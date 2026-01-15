Pista de aterrizaje y autódromo de F1: Jake Paul mostró el lujoso club en el que invirtió USD 40 millones tras vencer a Tyson

El influencer y boxeador describió su proyecto

Jake Paul, influencer devenido boxeador, destinó una parte notable de las ganancias obtenidas en su pelea contra Mike Tyson y de otros combates para comprar y transformar un rancho de grandes dimensiones en Georgia, Estados Unidos. De acuerdo con un video publicado por el propio mediático en su canal de YouTube, la propiedad será convertida en un club privado de lujo llamado Reserva Paul, con una propuesta inédita en el mundo del automovilismo y el boxeo.

La operación se realizó después de la pelea con Tyson en noviembre de 2024, con una inversión estimada en alrededor de 40 millones de dólares. Paul utilizó los premios obtenidos en sus duelos frente a Iron Mike, Anthony Joshua y Julio César Chávez Jr. para este ambicioso proyecto. El rancho abarca 6.000 acres (24,2 millones de metros cuadrados) y se encuentra en una zona apropiada para el desarrollo de infraestructuras deportivas y recreativas, detalló el propio protagonista en su video.

Actualmente, la finca dispone de varias casas residenciales, talleres, almacenes y una vivienda especialmente construida para Greg Paul, padre del boxeador, según enseña Paul en su recorrido audiovisual. Incluye también un circuito para cuatrimotos de más de tres kilómetros, un lago privado de 81.000 metros cuadrados y espacios para maquinaria. La pista todoterreno tipo Razor resultó excavada para recorridos de alta velocidad.

En cuanto a los trabajos en desarrollo, Paul presenta en YouTube la construcción de un gimnasio de boxeo de uso exclusivo, una pista de aterrizaje de aproximadamente kilómetro y medio y una pista de automovilismo de estilo Fórmula 1. A esto se suman un campo de tiro, futuras casas privadas para socios y garajes anexos al circuito. En el video, Paul afirma: “Pondremos una pista de aterrizaje para que aterrice el Global Express: Paul Air”.

El espacio de recreación y deporte abarca más allá del boxeo y el automovilismo. Los lagos han sido equipados para practicar deportes acuáticos como wake-surf y motos de agua. Además, la colección de automóviles de Paul, que él mismo valora en unos cinco millones de dólares, será parte esencial del club, anticipando una ampliación vinculada con las instalaciones nuevas.

La visión de Paul se proyecta sobre una comunidad cerrada y exclusiva. Según detalla en su video, el proyecto de la Reserva Paul incluirá residencias junto a la pista, lo que permitirá a los miembros aterrizar sus aviones, encender sus coches deportivos y vivir en el propio circuito. Así, el club se perfila como un destino de élite dentro del ocio y la cultura automovilística privada.

En el plano personal, el influencer explicó que este proyecto responde a una aspiración postergada durante más de una década. Optó por Georgia por su clima más benévolo en comparación con su mansión de Puerto Rico y por las facilidades para crear una comunidad unida por el deporte y el lujo.

La transformación del rancho de Jake Paul no es únicamente una muestra de ostentación, sino el reflejo de una búsqueda de estilo de vida diferente, posible gracias a los logros recientes en su carrera profesional, más allá de que su última presentación en el ring estuvo lejos de ser positiva: cayó por nocaut ante el británico Anthony Joshua, quien le fracturó la mandíbula.