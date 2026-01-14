La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Las dos versiones de Hoyos, la Cobra y DJ Mariio

Ferro Carril Oeste viene haciendo ruido en el mercado de pases de la Primera Nacional, con varios refuerzos de renombre para la categoría, como Jonathan Menéndez, ex Independiente; Mateo Acosta y Emanuel Denning, dos de los goleadores de la divisional; el ex Estudiantes, Lanús y Peñarol Ángel González, y está al caer el regreso de Gonzalo Castellani, formado en las Inferiores y con pasado en Boca y San Lorenzo. En el afán de regresar a la élite tras 26 años, el elenco dirigido por Sergio Rondina también incorporó a Enzo Hoyos, creativo ex Chacarita e Iquique de Chile, quien se transformó en protagonista de una polémica en las redes.

Futbolista habilidoso, que puede desempeñarse como enlace o por las bandas, tiene 25 años, es zurdo y mide 179 centímetros. A fines de 2024, Chaca le vendió el 60% de la ficha a Iquique en poco más de 300.000 dólares. En Chile disputó 33 partidos (18 como titular), firmó dos goles y regaló dos asistencias. Jugó fase previa de la Copa Libertadores y la Sudamericana, pero no consiguió asentarse, más allá de que exhibió pinceladas de su talento en varios encuentros.

El Verde lo repatrió, pero una foto de su primer entrenamiento abrió la controversia. “¿Este es Hoyos?”, se preguntó un fanático de Ferro en su cuenta de X (antes Twitter), en la que compartió una imagen en la que se lo ve aún fuera de forma en el inicio de su pretemporada. A partir de ahí, el atacante se convirtió en foco de memes, incluso, con el nombre cambiado.

Dos famosos streamers hablaron de la figura de Enzo Hoyos

“‘No puede estar en el Ascenso un jugador así’. Usuarios en X criticaron el peso de Franco Miritello, defensor central que llegó a Ferro en este mercado, de cara a la Primera Nacional 2026″, escribió la cuenta @paseclave__ con una imagen alterada de Hoyos, en la que el futbolista aparece con mucho sobrepeso. Vale aclarar que Miritello sí jugó en el Tren de Caballito, pero en 2025. En este mercado pasó a Patronato de Paraná.

El punto es que muchos dieron por cierta la foto adulterada y que se trataba de Miritello. Hasta dos famosos streamers, la Cobra y DJ Mariio, se hicieron eco. “‘No puede estar así en el Ascenso un jugador de fútbol’. Y mirá la foto”, mostró a cámara el posteo el argentino. “¿Y por qué te etiquetan?“, lo aguijoneó el español. “¡No soy yo!“, explotó en carcajadas su interlocutor.

Tamaño revuelo llegó al teléfono y a los oídos de Hoyos, quien tras el último entrenamiento con el plantel verde respondió en diálogo con el portal Ferroweb. “En las últimas horas se viralizó la foto tuya entrenando, hubo algunos comentarios sobre tu cuerpo. ¿Qué sensaciones tenés de todo lo que pasó, de todo lo que se armó y de las fotos editadas?”, le consultó el cronista.

El jugador de Ferro se refirió a la viralización de su foto en la pretemporada

“Es obvio que son editadas. Me cago de risa, yo sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha, De a poco me van a ir conociendo los hinchas cómo soy dentro y fuera de la cancha. Me estoy preparando muy bien. Esa foto es obviamente editada. Hay que tomarla con humor y demostrar en la cancha, que es lo que mejor sé hacer”, apuntó.

“Vine con dos o tres kilos de más, nada más, pero en la foto hay 30 kilos de más. Como dije, con la pelota en los pies, yo demuestro en la cancha. Yo primero la vi en Facebook y me empezaron a mandar mis amigos. Ya le estoy metiendo con todo para este campeonato. Voy a aportar mi granito de arena para mis compañeros", añadió en una nota con El Show de Ferro.

Ferro competirá en el Grupo A de la Primera Nacional: todo indica que debutará el domingo 8 de febrero ante San Telmo en la Isla Maciel. Por la segunda jornada recibirá a San Miguel en Caballito y posteriormente visitará a Colón en el Cementerio de los Elefantes.