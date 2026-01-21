Sebastián Báez y Novak Djokovic salen a la cancha en el Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Sebastián Báez y Novak Djokovic buscan seguir adelante en Melbourne (Fuente: AFP / Reuters)

La quinta jornada del Australian Open 2026 tendrá más acción en Melbourne Park, donde saldrán a la cancha el argentino Sebastián Báez y la leyenda serbia Novak Djokovic en busca del pase a la tercera ronda del cuadro masculino.

Sebastián Báez, actual número 36 del ranking ATP, afrontará otra exigente prueba en su recorrido por el primer Grand Slam del año: su rival será Luciano Darderi (25°), quien nació en la Argentina pero compite en representación de Italia.

En el debut, Sebita venció en cinco sets y más de tres horas de juego al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3. Así logró retomar la senda ganadora tras caer ante el checo Jakub Mensik en la final del ATP 250 de Auckland, y llevó a 8-1 su recorrido en lo que va de 2026.

Báez jugará en la cancha a partir de las 21 (hora de la Argentina) frente a un adversario de riesgo, que debutó en suelo australiano con una victoria frente al chileno Christian Garín por 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3).

En su historial de cruces con Darderi, Báez tiene una ventaja de 4-2. El único antecedente en pistas rápidas registra una victoria para el tenista nacional.

Sebastián Báez superó en el debut al francés Giovanni Mpetshi Perricard (Fuente: REUTERS/Hollie Adams)

Por su parte, Novak Djokovic (4° del mundo en la actualidad), uno de los máximos ganadores históricos del Australian Open con 10 coronas, también figura en el orden de juego de hoy. Enfrentará al italiano Francesco Mastrelli (141°) no antes de las 23:30 (hora de la Argentina) en el Rod Laver Arena.

La leyenda serbia, que en su debut se impuso con claridad sobre el español Pedro Martínez por 6-3, 6-3 y 6-2 y alcanzó un centenar de victorias en Melbourne, buscará continuar su camino hacia las rondas más avanzadas del cuadro masculino y sostener su figura como uno de los candidatos al título. Su obsesión es arrebatarles el título al español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, número 1 y 2 del planeta.

Hasta el momento, en la segunda fase, dos argentinos lograron triunfos y otros dos quedaron eliminados. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry superaron en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur y al británico Arthur Fery, respectivamente.

En tanto, Thiago Tirante se despidió del certamen al caer frente al estadounidense Tommy Paul, mientras que Francisco Comesaña cayó ante otro norteamericano, Frances Tiafoe.

Dónde y cómo seguir la jornada

La actividad del Australian Open se desarrolla principalmente en la noche y la madrugada argentina debido a la diferencia horaria con Melbourne (+13 horas respecto de Buenos Aires), con transmisión en vivo por ESPN 2, ESPN 3 y Disney+ Premium.

Novak Djokovic venció al español Pedro Martínez en su estreno en Melbourne (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Australian Open 2026 – Resultados de los argentinos en la segunda ronda

Francisco Cerúndolo (ARG) a Damir Dzumhur (BIH) por 6-3, 6-2 y 6-1

Tomás Etcheverry (ARG) a Arthur Fery (GBR) por 7-6, 6-3 y 6-1

Tommy Paul (USA) a Thiago Tirante (ARG) por 6-3, 6-4 y 6-2

Frances Tiafoe (USA) a Francisco Comesaña (ARG) por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2

Sebastián Báez (ARG) vs. Luciano Darderi (ITA)