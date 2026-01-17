Pese al gol del Cuti Romero, Tottenham perdió en el final ante West Ham y agudizó su mal momento en la Premier League

El West Ham derrotó por 2-1 al Tottenham en el último minuto de juego por la fecha 22 de la Premier League. El partido, que se disputó en el estadio de los Spurs, tuvo un dominio repartido entre los equipos, pero finalizó con el gol agónico de Callum Wilson a los 93 minutos, lo que generó un cierre polémico por los reclamos ante una supuesta falta en ataque. Cristian Cuti Romero anotó el único tanto del local, pero fue insuficiente.

A pesar de que los dirigidos por Thomas Frank buscaron el protagonismo y lograron arrinconar a un rival que mostró orden defensivo y peligrosidad en el contraataque, el West Ham abrió el marcador por medio de Crysencio Summerville, quien resolvió con precisión tras un inicio parejo y puso el 1-0. Ante la desventaja, los Spurs intentaron sostener la presión para revertir el resultado.

La reacción del Tottenham llegó en el complemento. A los 64 minutos, Pedro Porro lanzó un centro desde la derecha y el Cuti Romero se anticipó a la marca para conectar un cabezazo que significó el empate parcial. El defensor argentino celebró su cuarto gol en 23 partidos de la temporada, en la que también suma tres asistencias.

El Cuti Romero sentenció el empate parcial en la derrota ante West Ham (Reuters/Andrew Couldridge)

La actuación del Cuti Romero, autor del único gol local, fue uno de los pocos aspectos positivos para los locales en una tarde marcada por la frustración y la incertidumbre de cara al futuro inmediato. Pese al empuje final y al respaldo de su público, el Tottenham no logró revertir el resultado. El gol de Callum Wilson, tras un tiro de esquina, sentenció el partido y prolongó la mala racha de los Spurs, que ahora ocupan el 14° lugar de la Premier League con 27 unidades.

De esta manera, el equipo londinense acumuló cinco partidos sin conocer la victoria, lo cual empieza a generar inquietud en caso de continuar en los próximos encuentros. Por su parte, el West Ham alcanzó los 17 puntos y se mantiene en la zona de descenso, en el 18° puesto. A pesar de la victoria, el equipo necesita sumar de manera sostenida para escapar de esa situación comprometida.

La próxima cita para los dirigidos por Frank será el martes 20 de enero frente al Borussia Dortmund por la séptima jornada de la fase regular de la Champions League. El equipo inglés se encuentra en la 11° posición de los playoffs con 11 puntos, a solo una unidad del Atlético Madrid, Real Madrid y el Inter, que se ubican entre los primeros ocho lugares para el pase directo a octavos de final.

Thomas Frank analizó al equipo luego de la derrota (Reuters/Andrew Couldridge)

Thomas Frank habló post partido en conferencia de prensa para el medio Sky Sports y asumió la responsabilidad de la derrota “Probablemente he tenido mejores momentos. Entiendo que soy el hombre a cargo, así que la culpa recaerá sobre mí”, confesó el entrenador. También analizó que “fue un partido muy duro y duele la situación que atraviesa el equipo”.

Por otro lado, destacó que los jugadores trabajan muy duro y ponen todo de ellos. “Es una señal de un equipo que pelea y que hace todo lo posible por ganar”, manifestó el director técnico danés. Respecto a los próximos partidos, agregó: “Siento la confianza de todos y solo hay un camino: seguir adelante. Tenemos que estar preparados”.

Las posiciones de la Premier League