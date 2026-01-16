Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Luke Littler campeón del Mundial de Dardos (Reuters/Paul Childs)

En el ámbito del deporte, solo los verdaderos distinguidos pueden marcar una época a los 18 años. Este es el caso de Luke Littler, que ya ostenta dos títulos del Campeonato Mundial de Dardos y es una verdadera estrella en Inglaterra. Incluso, hay quienes aseguran que se trata del mejor atleta de la actualidad.

La carrera de Littler en la élite se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa. Desde que alcanzó la final mundial en 2024, con apenas 16 años, el adolescente ha construido una trayectoria marcada por la regularidad y el asombro. En apenas dos temporadas, el británico no solo ha conquistado títulos, también ha transformado la percepción del deporte y ha elevado la popularidad de los dardos en el Reino Unido y fuera de sus fronteras.

Conocido como “The Nuke” (“La Bomba Atómica”) por la precisión devastadora de sus lanzamientos, Littler ya es considerado una celebridad en el Reino Unido. Sus logros van más allá de la cancha: cuenta con dos millones de seguidores en Instagram y sus ingresos el año pasado rondaron el millón de euros. Más: acaba de firmar un acuerdo de patrocinio con una empresa que le asegurará ingresos por 27 millones de dólares en la próxima década.

Durante los últimos dos años, ha recibido reconocimientos públicos de figuras como David Beckham y John Cena, y vivió momentos icónicos como la visita que el Manchester United, equipo del que es hincha, le organizó en la ciudad deportiva de Carrington.

A los 16 años abandonó la secundaria en la Padgate Academy de Warrington, ciudad de origen situada entre Liverpool y Manchester, para dedicarse por completo a los dardos. La progresión de este joven talento quedó patente cuando obtuvo su primer título profesional a los 14 años en el Irish Open de 2021 y logró la licencia PDC Tour Card para el circuito profesional 2024-25 tras imponerse en cinco competiciones del Winmau Development Tour, además de coronarse en el Mundial de menores dos meses antes de debutar en mayores.

El impacto de Littler ha llegado incluso a la televisión estadounidense. El productor Ty Schmit elogió en el programa de Pat McAfee la superioridad del joven, afirmando que es “posiblemente el mejor atleta del mundo en este momento”. Según cifras destacadas en ese espacio, Littler suma ya ocho títulos televisados de la PDC solo en el último año, entre los que se incluyen el Grand Slam de Dardos y el Grand Prix Mundial, y ha escalado hasta la cima del ranking global.

La última campaña de Littler fue demoledora: perdió únicamente cuatro sets en su camino hacia el título mundial y alcanzó la final en cada una de sus tres participaciones. En la más reciente, el adolescente se impuso con contundencia al número tres del mundo, Gian van Veen, con un marcador de 7-1. El duelo, celebrado en el Alexandra Palace —un recinto con vistas privilegiadas del centro de Londres—, evidenció la distancia entre Littler y sus rivales.

El ambiente durante el torneo no siempre fue favorable. En su duelo ante Rob Cross, algunos de los 3.000 asistentes abuchearon a Littler. El joven optó por agradecer al público en el escenario, recordando que sus entradas financiaban el premio récord del torneo: un millón de libras (aproximadamente USD 1.346.700). “Me desquicié allí arriba”, reconoció Littler tras el encuentro, en una muestra de sinceridad poco común en deportistas de su edad.

Las expectativas en torno a Littler parecen no tener techo. En la conferencia posterior a su victoria, se enfrentó a la pregunta sobre el récord de Phil Taylor, que ostenta dieciséis títulos mundiales. “Está muy lejos. ¿Cuánto es eso? Me faltan 14, otros 15 o 16 años, diría yo”, respondió entre risas, aunque admitió que se sentiría satisfecho con cinco o seis coronas.

En el plano personal, la rutina de Littler antes de la final incluyó tiempo con su familia y amigos, entre ellos la influencer Faith Millar y el conocido youtuber “Angry Ginge”. Una anécdota inesperada marcó la jornada: el joven olvidó desayunar y optó por una pizza margarita antes del partido, lo que, según contó, lo hizo sentir “bien para empezar”.

El enfrentamiento con Van Veen no estuvo exento de tensión. El holandés se adelantó en el marcador, pero Littler reaccionó y logró igualar el partido en el segundo set. Van Veen, de 23 años, lamentó después el haber desperdiciado una oportunidad para extender su ventaja y señaló que la precisión de Littler en los dobles fue determinante: “Quizás falló un par de dardos en el doble, pero lo metió siempre en su último dardo en esa visita y eso me causó mucho dolor”, reconoció a los periodistas.

La superioridad de Littler se reflejó en estadísticas: mantuvo un promedio de 106 puntos en partidos de tres dardos y alcanzó 16 veces la máxima puntuación de 180. El desenlace tomó forma en el quinto set, cuando una avispa irrumpió en el escenario y puso a prueba la concentración del británico. Vestido con una vistosa camiseta amarilla y morada, el apodado “El Arma Nuclear” no perdió el foco y amplió su ventaja hasta sentenciar el choque.

La victoria final llegó con una jugada de 147 puntos, que desató la celebración de Littler junto a su entorno más cercano. El trofeo Sid Waddell le fue entregado por el ciclista Sir Chris Hoy, seis veces campeón olímpico. En su discurso, Littler rindió homenaje al boxeador Anthony Joshua y recordó la reciente tragedia vivida por el equipo del pugilista en Nigeria.

La irrupción de Littler ha reconfigurado el panorama de los dardos. Su juventud, carisma y capacidad para sobreponerse a la presión lo proyectan como el gran referente del futuro inmediato. Mientras tanto, el adolescente británico disfruta de su meteórico ascenso, sin perder de vista que, como expresó con humildad, “si pasa, pasa. Pero sí, seguiré aquí mucho tiempo y estoy aquí para ganar”.