Un fanático fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador en Escocia

Jack MacKenzie

Un aficionado de Aberdeen fue condenado a 18 meses de prisión por arrojar parte de un asiento y causar una lesión grave y desfiguración permanente a un futbolista durante un partido de la Premier League escocesa. De acuerdo con BBC News, David Gowans, de 32 años, lanzó el objeto tras el encuentro entre Aberdeen y Dundee United en Tannadice, el 17 de mayo de 2025, después de una invasión de campo por parte de los seguidores locales.

El proyectil impactó en el rostro de Jack MacKenzie, entonces jugador del Aberdeen, quien se encontraba cerca de la tribuna visitante agradeciendo a los aficionados desplazados por su apoyo. Según declaró el sheriff Alastair Carmichael durante la audiencia, el futbolista sufrió una “laceración profunda de 5 centímetros en la ceja izquierda” y una “abrasión de 5 centímetros debajo del ojo izquierdo”, lo que derivó en una desfiguración permanente. BBC News detalló que MacKenzie, actualmente jugador del Plymouth Argyle, debió ser retirado del campo en silla de ruedas tras recibir atención médica.

Durante el proceso judicial, el sheriff Carmichael calificó las acciones del aficionado como “egoístas, estúpidas, peligrosas y totalmente irresponsables”. En declaraciones recogidas por SkySports, el sheriff remarcó: “Debías saber que al lanzar este objeto podrías golpear a alguien. Si no consideraste esta posibilidad, el nivel de imprudencia es asombroso”. El juez también subrayó el riesgo de disturbios entre la multitud, indicando que “no existe ninguna alternativa razonable a una pena de prisión. Esto es necesario debido a la gravedad de este delito, y es necesario para castigarlo adecuadamente y expresar adecuadamente la desaprobación pública de esta conducta, y disuadir a otros de comportarse de manera similar”.

De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal del Sheriff de Dundee, Gowans formaba parte del grupo de seguidores conocidos como los ultras de Aberdeen y trabajaba como operador offshore al momento del incidente. El fiscal Lee Corr expuso que, el día de los hechos, Gowans envió mensajes a la oficial de enlace de seguidores del club, Lynn Fiske, en los cuales inicialmente negó y luego admitió haber arrojado el asiento. En uno de los textos, Gowans señaló que “no estaba apuntando a nada ni a nadie” y que la sección del asiento simplemente había estado “ahí, justo a mi lado”. Más tarde, describió su acción como “un error desastroso”.

El futbolista sufrió el impacto de un asiento que salió desde la grada

El abogado defensor Larry Flynn explicó durante la audiencia que su cliente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando lanzó la silla y que había consumido medio litro de vodka antes de salir hacia el estadio. Flynn agregó: “Está extremadamente avergonzado por el incidente y acepta que se decepcionó a sí mismo y a su club de fútbol”. Según reportó BBC News, Gowans perdió el autobús de los seguidores debido a su estado y debió regresar en taxi.

La procuradora fiscal Helen Nisbet, representante de Tayside, Central y Fife, sostuvo ante el tribunal: “Esta fue una conducta vergonzosa que podría haber tenido consecuencias mucho mayores. El comportamiento grosero de David Gowans también podría haber puesto en peligro la seguridad de otros aficionados. Como fiscales, no dudaremos en abordar este tipo de delitos que ponen a las personas en grave riesgo de sufrir daños”.

Además de la condena de prisión, el tribunal impuso a Gowans una prohibición para asistir a partidos de fútbol durante diez años, el máximo permitido por la legislación vigente. El Aberdeen Football Club ya le había impuesto una sanción de por vida que le impide el acceso a cualquier partido del equipo.

El agresor fue condenado a 18 meses de prisión

Las imágenes de las cámaras de los aficionados, que se mostraron en el tribunal, registraron el momento en que MacKenzie fue alcanzado por el objeto, quedó tendido en el césped y recibió atención médica durante varios minutos. Un testigo desde la tribuna de los aficionados del Aberdeen vio a Gowans recoger el trozo de silla rota y lanzarlo al campo.

El defensor Flynn informó que su cliente no ha vuelto a asistir a un partido de fútbol desde el incidente, lo que ha tenido un impacto significativo en su vida. Además, fue suspendido por sus empleadores en noviembre y ya no trabaja en la industria petrolera.