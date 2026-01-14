Deportes

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Enzo Hoyos, flamante jugador de Ferro, se convirtió en el centro de una polémica en las redes, que incluyó a los influencers La Cobra y DJ Mariio

Guardar
Las dos versiones de Hoyos,
Las dos versiones de Hoyos, la Cobra y DJ Mariio

Ferro Carril Oeste viene haciendo ruido en el mercado de pases de la Primera Nacional, con varios refuerzos de renombre para la categoría, como Jonathan Menéndez, ex Independiente; Mateo Acosta y Emanuel Denning, dos de los goleadores de la divisional; el ex Estudiantes, Lanús y Peñarol Ángel González, y está al caer el regreso de Gonzalo Castellani, formado en las Inferiores y con pasado en Boca y San Lorenzo. En el afán de regresar a la élite tras 26 años, el elenco dirigido por Sergio Rondina también incorporó a Enzo Hoyos, creativo ex Chacarita e Iquique de Chile, quien se transformó en protagonista de una polémica en las redes.

Futbolista habilidoso, que puede desempeñarse como enlace o por las bandas, tiene 25 años, es zurdo y mide 179 centímetros. A fines de 2024, Chaca le vendió el 60% de la ficha a Iquique en poco más de 300.000 dólares. En Chile disputó 33 partidos (18 como titular), firmó dos goles y regaló dos asistencias. Jugó fase previa de la Copa Libertadores y la Sudamericana, pero no consiguió asentarse, más allá de que exhibió pinceladas de su talento en varios encuentros.

El Verde lo repatrió, pero una foto de su primer entrenamiento abrió la controversia. “¿Este es Hoyos?”, se preguntó un fanático de Ferro en su cuenta de X (antes Twitter), en la que compartió una imagen en la que se lo ve aún fuera de forma en el inicio de su pretemporada. A partir de ahí, el atacante se convirtió en foco de memes, incluso, con el nombre cambiado.

Dos famosos streamers hablaron de la figura de Enzo Hoyos

“‘No puede estar en el Ascenso un jugador así’. Usuarios en X criticaron el peso de Franco Miritello, defensor central que llegó a Ferro en este mercado, de cara a la Primera Nacional 2026″, escribió la cuenta @paseclave__ con una imagen alterada de Hoyos, en la que el futbolista aparece con mucho sobrepeso. Vale aclarar que Miritello sí jugó en el Tren de Caballito, pero en 2025. En este mercado pasó a Patronato de Paraná.

El punto es que muchos dieron por cierta la foto adulterada y que se trataba de Miritello. Hasta dos famosos streamers, la Cobra y DJ Mariio, se hicieron eco. “‘No puede estar así en el Ascenso un jugador de fútbol’. Y mirá la foto”, mostró a cámara el posteo el argentino. “¿Y por qué te etiquetan?“, lo aguijoneó el español. “¡No soy yo!“, explotó en carcajadas su interlocutor.

Tamaño revuelo llegó al teléfono y a los oídos de Hoyos, quien tras el último entrenamiento con el plantel verde respondió en diálogo con el portal Ferroweb. “En las últimas horas se viralizó la foto tuya entrenando, hubo algunos comentarios sobre tu cuerpo. ¿Qué sensaciones tenés de todo lo que pasó, de todo lo que se armó y de las fotos editadas?”, le consultó el cronista.

El jugador de Ferro se refirió a la viralización de su foto en la pretemporada

“Es obvio que son editadas. Me cago de risa, yo sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha, De a poco me van a ir conociendo los hinchas cómo soy dentro y fuera de la cancha. Me estoy preparando muy bien. Esa foto es obviamente editada. Hay que tomarla con humor y demostrar en la cancha, que es lo que mejor sé hacer”, apuntó.

Vine con dos o tres kilos de más, nada más, pero en la foto hay 30 kilos de más. Como dije, con la pelota en los pies, yo demuestro en la cancha. Yo primero la vi en Facebook y me empezaron a mandar mis amigos. Ya le estoy metiendo con todo para este campeonato. Voy a aportar mi granito de arena para mis compañeros", añadió en una nota con El Show de Ferro.

Ferro competirá en el Grupo A de la Primera Nacional: todo indica que debutará el domingo 8 de febrero ante San Telmo en la Isla Maciel. Por la segunda jornada recibirá a San Miguel en Caballito y posteriormente visitará a Colón en el Cementerio de los Elefantes.

Temas Relacionados

Enzo HoyosFerro Carril OesteLa CobraDJ Mariiodeportes-argentina

Últimas Noticias

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

Micah Richards, ex integrante del Manchester City y la selección de Inglaterra, sorprendió al contar que una cantante de la banda fue su niñera

Una estrella del fútbol inglés

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini sufrieron el daño en el radiador de su auto y ahora buscarán llegar al podio. El llamativo agujero en el elemento

La desazón del matrimonio tras

“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

El entrenador argentino participó de la habitual rueda de prensa posterior a un partido de Chivas, pero una consulta en particular se viralizó

“No entendí”: la pregunta de

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La franquicia brasileña incorpora a una de las figuras más destacadas del rugby sudafricano con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Johnny Herbert, ex corredor y actual comentarista, afirmó que hay rumores sobre una teórica falla en los motores Mercedes que utilizarán también Alpine, McLaren y Williams

La declaración de una ex
DEPORTES
La desazón del matrimonio tras

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

“No entendí”: la pregunta de casi dos minutos que desorientó a Gabriel Milito en una conferencia e hizo furor en las redes

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Fue una de las debilidades de Scaloni, salió campeón con la selección argentina y se convirtió en refuerzo de Estudiantes

TELESHOW
Yanina Latorre apuntó contra Martín

Yanina Latorre apuntó contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: “Lindo tipo, ¿no?”

Zaira Nara pasó una tarde de relax y familia en Punta del Este: la estrategia para no cruzarse a su ex

Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

El adiós más difícil: el doloroso duelo de Julieta Prandi

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

INFOBAE AMÉRICA

Ya hay actor confirmado para

Ya hay actor confirmado para interpretar a Ozzy Osbourne en su biopic

Panamá reduce a la mitad los casos y muertes por dengue en 2025

Por qué algunas personas desarrollan infecciones letales ante microbios comunes

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto