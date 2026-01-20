El viaje al Mundial, la ayuda de la terapia y la relación con su esposa Jorgelina Cardoso: 12 frases de Ángel Di María

La emoción de Di María en plena nota al recordar el esfuerzo de su madre para que pueda ser futbolista

Ángel Di María repasó los momentos clave de su vida deportiva y personal en una entrevista concedida al programa Juego Chino, emitido por Telefe. El campeón del mundo habló sobre su futuro en la selección argentina, el impacto de la terapia en su carrera y la relación con su esposa Jorgelina Cardoso. A través de una serie de definiciones, Fideo abordó las decisiones que marcaron su trayectoria y compartió aspectos íntimos de su vida familiar.

Durante la entrevista, el zurdo fue consultado sobre su gran presente en el fútbol argentino y si esta situación podría replantear su retiro de la Albiceleste. Aunque reconoció que le genera dudas, su decisión es irreversible. “Sí, a veces sí. Pero sé que llegó el momento. Es un no cien por ciento”. El rosarino, que fue campeón Sub 20 y ganador de una medalla de oro en Beijing 2008, fue clave para que los dirigidos por Lionel Scaloni ganen dos Copa América, una Finalissima y el Mundial de Qatar.

En el mismo diálogo, el ex jugador del Benfica, Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus y del Real Madrid relató cómo la terapia lo ayudó a cambiar su perspectiva sobre la presión pública. “Habíamos arrancado bien, pero nada. Después como que me dio dos o tres puntos que me hicieron dar cuenta... Me di cuenta que era esto. Y nada, como que a partir de ahí dije ‘ya está, no necesito ir más’. Y no lo llamé más”, relató. El futbolista de Rosario atribuyó a su psicólogo herramientas que le permitieron aislarse de los comentarios externos: “Esos tips que me dio me ayudaron a querer seguir, al darme cuenta de que los de afuera son de palo, que da igual qué es lo que digan. Pero bueno, uno no se da cuenta. Yo ahora me putean o me dicen cosas o veo que hablan de más y hablan y hablan, me da igual, me da exactamente igual porque ya sé que es el show que tienen que vender”.

El futbolista de Rosario Central sostuvo que, gracias a la terapia, aprendió a relativizar la opinión pública: “Ya me di cuenta con esos tips que daba igual lo demás. Que lo que importaba era lo que yo hacía. Y si a mí afuera me iba bien, en algún momento en Argentina me iba a ir bien. Que era cuestión de que me toque la buena”.

La relación con Jorgelina Cardoso y la dinámica familiar también ocupó un lugar central en la entrevista. La pareja, que lleva más de una década de relación, reconstruyó su historia desde el primer mensaje hasta la consolidación familiar. Di María recordó: “El primer beso fue en el boliche. En Madame. Yo se lo había dicho por mensaje, ya se lo había aclarado”. Jorgelina sumó un detalle: “Y me dijo: ‘Y cuando estés conmigo no te vas más’. Aparte me puso fecha y todo. Me dijo: ‘Yo te doy tiempo hasta…’ Esto fue en el 2009. Y yo le decía: ‘Bueno, esperemos un año, conocernos un poco. Todo por internet, en ese momento usábamos Messenger’”. El futbolista remarcó su deseo de formar una familia: “Yo quería formar una familia, quería arrancar todo”.

Consultada sobre la autoridad en el hogar, Cardoso respondió: “Él con su carita... Él prefiere pasar así, como que yo, pero la última palabra y las órdenes finales son de él. Lo que pasa es que claro, como yo soy más temperamental, hablo más y todo, parece que en casa mando yo. Yo no mando en casa”.

En otro pasaje destacado, Di María repasó la incertidumbre de sus primeros pasos en el fútbol europeo. Al recordar su llegada al Benfica de Portugal, confesó: “Era una decisión difícil porque no sabés qué es lo que puede pasar. Como no sabés cuando vas a debutar si la cosa va a ir bien, no sabés si te vas a Europa y… Vos imaginate que cuando me dijeron: ‘Te quieren de Portugal en el Benfica’. Ahora amo esa ciudad, es una ciudad espectacular. Pero no sabía ni dónde estaba Portugal. No sabía dónde estaba Portugal. Te juro”. El rosarino admitió que desconocía incluso el idioma: “No sabía que hablaban portugués, nada. Ahí me empezaron a explicar que el Benfica era el mejor club de Portugal, un equipo muy grande, con mucha trayectoria, con Champions, todo”.

La entrevista también revivió anécdotas personales. Entre ellas, el recuerdo del primer auto propio tras debutar profesionalmente: “El primer gustito fue cuando yo debuté. Ese año le había ido muy bien, entonces entramos a la Libertadores y con el primer premio que fuimos cobrando de la Libertadores me compré el 206 negro. Y yo no sabía manejar. Manejaba, pero a media tecla. De la concesionaria hasta casa lo trajo mi viejo. Me dejó porque yo le había contado a mis amigos que me iba a ir a comprar el auto, ya me lo daban. Viene mi viejo, estaciona y me dice que iba a buscar a mami para que lo vea. Entonces, cuando entra por el pasillo a buscar a mi mamá, sale mi amigo de al lado, Ale, y me dice: ‘No, el auto lo compraste. Vamos a dar una vuelta’. No sé manejar le dije. Yo te enseño, dale, dale, subite, me dice. Y arranqué ahí, y nos fuimos. Salieron mi viejo y yo anotaba”. El aprendizaje fue gradual: “En cada esquina se frenaba. Me decía: ‘Tranquilo, no pasa nada’. Dale así, dale así. Dale de vuelta, no sé qué. Prendía, y de vuelta. Iba a la otra esquina, otra vez. ‘Tranquilo, no pasa nada, es normal. En la próxima esquina ya no se te va a parar’. Y ahí arrancamos, arrancamos y listo”.

Otro de los momentos recordados fue el agradecimiento a Diego Maradona luego de su gol a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Di María relató: “En el Mundial no me di cuenta que lo dije, sinceramente, por mis hijas no me di cuenta. Y un día estábamos en casa y le llega un mensaje a mi mujer y le dice Dalma: Decime si esto es verdad o no, si lo dijo o no. Se lo empecé a mandar a los grupos de mis amigos, a la familia, a todos, para que nos ayuden a ver si realmente. Yo leía los labios y decía ‘gracias Diego’. Pero no sé, me salió”. El vínculo con Maradona se profundizó en la final de la Copa América: “En la final de la Copa América le pedí antes de salir y me ayudó, sentí que me ayudó y después, a partir de ahí, le pedí siempre”.