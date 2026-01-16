Deportes

Sebastián Báez y las razones de su gran momento: “Hay mucho trabajo detrás de mi juego”

Tras vencer a Ben Shelton y alcanzar las semifinales en Auckland, el argentino valoró su presente y destacó la solidez del proceso que sostiene su gran inicio de temporada

Guardar
Sebastián Báez logró seis triunfos
Sebastián Báez logró seis triunfos consecutivos en el arranque de 2026 y va por más (Fuente: EFE)

Sebastián Báez atraviesa un arranque de 2026 soñado. Luego de vencer en sets corridos al estadounidense Ben Shelton en el ASB Classic de Auckland, el argentino puso el acento en el trabajo realizado junto a su equipo, la fortaleza mental para resolver situaciones adversas y la satisfacción por volver a competir con regularidad y resultados.

“El partido fue duro, sobre todo por la suspensión. Cuando se frena y hay que esperar, no es fácil”, explicó Sebita tras la victoria por 7-5 y 6-3 sobre el número 8 del mundo, que había sido ganador en sus 12 enfrentamientos previos frente a tenistas argentinos.

“Traté de estar tranquilo, relajado y no estresarme tanto. Estoy feliz de haber ganado. Ben es un gran jugador”, agregó.

Más allá del impacto del triunfo, el segundo frente a un Top Ten en dos semanas, Báez eligió mirar el panorama completo y poner en valor el proceso que atraviesa. “Hay mucho trabajo detrás de mi juego. Estoy contento por cómo lo venimos haciendo y estoy contento de haber ganado otra vez”, resumió.

Báez, de 25 años, inició la temporada con seis victorias consecutivas y mostró una versión sólida, intensa y confiable ante rivales de alto calibre y en superficies rápidas, donde había logrado apenas tres triunfos durante el año pasado.

En la primera semana de 2026, Sebita logró la mejor victoria de su carrera: tumbó a otro estadounidense, Taylor Fritz (6°), por 4-6, 7-5 y 6-4 en la United Cup. En ese mismo certamen también superó al español Jaume Munar (38°), que atraviesa un gran presente, y al suizo Stanislas Wawrinka (139°).

Báez exhibe una versión renovada
Báez exhibe una versión renovada y temible sobre canchas rápidas (Fuente: COLIN MURTY / AFP)

Este jueves, en la reanudación del encuentro, el argentino mantuvo la contundencia que había mostrado antes de la interrupción, golpeando pesado y profundo sobre las líneas.

En el tercer game, Báez volvió a capitalizar dos nuevas oportunidades de quiebre y se adelantó 3-1. Luego, sostuvo la ventaja con oficio y determinación y, en el noveno juego, volvió a romper el servicio de su rival para sentenciar el triunfo y el pasaje a las semis.

El crecimiento del bonaerense también se traduce en cifras: con este resultado, alcanzó la 15ª semifinal de su carrera en el circuito ATP, con un balance altamente positivo en esa instancia.

Es el tenista argentino en actividad con más títulos conquistados. Un total de siete, seis de ellos sobre polvo de ladrillo: Estoril en 2022; Kitzbühel y Córdoba en 2023; Santiago y Río en 2024; y nuevamente Río en 2025. Hasta el momento, solo levantó un trofeo sobre cemento: Winston-Salem 2023.

El próximo rival de Báez en busca de un pasaje en la final será otro estadounidense, Marcos Giron (60°), verdugo del italoargentino Luciano Darderi (24°) por 1-6, 7-5 y 6-4.

El encuentro empezará cerca de la medianoche del viernes en la Argentina, en la cancha central, y podrá verse por Disney+.

Por la otra llave de semifinales, el checo Jakub Mensik -número 18 del mundo y uno de los jugadores con más proyección del circuito- enfrentará al húngaro Fabian Marozsan (52°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisSebastián BáezAucklandBen Sheltondeportes-argentina

Últimas Noticias

“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso a sus amigos a la dolorosa rehabilitación que afronta y el video se volvió viral

Las imágenes compartidas por el brasileño revelan los desafíos desconocidos de superar una grave lesión antes de buscar otra vez la cima

“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

El arquero no le cerró la puerta al elenco que comanda Gustavo Costas y explicó los motivos que lo alejaron del Xeneize

Las confesiones de Chiquito Romero:

Otro golpe de Sebastián Báez: derrotó al 8° del mundo y alcanzó las semifinales en Auckland

Superó al estadounidense Ben Shelton por 7-5 y 6-3 y logró su segundo triunfo ante un Top Ten en dos semanas. Enfrentará a Marcos Giron por un lugar en la final

Otro golpe de Sebastián Báez:

Herida por “mordedura humana” y cirugía de urgencia: el parte médico del hombre que denunció a tres futbolistas argentinos en Brasil

El incidente entre jugadores y residentes tras una denuncia por ruidos molestos terminó con una denuncia policial y una intervención médica por una herida facial

Herida por “mordedura humana” y

Lo quisieron Boca y River y se sumará al fútbol europeo: los detalles de la compleja venta de Felipe Loyola de Independiente

El futbolista chileno se mostró entusiasmado por el gran salto en su carrera

Lo quisieron Boca y River
DEPORTES
“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso

“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso a sus amigos a la dolorosa rehabilitación que afronta y el video se volvió viral

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

Otro golpe de Sebastián Báez: derrotó al 8° del mundo y alcanzó las semifinales en Auckland

Herida por “mordedura humana” y cirugía de urgencia: el parte médico del hombre que denunció a tres futbolistas argentinos en Brasil

Lo quisieron Boca y River y se sumará al fútbol europeo: los detalles de la compleja venta de Felipe Loyola de Independiente

TELESHOW
Sol Pérez encendió las redes,

Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: “Volviendo de a poco”

Fabián Vena: “Creo que hace 50 años soy celíaco y recién ahora lo sé”

Tamara Báez mostró su escapada a la costa con Thiago Martínez y Jamaica: amor, cuatriciclos y playa en Pinamar

Chechu Bonelli y Facundo Pieres sorprendieron con un encuentro en Cariló: la nueva foto que los compromete

Anita Espasandín sorprendió con el carrusel que publicó en sus redes sociales: “Algunas fotos y un poema”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea ratificó su

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”