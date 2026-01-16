El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi: la contundente frase sobre su último Mundial con la selección argentina

Roger Federer y Lionel Messi son dos grandes exponentes del deporte. Ambos marcaron una época en su disciplina: el suizo en el tenis y el argentino en el fútbol. Es por eso que muchas veces se los comparó e incluso se trazó un paralelismo en sus carreras. Y el campeón de 103 títulos ATP no le escapa a eso y se deshizo en elogios hacia el astro rosarino.

En diálogo con ESPN, Federer habló sobre la vez que coincidió con la Pulga y confesó que siente admiración: “Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a Leo como persona para ser sincero. Es difícil compararnos, él hizo cosas estupendas en el fútbol, soy un gran fan de él”.

“Cómo dominó y cambió el juego es algo increíble. Estoy contento que ya ganó una Copa del Mundo y no va a tener presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial. Lo estaré siguiendo”, añadió el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Federer elogió a Lionel Messi (REUTERS/Hollie Adams)

El ex tenista, de 44 años, anticipó que es posible que viaje a Norteamérica para presenciar la cita ecuménica y dejó una frase alentadora para el capitán de la selección argentina: “Suiza también clasificó, así que puede que vaya. Espero que Messi tenga el final que quiere para su carrera”.

Estas no fueron las primeras palabras elogiosas que el helvético tuvo para el jugador con pasado en Barcelona y París Saint-Germain y con actualidad en el Inter Miami de la MLS. En 2023, Federer escribió una carta publicada en la revista Time y expresó: “Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser recordados acá. Lo que me llama la atención de Messi es su grandeza constante durante tantos años. Eso es tan difícil de lograr y luego mantener. Gambetea como un mago y sus pases son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión".

El astro argentino Lionel Messi saluda a los simpatizantes de Argentina tras el tercer gol del equipo frente a la selección de Croacia en el partido de la semifinal del Mundial de Qatar en el Estadio Lusail en Qatar. REUTERS/Kai Pfaffenbach

“La victoria de Argentina en la Copa del Mundo fue magnífica. La salida de millones de fanáticos a las calles de Buenos Aires para celebrar fue un momento increíble en los deportes, presenciado en todo el mundo”, siguió diciendo Federer.

“Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo. Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos. Ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo", añadió en aquella ocasión.

La admiración es mutua. Messi, cuando el tenista suizo se retiró en 2022, le dejó un mensaje. "Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar“, escribió el argentino en su cuenta de Instagram.