El inesperado accionar del argentino Camilo Ugo Carabelli con su pelo en pleno partido del ATP 250 de Auckland

La jornada inaugural del ATP 250 de Auckland tuvo un momento insólito cuando Camilo Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 47 del ranking mundial, sorprendió a todos los presentes y a quienes seguían la transmisión al realizarse un corte de cabello en pleno descanso del partido ante el chileno Alejandro Tabilo. El episodio, ocurrido en la cancha central del evento neozelandés, marcó el debut del tenista argentino en la temporada 2026 y generó repercusión inmediata en redes sociales y entre fanáticos del tenis.

El desarrollo del encuentro quedó en segundo plano durante algunos minutos, eclipsado por la decisión poco habitual del porteño, de 26 años, que buscó resolver una molestia de manera poco convencional. Al finalizar uno de los primeros juegos, Ugo Carabelli tomó una tijera de su bolso y, sentado en su silla, comenzó a cortar algunos mechones de su cabello. Esta acción llamó la atención de los asistentes y del propio cuerpo arbitral, quienes observaron en silencio la escena, mientras el argentino retiraba los cabellos que caían sobre su rostro. El gesto, de rápida difusión en las plataformas digitales, fue catalogado como un hecho pocas veces visto dentro del circuito profesional.

La acción de Carabelli se produjo cuando el argentino intentaba acomodar su visión ante la incomodidad generada por su flequillo. La decisión de cortarse el cabello fue espontánea, motivada por la necesidad de evitar cualquier distracción que pudiera afectar su rendimiento deportivo. El tenista, conocido por su naturalidad frente a las cámaras y los espectadores, ya había protagonizado situaciones singulares en el pasado, como sus declaraciones durante Wimbledon 2025, cuando se refirió a la obligatoriedad de vestir de blanco y se comparó con un heladero.

En el plano deportivo, el partido no arrojó el resultado esperado para Ugo Carabelli. Alejandro Tabilo, 81° del ranking ATP y campeón del certamen en 2024, controló el ritmo desde el inicio y se impuso con autoridad por 6-4 y 6-2. El chileno, zurdo y de 26 años, registró nueve aces y un 94% de puntos ganados con su primer servicio, sin conceder rupturas en poco más de una hora de juego. Este desempeño permitió a Tabilo acceder a los octavos de final, donde enfrentará a Luciano Darderi, tenista ítalo-argentino.

El contexto del partido sumó interés al inédito episodio protagonizado por Carabelli. Ambos tenistas llegaban al duelo con historial favorable para el argentino, quien había vencido a Tabilo en su único encuentro previo, disputado en el Challenger de Santiago 2019. Sin embargo, la actualidad mostró a un Tabilo sólido, recientemente convocado para integrar el equipo chileno en la serie de Copa Davis frente a Serbia. La victoria representó su primer triunfo en un cuadro principal de la temporada, tras haber superado la clasificación en Hong Kong y caído en la ronda inicial ante el estadounidense Michael Mmoh.

Para Ugo Carabelli, la derrota significa el segundo traspié consecutivo en el comienzo del año, tras su salida prematura en el ATP 250 de Brisbane frente a Learner Tien. En 2025, el argentino había firmado su mejor temporada, alcanzando semifinales en certámenes como Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag, todos sobre polvo de ladrillo. El presente, no obstante, lo obliga a enfocar la preparación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del calendario, buscando retomar la senda de resultados positivos.

El episodio del corte de cabello, sumado a las anteriores intervenciones de Carabelli fuera de lo estrictamente deportivo, lo mantiene como un personaje seguido de cerca tanto por aficionados como por especialistas. La imagen del tenista con las tijeras en la mano recorrió las redes y quedó instalada como una de las postales inesperadas de la semana en el circuito internacional.