Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

Éver Banega se convirtió en nuevo refuerzo de Defensa y Justicia

El mercado de pases del fútbol argentino tuvo este martes una de las noticias sobresalientes con la confirmación del desembarco de Éver Banega a Defensa y Justicia tras su estadía en Newell’s.

El mediocampista de 37 años fue presentado con un video en las redes sociales donde se lo destaca en distintos medios como “el socio de Messi”. Tras algunos highlights en el fútbol europeo y en la selección argentina, el experimentado futbolista aparece por primera vez con la camiseta del elenco de Florencio Varela: “Buen día Halcones, va a ser un buen año”.

Será la tercera casaca que vestirá en el país teniendo en cuenta que surgió de Boca Juniors en la temporada 2006/07 y contabilizó luego dos pasos por Newell’s, el club de sus amores. Banega cuenta con una trayectoria profesional por demás destacada con experiencias en Valencia, Atlético Madrid, Sevilla, Inter de Milán y Al-Shabab de Arabia Saudita, pero también siendo protagonista de la selección argentina: fue campeón del Mundial Sub 20 del 2007 y de los Juegos Olímpicos en 2008, participó de tres Copas América (2011, 2015 y 2016) y fue parte del plantel del Mundial en Rusia 2018.

El Halcón de Varela comandado por Mariano Soso sumó así su cuarta cara nueva tras los desembarcos previos de Rubén Botta desde Talleres de Córdoba, Héctor David Martínez desde Olimpia de Paraguay tras su paso por Inter Miami y el ex San Lorenzo Elías Pereyra, quien quedó libre de Godoy Cruz.

Además, el club sumó para la reserva a Juan Pablo Moreno proveniente de Boca Juniors y acordó con el Elche una sesión para continuar con Abiel Osorio en el plantel durante el primer semestre antes de que emigre definitivamente al fútbol español. En el rubro de salidas, Rafael Delgado dejó el club, Luciano Herrera pasó a Newell’s, Kevin Gutiérrez firmó con Necaxa de México y Gastón Togni se fue a préstamo a Peñarol de Uruguay, mismo destino al que recaló el defensor Lucas Ferreira.

El combinado de Florencio Varela será el encargado de inaugurar el Torneo Apertura con el duelo que tendrá el jueves 22 de enero desde las 17 ante Aldosivi en Mar del Plata por la primera fecha del certamen. Más allá de que ya hay 12 fechas confirmadas del campeonato, el Halcón también sabe que enfrentará el miércoles 1 de abril a Chaco For Ever por los 32avos de la Copa Argentina.

El Zorro Cóccaro firmó contrato con Newell's por tres años

La partida de Banega de Newell’s fue sin dudas una de las noticias destacadas en el cierre del 2025 cuando se presentó a la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez como flamantes entrenadores. La Lepra volvió a ocupar el foco del mercado de pases nuevamente en las últimas horas tras confirmar el desembarco de Matías Cóccaro.

El Zorro firmó contrato hasta diciembre del 2028 tras sus recientes pasos por el Montreal Impact de la MLS y el Atlas de México. El delantero uruguayo mostró su mejor versión en Huracán y contabiliza 61 goles y 27 asistencias en los 247 partidos de su carrera profesional.

“Estoy feliz de volver al fútbol argentino. Tengo mucho entusiasmo. Fue un cúmulo de cosas. Muchas oportunidades de haber ido a muchos lugares de acá, estaba muy contento con eso, pero el hecho de que los entrenadores me hayan llamado, de haber sentido que quería que estuviera acá, eso me llevó a tomar la decisión”; dijo Cóccaro, que también estaba en carpeta del Globo de Parque Patricios y de Gimnasia La Plata. “Tengo una expectativa enorme. Hace más de dos años que me fui de Argentina. Quería volver a ese sentimiento que se vive acá”, agregó.

El club rosarino, que además renovó el contrato de sus promesas Jerónimo Gómez Mattar y Valentino Acuña –y adquirió de forma definitiva al mencionado Luciano Herrera–, incorporó previamente al arquero Gabriel Arias, al delantero Michael Hoyos, al atacante Walter Núñez, al defensor Nicolás Goitea y al extremo Franco García.