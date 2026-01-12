Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

Courbis dejó su huella en varios equipos, principalmente en el Mónaco y el Olympique de Marsella (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Rolland Courbis, exfutbolista, entrenador y comentarista deportivo, falleció a los 72 años. La noticia fue comunicada este lunes por la emisora RMC, donde se desempeñaba, y generó un sinfín de mensajes de condolencias y recuerdos de quienes compartieron campo de juego y banco de suplentes en Europa.

Nacido el 12 de agosto de 1953 en Marsella, Courbis dedicó su vida al fútbol y alcanzó notoriedad en los terrenos de juego y en los estudios de radio. Como jugador, se desempeñó como defensor en clubes como el Olympique de Marsella, el AC Ajaccio, el Olympique Lyonnais y el AS Mónaco.

Tras finalizar su etapa como futbolista, Courbis inició una carrera como entrenador, liderando al Girondins de Burdeos, Montpellier, Rennes, Ajaccio y, especialmente, al Olympique de Marsella, al que condujo a la final de la Copa de la UEFA en 1999 (hoy Europa League), en la que cayó ante el Parma de Italia. Además, trabajó con equipos en Argelia y en diversos clubes de los países del Golfo, lo que amplió su experiencia internacional. Su trayectoria con el buzo de orientador se desarrolló durante 35 años.

Desde 2005, Courbis consolidó su presencia en RMC como consultor, analista y comentarista. Su estilo directo, análisis pedagógicos y acento marsellés lo convirtieron en una de las voces del deporte emblemáticas de la emisora, resaltó RMC. Además, sus frases, declaraciones y ocurrencias dejaron huella en los aficionados y los protagonistas del fútbol.

Su trayectoria también ofreció lunares: sufrió dos condenas por presentar facturas falsas y fraude fiscal. Solía ser considerado un “bombero”, porque tomaba el comando de equipos en crisis, pero incluía una cláusula para continuar con su tarea en los medios.

“El club ha perdido a una figura de su historia, un entrenador icónico y un hombre clave del fútbol francés. Con el fallecimiento de Rolland Courbis se pierden una voz, una visión y una pasión que dejaron su huella en el Olympique de Marsella y mucho más allá”, lo despidió la institución con la que más se identificó.

“Tras formarse en las filas del Olympique de Marsella, contribuyó a una doble victoria en 1971 y 1972 y regresó a finales de los 90 para convertirse en su entrenador. Hombre de carácter, convicción y una actitud práctica, siempre defendió un fútbol vibrante y generoso, impulsado por el compromiso colectivo. Su profundo conocimiento del vestuario, su capacidad para unir a los jugadores y su capacidad para guiarlos dejaron una huella imborrable en generaciones de futbolistas”, continuó el mensaje.

“Rolland Courbis dejará una huella indeleble en la memoria del fútbol francés y en el corazón del pueblo olímpico”, concluyó.