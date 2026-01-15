Harrods Gath & Chaves, un club histórico que sigue sembrando vientos en el tenis argentino

La institución de Belgrano es emblema del tenis argentino

En el entramado del tenis argentino hay instituciones que cumplen un rol estructural decisivo. El club Harrods Gath & Chaves es una de ellas: una entidad histórica de la Ciudad de Buenos Aires que, desde hace décadas, sostiene una presencia constante en el circuito de Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y que en la actualidad combina tradición, modernización e identidad competitiva.

Fundado como un club social y deportivo para los empleados de dos grandes tiendas comerciales de origen británico, como fueron Harrods y Gath & Chaves, el club nació con una visión clara: ofrecer un espacio de esparcimiento, deporte y pertenencia comunitaria. “La idea original era consolidar la familia, que los hijos de los empleados pudieran crecer en libertad, con la ayuda del deporte”, explica a Infobae Ricardo Ambrosio, presidente desde hace casi dos décadas de la institución con sede en Virrey del Pino 1480, en el barrio porteño de Belgrano.

“No creo que haya demasiada diferencia entre lo que pensaron los fundadores y lo que pensamos hoy respecto del rol del deporte en la formación integral de una persona”, agrega.

El punto de inflexión llegó en la década del 80, una vez que ambas compañías dejaron de operar en la Argentina. Desde entonces, y lejos de disolverse, el club redefinió su identidad. “Se modificó el estatuto para que pudieran asociarse no sólo empleados de Harrods y Gath & Chaves, sino cualquier vecino de la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires”, menciona Ambrosio.

El club fue creado como un espacio para los empleados de las dos grandes tiendas comerciales de origen británico (Fuente: Harrods Gath & Chaves)

En ese proceso, Harrods Gath & Chaves firmó un acuerdo con la entonces Municipalidad de Buenos Aires, durante la gestión de Facundo Suárez Lastra (fue intendente entre 1987 y 1989), que incluyó aportes económicos y la cesión de espacios para que escuelas públicas porteñas utilizaran al club como sede para actividades físicas. Esa decisión consolidó el perfil social de la institución y sentó las bases de su crecimiento sostenido: hace algunos años tenía 1300 socios y hoy supera los 4700.

Infraestructura, gestión y vida social

La evolución institucional fue acompañada por una fuerte inversión en infraestructura y organización. El club cuenta actualmente con una cancha de fútbol profesional de césped sintético, un gimnasio de última generación, canchas de tenis en permanente mantenimiento y una estructura administrativa profesionalizada. “Tenemos protocolos claros de respuesta al socio, un manual de contingencias y continuidad de operaciones y una matriz de riesgos que contempla desde un corte de luz hasta una tormenta”, detalla Ambrosio.

Harrods es un club con una fuerte vida social en la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: Harrods Gath & Chaves)

En Harrods Gath & Chaves, la vida social ocupa un lugar central, con espacios dedicados a la tercera edad, áreas de encuentro familiar y un quincho de grandes dimensiones que funciona como punto de reunión. “A las cinco de la tarde, el club es como el patio de atrás de tu casa: los chicos salen del colegio, hacen deporte y los padres se quedan compartiendo un café. Eso también es Harrods”, retrata Ambrosio.

El tenis como identidad y el peso en Interclubes

El tenis es el alma mater de Harrods Gath & Chaves. Desde un enfoque inclusivo, el club ofrece tenis recreativo, clases particulares y una escuela de tenis que apunta tanto a la iniciación como al perfeccionamiento. “Tenemos fama de que el socio se integra rápido. Eso es clave para que el tenis no sea un deporte solitario en nuestro club”, explicó Ambrosio.

Una postal del club en sus comienzos (Fuente: Harrods Gath & Chaves)

Ese espíritu se refleja especialmente en el circuito de Interclubes de la AAT, donde Harrods se consolidó como un actor relevante. En la edición 2025, el club presentó formaciones competitivas y alcanzó las semifinales, reafirmando una política deportiva basada en la pertenencia, la innovación y la solidez de sus equipos.

A lo largo de los últimos años, Harrods alineó en Interclubes a jugadores con experiencia en el circuito profesional, incluidos tenistas con ranking ATP, combinados con juveniles y proyectos en desarrollo. En Las Finales que se celebraron el mes pasado en el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, representaron al club figuras como Camilo Ugo Carabelli (47° en el ranking ATP), Alex Barrena (188°) y Guido Andreozzi (30° en la clasificación de dobles), entre otros.

Camilo Ugo Carabelli, Guido Andreozzi y Alex Barrena integraron la formación de Harrods en la última edición de Las Finales del Interclubes (Fuente: Harrods Gath & Chaves)

Más allá de los nombres propios, la fortaleza de Harrods está en su continuidad: pocas instituciones sostienen durante tanto tiempo un nivel competitivo alto en ambas ramas.

Mirada a futuro

“Queremos definir un masterplan con una consultora que nos marque el camino para los próximos cinco años. La idea es seguir creciendo con orden, sin perder nuestra identidad”, proyecta Ambrosio.

El club tiene 14 canchas de polvo de ladrillo (Fuente: Harrods Gath & Chaves)

El vínculo con la Asociación Argentina de Tenis, según destaca el presidente, es fluido y constructivo. Y el objetivo sigue siendo el mismo: consolidar un club abierto, moderno y competitivo, donde el deporte funcione como herramienta de formación y pertenencia.

Ambrosio concluye: “Harrods es hermoso por el espíritu de empatía, por el trabajo en equipo y por la calidad humana. Eso no se improvisa: se construye con afecto, profesionalismo y tiempo”.