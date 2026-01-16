Sebastián Báez, intratable: ganó dos partidos en un día, sigue invicto en 2026 y clasificó a la final en Auckland

El tenista argentino Sebastián Báez alcanzó un hito al lograr dos triunfos en una sola jornada y asegurar su lugar en la final del ATP 250 de Auckland. El jugador de 25 años consolidó un comienzo de temporada sobresaliente y sumó su séptima victoria consecutiva del año, situándose en una posición destacada dentro del circuito profesional. El albiceleste doblegó por 6-1 y 6-4 al estadounidense Marcos Girón (60° del mundo) en una hora y 27 minutos de juego.

En el primer encuentro del día, Báez superó al principal favorito del torneo, Ben Shelton, con parciales de 7-5 y 6-3. La interrupción por lluvia obligó a reanudar el cotejo al día siguiente, con el argentino ostentando una ventaja en el marcador. Poco después de la reanudación, Báez quebró el servicio de su rival en el tercer game del segundo set, lo que resultó determinante para cerrar el partido y convertirse en el primer argentino en vencer a Shelton en el historial individual de enfrentamientos ante tenistas de ese país.

Horas más tarde, el bonaerense regresó a la cancha para enfrentar al estadounidense Marcos Girón. Báez mantuvo la intensidad que lo caracteriza, exhibió solidez en el fondo de la pista y minimizó los errores no forzados. El marcador final de 6-1 y 6-4 reflejó una actuación contundente que le permitió acceder a la duodécima final de su carrera profesional y la segunda sobre superficie rápida, tras el título alcanzado en Winston-Salem en 2023.

“Estoy contento de estar en una nueva final y es una gran preparación para el Abierto de Australia”, declaró Báez tras avanzar en el torneo. El argentino destacó el trabajo realizado durante la pretemporada y expresó satisfacción por haber recuperado su nivel tras enfrentar diversas lesiones en los últimos dos años. La final en Auckland representa una oportunidad para sumar un nuevo trofeo y consolidar su presencia entre los mejores jugadores del circuito. “Trabajamos mucho en la pretemporada y estoy contento de recuperar mi nivel tras varias lesiones en los últimos dos años”, remarcó.

Sebastián Báez sigue intratable en 2026 (Photo by Antony DICKSON / AFP)

El rival de Báez será el joven checo Jakub Mensik, quien también debió afrontar dos partidos en una jornada. Mensik se impuso primero al francés Giovanni Perricard y luego a Fabian Marozsan en un exigente encuentro a tres sets, lo que le permitió acceder a la tercera final de su carrera. El enfrentamiento entre Báez y Mensik será el primero entre ambos en el historial de la ATP.

El rendimiento mostrado por Báez durante el torneo ha despertado expectativas de cara a la próxima edición del Abierto de Australia, uno de los eventos más importantes del año. Con siete victorias consecutivas y el respaldo de un sólido desempeño en Auckland, el argentino buscará extender su buen momento y sumar protagonismo en el inicio de la temporada 2026.

Vale recordar que en la primera semana del 2026, Báez logró la mejor victoria de su carrera: tumbó a otro estadounidense, Taylor Fritz (6°), por 4-6, 7-5 y 6-4 en la United Cup. En ese mismo certamen también superó al español Jaume Munar (38°), que atraviesa un gran presente, y al suizo Stanislas Wawrinka (139°).

Es el tenista argentino en actividad con más títulos conquistados. Un total de siete, seis de ellos sobre polvo de ladrillo: Estoril en 2022; Kitzbühel y Córdoba en 2023; Santiago y Río en 2024; y nuevamente Río en 2025. Hasta el momento, solo levantó un trofeo sobre cemento:Winston-Salem2023.