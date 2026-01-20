Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

Felipe Loyola estará cedido seis meses en el Pisa con una opción de compra obligatoria si juega 5 partidos (Foto: @pipe.loyola)

Independiente concretó la salida de Felipe Loyola al Pisa de Italia y oficializó los montos de la operación que estaba acordada de palabra desde hacía varios días. El mediocampista chileno abandonará Avellaneda a cambio de un préstamo por un cargo alto que se convertirá en venta si juega apenas 1 minuto en cinco partidos con la entidad europea.

“Felipe Loyola seguirá su carrera en el Pisa de Italia La operación se realizó a préstamo por 6 meses, con un cargo de €1.300.000 y un bono de €200.000 por objetivos. También tiene una obligación de compra de €5.500.000 por el 70% del pase, en caso que participe en 5 partidos con su nuevo equipo. Por último, se acordó una opción de compra por el 30% restante cotizada en €4.250.000″, detalló el Rojo en sus redes sociales.

El mediocampista de 25 años desembarcó en el Rojo a mediados del 2024 desde Huachipato de Chile: el club desembolsó poco menos de 2 millones de dólares para adquirir el 50% de su ficha. En total, disputó 62 partidos, anotó 11 goles y repartió 7 asistencias para convertirse en uno de los jugadores más destacados de Independiente en los últimos torneos.

El comunicado de Independiente

El desafío ahora será el de defender los colores de un club que está anteúltimo en la Serie A de Italia: tiene 14 puntos al igual que el último, Hellas Verona, y tres menos que Lecce y Fiorentina. Hoy en día, tres de estos cuatro estarían descendiendo.

El chileno había ido al banco de suplentes en el primer amistoso de la pretemporada del Rojo con victoria 2-1 ante Alianza Lima y había saltado a la cancha a los 17 minutos del segundo tiempo en lugar del juvenil Mateo Pérez Curci. En el siguiente juego ante Everton, que terminó con triunfo 5-3 para los de Avellaneda, Gustavo Quinteros ya había marginado a Loyola ante la inminente venta.

“Era algo que nosotros sabíamos ya. Que tal vez Loyola y Lomónaco pueden ser en algún momento vendidos. El club necesita eso. Por eso también vinieron Fedorco y Malcorra. Estamos previniendo algunas cosas que puedan suceder. Tal vez ahora estamos buscando la posibilidad de reemplazar a Vera que se fue”, había planteado el DT en diálogo con TyC Sports.

“La verdad que estoy muy contento por este pasito. Es algo que cuando decidí venir a Independiente, lo hice con el objetivo de como jugador seguir creciendo. La verdad que fue un año y medio hermoso, viví muchas cosas espectaculares adentro del club. Muy contento por el paso que tuve acá. Siempre en busca de crecimiento. Es un escaloncito que voy con muchas ganas, mucha hambre de demostrar el jugador que soy, de seguir creciendo. Es un paso para después ir en busca de algo mejor. Como objetivo, siempre crecer como jugador y para valorizar cada vez más al jugador chileno que siento hoy en día no está siendo valorizado como debe ser”, fueron las palabras del propio Loyola la semana pasada para adelantar la despedida que todavía no había sido oficializada pero ya era un hecho.