lando López, el hijo de Maxi, con el pequeño delantal de MasterChef

Las vacaciones mágicas de El Polaco y Barby Silenzi con su hija Abril en Disney

La buena noticia que recibió Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

Dinamarca desplegó una unidad de

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún

Receta de chauchas gratinadas, rápida y fácil

La motivación y los hábitos influyen más que la genética en la pérdida de peso

La batalla por el Oscar: ‘Sinners’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Hamnet’ son favoritas para las nominaciones