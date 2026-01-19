Deportes

El espectacular gol de chilena del hijo de una leyenda del fútbol mundial: “Tomé esa decisión como entrenador, no como padre”

Shaqueel van Persie, hijo del ex delantero internacional, fue uno de los protagonistas del clásico de Rotterdam en la Eredivisie

El increíble gol del hijo de Robin Van Persie en Holanda

Una chilena espectacular de Shaqueel van Persie en el tramo final del clásico entre Feyenoord y Sparta Rotterdam se convirtió en el foco del partido y proyecta al joven delantero de 19 años como una de las promesas de la Eredivisie. El tanto, que igualó momentáneamente el marcador, acaparó la atención tanto por su factura técnica como por el contexto familiar, ya que su padre, el legendario Robin van Persie, dirige actualmente al conjunto de Róterdam.

Shaqueel van Persie ingresó desde el banco a los 63 minutos, cuando Feyenoord perdía 3 a 1 en casa. Con el equipo en desventaja y la necesidad de una reacción, Robin van Persie apostó por la entrada de su hijo, quien ya había demostrado su capacidad goleadora en las divisiones juveniles del club y en la selección neerlandesa Sub-17.

El desarrollo del encuentro mantuvo la atención de los aficionados, especialmente tras el descuento de Hwang In-Beom para el local. Fue entonces cuando Shaqueel ejecutó una jugada que dio la vuelta al mundo. Apenas un minuto después de haber anotado un primer tanto acercarse en el marcador, el delantero realizó una chilena dentro del área al minuto 88 con la que venció al arquero rival y encendió la celebración en las tribunas, donde su familia acompañaba el partido.

Robin van Persie habló sobre la decisión de poner a su hijo durante el partido (Reuters)

“Tomé esa decisión como entrenador, no como padre. Necesitábamos un gol y Shaqueel es un jugador capaz de marcar desde cualquier ángulo. Esa fue la razón por la que lo mandé al campo”, declaró Robin van Persie en conferencia de prensa, tras la dolorosa derrota. La imagen del ex futbolista del Arsenal y Manchester United observando la jugada desde el banco y sonriendo levemente aportó un matiz extra a la escena, en un club donde el apellido van Persie tiene una relación histórica con el ataque.

El doblete de Shaqueel van Persie permitió que el Feyenoord igualara el marcador de forma momentánea, aunque el equipo terminó perdiendo 4 a 3 por un gol de Joshua Kitolano en tiempo de descuento. Tras el encuentro, el club suma seis partidos sin victorias entre todas las competencias y se mantiene en la segunda posición de la Eredivisie, con 36 puntos, a 16 del líder PSV Eindhoven y dos por delante del Ajax.

La actuación de Shaqueel se produce en una etapa de transición para el equipo. Su proceso formativo se desarrolló íntegramente en las divisiones menores del club, donde acumuló 32 goles entre las categorías Sub-17 y Sub-21. Además, ya ha integrado selecciones juveniles de Países Bajos, anotando seis goles en la Sub-17. Su debut en la máxima división se produjo en noviembre de 2025, en un duelo ante Telstar, y desde entonces ha recibido minutos en partidos de alto perfil, incluyendo su estreno europeo frente al Celtic en la UEFA Europa League.

Los dirigidos por Van Persie buscan consolidarse en la Eredivisie (Reuters)

El contexto familiar añade interés a cada aparición del joven delantero. Robin van Persie, de 42 años, es una de las figuras más reconocidas del fútbol neerlandés, con pasos destacados por clubes como el Arsenal, el Manchester United y el Fenerbahçe. En 2019 se retiró como futbolista profesional en el mismo club donde debutó y donde ahora dirige a su hijo.

Shaqueel van Persie, en tanto, nació en Londres durante la etapa de su padre en el Arsenal, pero representa a Países Bajos y está habilitado para ser convocado por la selección mayor.

El club de Róterdam enfrenta ahora el desafío de reconducir su campaña en la Eredivisie y revertir su desempeño en la UEFA Europa League, donde ocupa actualmente el puesto 30 tras ganar solo uno de los últimos cinco partidos.

