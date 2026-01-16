Sebastián Báez y las razones de su gran momento: “Hay mucho trabajo detrás de mi juego”

Sebastián Báez logró seis triunfos consecutivos en el arranque de 2026 y va por más (Fuente: EFE)

Sebastián Báez atraviesa un arranque de 2026 soñado. Luego de vencer en sets corridos al estadounidense Ben Shelton en el ASB Classic de Auckland, el argentino puso el acento en el trabajo realizado junto a su equipo, la fortaleza mental para resolver situaciones adversas y la satisfacción por volver a competir con regularidad y resultados.

“El partido fue duro, sobre todo por la suspensión. Cuando se frena y hay que esperar, no es fácil”, explicó Sebita tras la victoria por 7-5 y 6-3 sobre el número 8 del mundo, que había sido ganador en sus 12 enfrentamientos previos frente a tenistas argentinos.

“Traté de estar tranquilo, relajado y no estresarme tanto. Estoy feliz de haber ganado. Ben es un gran jugador”, agregó.

Más allá del impacto del triunfo, el segundo frente a un Top Ten en dos semanas, Báez eligió mirar el panorama completo y poner en valor el proceso que atraviesa. “Hay mucho trabajo detrás de mi juego. Estoy contento por cómo lo venimos haciendo y estoy contento de haber ganado otra vez”, resumió.

Báez, de 25 años, inició la temporada con seis victorias consecutivas y mostró una versión sólida, intensa y confiable ante rivales de alto calibre y en superficies rápidas, donde había logrado apenas tres triunfos durante el año pasado.

En la primera semana de 2026, Sebita logró la mejor victoria de su carrera: tumbó a otro estadounidense, Taylor Fritz (6°), por 4-6, 7-5 y 6-4 en la United Cup. En ese mismo certamen también superó al español Jaume Munar (38°), que atraviesa un gran presente, y al suizo Stanislas Wawrinka (139°).

Báez exhibe una versión renovada y temible sobre canchas rápidas (Fuente: COLIN MURTY / AFP)

Este jueves, en la reanudación del encuentro, el argentino mantuvo la contundencia que había mostrado antes de la interrupción, golpeando pesado y profundo sobre las líneas.

En el tercer game, Báez volvió a capitalizar dos nuevas oportunidades de quiebre y se adelantó 3-1. Luego, sostuvo la ventaja con oficio y determinación y, en el noveno juego, volvió a romper el servicio de su rival para sentenciar el triunfo y el pasaje a las semis.

El crecimiento del bonaerense también se traduce en cifras: con este resultado, alcanzó la 15ª semifinal de su carrera en el circuito ATP, con un balance altamente positivo en esa instancia.

Es el tenista argentino en actividad con más títulos conquistados. Un total de siete, seis de ellos sobre polvo de ladrillo: Estoril en 2022; Kitzbühel y Córdoba en 2023; Santiago y Río en 2024; y nuevamente Río en 2025. Hasta el momento, solo levantó un trofeo sobre cemento: Winston-Salem 2023.

El próximo rival de Báez en busca de un pasaje en la final será otro estadounidense, Marcos Giron (60°), verdugo del italoargentino Luciano Darderi (24°) por 1-6, 7-5 y 6-4.

El encuentro empezará cerca de la medianoche del viernes en la Argentina, en la cancha central, y podrá verse por Disney+.

Por la otra llave de semifinales, el checo Jakub Mensik -número 18 del mundo y uno de los jugadores con más proyección del circuito- enfrentará al húngaro Fabian Marozsan (52°).