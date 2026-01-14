Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

Rosko Specman será parte del plantel de Cobras (REUTERS/Dylan Martinez)

El sudafricano Rosko Specman, de 36 años, integrará el plantel de Cobras Brasil Rugby en el próximo Súper Rugby Américas y asumirá una doble función como jugador y asistente técnico. El equipo brasileño, que debutará el 20 de febrero frente a Dogos XV en Córdoba, apuesta por la experiencia del back, quien fue medallista olímpico en rugby seven y figura internacional tanto en la modalidad de 7 como en rugby XV. La incorporación del experimentado back sudafricano representa una de las novedades más destacadas de la franquicia brasileña para la temporada 2026.

A lo largo de su carrera, Specman se destacó en el circuito internacional de rugby seven, donde logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en París 2024 con el seleccionado sudafricano. En el partido por el tercer puesto en Río, el back anotó un hat-trick, lo que consolidó su reputación como uno de los jugadores más veloces y desequilibrantes del formato reducido. Además, fue parte fundamental del conjunto que obtuvo el título en la Serie Mundial de Rugby Seven 2016-17, consagrándose campeón tras ganar cinco de las diez etapas del circuito.

El sudafricano es uno de los mejores jugadores en la historia del seven (REUTERS/Phil Noble)

En el rugby XV, Specman jugó para Cheetahs, Bulls, Sharks y Stormers, equipos de primer nivel del rugby sudafricano, y participó en el Super Rugby, el torneo más competitivo del hemisferio sur. En 2019, su paso por Bulls estuvo marcado por actuaciones decisivas, como los dos tries que marcó ante Sharks. También vistió la camiseta de los Springboks, el seleccionado sudafricano, en 2021. Además, sumó experiencia internacional en clubes como Mónaco en el Super Sevens francés (2025) y en la liga de India con Kalinga Black Tigers.

El crack sudafricano declaró estar muy emocionado y con ganas de iniciar la temporada: “Estoy muy emocionado por esta oportunidad y quiero dar las gracias a Brasil Rugby. Estoy deseando empezar esta aventura como entrenador y jugador y quiero aportar un poco de magia al rugby brasileño”. La llegada del back africano refuerza el objetivo de Cobras Brasil Rugby de potenciar el desarrollo del rugby en la región, al sumar una figura con trayectoria olímpica y experiencia en ligas de alto nivel.

Cobras finalizó último en 2025 (EFE/SLAR/GASPAFOTOS)

La presencia del ex Springbok en el plantel de Cobras Brasil Rugby puede aportar un salto de calidad al equipo. El 2025 no fue el mejor año para la franquicia brasileña, que no logró conseguir ninguna victoria y terminó última en la tabla. La llegada crack sudafricano puede darle un salto de calidad al equipo y levantar individualidades. El conjunto con base en San Pablo inicia el torneo el 20 de febrero frente a Dogos, el subcampeón de 2025.