La Fórmula 1 celebró el aniversario 73° del primer Gran Premio de Argentina: las impactantes fotos que compartió

La FIA rememoró el primer GP de la historia en suelo latinoamericano con imágenes inéditas

Hace 73 años, la Fórmula 1 vivió un momento que marcaría su historia y la del automovilismo sudamericano: el primer Gran Premio de Argentina celebrado el 18 de enero de 1953 en el entonces Autódromo 17 de Octubre de Buenos Aires. Aquel evento no solo estableció a Argentina como la primera sede sudamericana en recibir el campeonato mundial de la máxima categoría, sino que además inició una relación singular entre el país y la F1, recordada por décadas por sus protagonistas y sus episodios extraordinarios.

Desde la perspectiva internacional y local, este debut trascendió lo puramente deportivo. Siete décadas después, la efeméride recibió un homenaje por parte de la propia Fórmula 1, que publicó en su cuenta oficial de Instagram imágenes históricas de aquella jornada. El mismo medio recopiló detalles inéditos sobre los 20 Grandes Premios que tuvieron lugar posteriormente en Argentina, lo que reafirmó la repercusión sostenida de este vínculo para la historia del deporte motor.

El desarrollo de la carrera convocó a una multitud impulsada por figuras de renombre internacional y local. El público colmó las tribunas alentado por la presencia del argentino Juan Manuel Fangio, ya consagrado como uno de los grandes del automovilismo mundial, y por el espectáculo que ofrecía una competencia de talla global. Sin embargo, la gloria tuvo su contracara: la jornada quedó marcada también por la tragedia. Nueve fanáticos murieron tras un accidente cuando el italiano Nino Farina, conduciendo un Ferrari, perdió el control de su auto al esquivar a una persona que había ingresado al circuito. La noticia enlutó una fecha que buscaba celebrar el avance del automovilismo nacional en el escenario internacional.

La parte deportiva ofreció un espectáculo memorable. El piloto italiano Alberto Ascari, al mando de una Ferrari, se quedó con el triunfo, resultado que sería el comienzo de una temporada en la que terminaría proclamándose bicampeón mundial. En segundo lugar arribó su compatriota Luigi Villoresi, también con Ferrari, mientras que el argentino José Froilán González, manejando un Maserati, completó el podio, lo que fortaleció el entusiasmo local por la competición.

El circuito, hoy conocido como Autódromo Oscar y Juan Gálvez, localizado en el barrio Villa Riachuelo de Buenos Aires, fue testigo del primer capítulo de una saga de Grandes Premios que incluirían actuaciones legendarias de Fangio y otras figuras centrales del automovilismo mundial. El 18 de enero de 1953 se transformó en una referencia ineludible, recordada año tras año tanto por los aficionados argentinos como por la propia organización de la Fórmula 1, tal como lo mostró su reciente homenaje digital.

Con el tiempo, el Gran Premio de Argentina se consolidó como una cita destacada en el calendario internacional, sumando 20 ediciones en el país y forjando un legado deportivo de alcance internacional para Buenos Aires y toda Sudamérica.

