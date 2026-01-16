Deportes

Otro golpe de Sebastián Báez: derrotó al 8° del mundo y alcanzó las semifinales en Auckland

Superó al estadounidense Ben Shelton por 7-5 y 6-3 y logró su segundo triunfo ante un Top Ten en dos semanas. Enfrentará a Marcos Giron por un lugar en la final

Sebastián Báez venció al estadounidense
Sebastián Báez venció al estadounidense Ben Shelton y se clasificó para las semifinales en el ATP de Auckland (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

Sebastián Báez volvió a dar el golpe de la temporada al derrotar en los cuartos de final del ATP 250 de Auckland al estadounidense Ben Shelton, número ocho del mundo, por 7-5 y 6-3, sumando otra victoria de peso ante un top ten y estirando su positivo inicio de temporada en canchas duras, a pocos días del comienzo del Australian Open.

Báez, ubicado en el puesto 38 del escalafón mundial, atraviesa un cambio significativo en lo psicológico y en lo deportivo sobre superficies rápidas. El bonaerense es el jugador argentino en actividad con más títulos conquistados, con un total de siete, seis de ellos sobre polvo de ladrillo: Estoril en 2022; Kitzbühel y Córdoba en 2023; Santiago y Río en 2024; y nuevamente Río en 2025. Hasta el momento, solo levantó un trofeo sobre cemento: Winston-Salem 2023.

La temporada para el pupilo de Sebastián Gutiérrez comenzó con la competencia por equipos en la United Cup. Lo que en principio funcionaba como un torneo de adaptación terminó convirtiéndose en el punto de partida que desbloqueó su juego.

En 2025 apenas había sumado tres victorias en canchas duras y, si bien dejó buenas sensaciones en la pretemporada, donde fue finalista representando a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) en Las Finales organizadas por la Asociación Argentina de Tenis, la gira por Oceanía aparecía como una incógnita desde lo deportivo.

Sebastián Báez consiguió su sexta
Sebastián Báez consiguió su sexta victoria consecutiva en el ATP de Auckland (Crédito: EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT)

El balance de su paso por la United Cup fue altamente positivo: consiguió tres triunfos frente al estadounidense Taylor Fritz (9°), el español Jaume Munar (38°) y el suizo Stanislas Wawrinka (139°).

Ya instalado en Auckland, en la antesala del primer Grand Slam del año, el Australian Open, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero, Báez inició su camino con una victoria ante el estadounidense Emilio Nava (88°), surgido de la clasificación; luego superó en octavos de final al jugador de Sacramento Jenson Brooksby (48°) y este jueves, ya viernes en Nueva Zelanda, eliminó a Shelton, número 8 del ranking ATP.

El clima le había jugado una mala pasada al bonaerense en su cruce de cuartos de final ante Shelton. Sin embargo, el argentino comenzó de buena manera: en el primer game logró un quiebre temprano, aunque el estadounidense reaccionó y recuperó el servicio en el cuarto. La misma secuencia se repitió en el octavo, cuando el albiceleste volvió a romper pero no consiguió sostener la ventaja.

Lejos de bajar la intensidad, el bonaerense mantuvo la presión punto a punto y encontró su premio en el undécimo juego, al quebrar nuevamente para quedarse con el set por 7-5.

Por un lugar en la
Por un lugar en la final Sebastián Báez se medirá con el estadounidense Marcos Giron (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

En la reanudación del encuentro, el argentino mantuvo la contundencia que había mostrado antes de la interrupción, golpeando pesado y profundo sobre las líneas. En el tercer game, Báez volvió a capitalizar dos nuevas oportunidades de quiebre y se adelantó 3-1.Esa ventaja la sostuvo hasta el cierre: en el octavo juego volvió a quebrar el saque de su rival para confirmar el triunfo por 6-3 y cortar una racha adversa, ya que Shelton acumulaba 12 victorias consecutivas ante tenistas albicelestes.

Con el éxito en Auckland frente a Shelton, el bonaerense alcanzó su tercera victoria ante un tenista del Top Ten en el circuito, tras haber vencido previamente al ruso Andrey Rublev en las semifinales de Bastad 2022 y al estadounidense Taylor Fritz en la United Cup 2026.

Por un lugar en la final, enfrentará a otro tenista de los Estados Unidos, Marcos Giron (60°), verdugo del italoargentino Luciano Darderi (24°) por 1-6, 7-5 y 6-4.

El encuentro dará comienzo cerca de la medianoche del viernes en la Argentina, en la cancha central y se podrá ver por Disney Plus.

Tenis ArgentinoSebastián BáezBen SheltonATP AucklandNueva ZelandaUnitedCupTaylor FritzStanislas Wawinkadeportes-argentina

