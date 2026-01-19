Deportes

La AFA ratificó su plantel arbitral para la nueva temporada del fútbol argentino: los trabajos realizados para no repetir los errores de 2025

Los árbitros realizaron su pretemporada en Mar del Plata. A diferencia de otros años, se mantuvo el equipo completo, sin cambios. Los detalles

A días del inicio del nuevo torneo de la Asociación del Fútbol Argentino, el arbitraje nacional cerró una pretemporada que dejó un mensaje inequívoco hacia el sistema: corregir errores, ganar prolijidad y sostener un rumbo alineado a los estándares de la FIFA en un año condicionado por el calendario mundialista. No hubo “borrón y cuenta nueva”. Sí hubo método, continuidad y una apuesta explícita por consolidar procesos.

La decisión de ratificar al mismo plantel internacional que cerró 2025 responde a una lectura estratégica: la estabilidad reduce el margen de error en un campeonato que tendrá fechas ajustadas, interrupciones y alta densidad competitiva por la cercanía del Mundial. En ese contexto, el arbitraje se preparó para ofrecer previsibilidad desde la primera fecha.

Cinco días de “burbuja” en <i>La Feliz</i>

La pretemporada se extendió cinco días, con doble turno, y tuvo como sede el Sheraton Mar del Plata Hotel, en la ciudad balnearia. Participaron 31 árbitros, convocados a un régimen de trabajo diseñado para minimizar el error operativo y ajustar criterios tras una temporada 2025 observada con lupa por inconsistencias disciplinarias y lecturas dispares en acciones clave.

La lógica fue clara: no empezar de cero, sino “reparar”. Revisar lo ocurrido, acordar umbrales y ordenar la toma de decisiones para un torneo que exigirá autoridad sin improvisación.

Rutina sin respiro: físico por la mañana, clínica técnica por la tarde

Durante las mañanas, los colegiados realizaron trabajos de campo y en el gimnasio, todo bajo la supervisión del deportólogo Jorge Vega, El plantel arbitral trabajó potencia aeróbica, velocidad, resistencia específica y respuesta muscular. El objetivo fue sostener el ritmo del fútbol actual y evitar caídas físicas que impactan en la decisión.

Las tardes estuvieron dedicadas a la clínica técnica, donde el foco estuvo en la “sintonía fina”: la lectura del juego y los posicionamientos, el control del juego y manejo de los momentos del partido, las faltas tácticas y disputas, las manos y criterios de sanción, sumados a los fuera de juego y coordinación con asistentes y VAR.

El cierre conceptual fue contundente: criterios definidos desde el arranque, menos correcciones sobre la marcha y previsibilidad para clubes y protagonistas.

La concentración reafirmó la integración plena del arbitraje femenino en los procesos de máxima exigencia. Gisela Bosso, María Bevilacqua, Mariana De Almeida, Carla López, Mariana Milone y Gisela Trucco formaron parte del núcleo duro de trabajo, consolidando su rol en la estructura arbitral.

En paralelo, el “ala mundialista” compuesta por Facundo Tello, Darío García y Yael Falcón Pérez no asistió a Mar del Plata por estar participando de la pretemporada oficial de FIFA en Brasil. Lejos de ser una ausencia, fue una señal de alineación internacional: estándares globales que luego se transfieren al torneo local.

“La corrección de errores no se logra cambiando nombres, sino consolidando procesos”, repiten puertas adentro.

El cierre tuvo un gesto que no pasó inadvertido. El sábado, Claudio Tapia se acercó al hotel, saludó personalmente al plantel y respaldó el proceso. No fue una visita protocolar: fue una escenificación institucional en un momento de alta exposición, donde el arbitraje necesita cobertura política para ejecutar decisiones sin vaivenes.

Lo que viene

Con el torneo a punto de comenzar y un calendario condicionado por el Mundial, el arbitraje argentino se declara listo con una hoja de ruta definida: continuidad por sobre rotación, rigor FIFA, corrección de errores de 2025 y autoridad sin improvisación. El desafío empieza el próximo fin de semana.

Allí, en el césped, se medirá si la “burbuja” de La Feliz se traduce en prolijidad, coherencia y control del juego.

Crédito de las fotos: @ArbitrajeAFA

