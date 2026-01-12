Deportes

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Abbey Murphy realizó una jugada que dio de qué hablar durante el triunfo de Golden Gophers por 4-3

El espectacular movimiento de una jugadora de hockey sobre hielo

La noche del sábado en Minnesota marcó un hito en el hockey universitario femenino cuando Abbey Murphy realizó una asistencia considerada por especialistas como una de las mejores en la historia del deporte. La jugada, que derivó en el segundo gol de la Universidad de Minnesota frente a Minnesota State, provocó un estallido en redes sociales y entre medios especializados debido a la increíble maniobra de la delantera estadounidense.

En la transmisión oficial se pudo ver como Murphy aceleró por la banda izquierda en el primer período, mientras su equipo mantenía la ventaja 1-0. Al ingresar en la zona ofensiva, giró su palo y levantó el disco en el aire, ejecutando un movimiento que sorprendió a rivales y espectadores. En esa fracción de segundo, desvió el disco entre las piernas de una defensora de Minnesota State y envió un pase con una sola mano a Bella Fanale, quien concretó el gol para ampliar la diferencia.

La jugada se viralizó rápidamente. Un fanático exclamó en X: “Hermano, ¿qué?”, mientras otro afirmó: “Este tiene que ser candidato a gol de la temporada en todos los niveles del hockey”. El periodista especializado Pete Blackburn, publicó: “¡Dios mío, esto es enfermizo!”. La magnitud de la asistencia llevó al reconocido comentarista de ESPN, John Buccigross, a responder a un usuario que preguntó cómo se denominaba la acción: “Se llama la mejor asistencia de todos los tiempos”.

Ian Kennedy, de Hockey News, opinó: La vista de la asistencia de Abbey Murphy a Bella Fanale ayer es ridícula. El coraje para intentarlo a toda velocidad y la habilidad para lograrlo... es una jugadora divertida de ver”.

Abbey Murphy es una de
Abbey Murphy es una de las jugadoras más destacadas del equipo (Reuters)

Abbey Murphy, de 23 años, no solo fue protagonista de esa jugada sino que completó el partido con un gol y dos asistencias, contribuyendo de manera decisiva a la victoria de los Golden Gophers por 4-3 sobre su clásico rival estatal. La delantera acumula 50 puntos en 22 partidos esta temporada, con 28 goles y 22 asistencias, lo que la consolida como la máxima anotadora de la NCAA.

Murphy es una de las siete jugadoras universitarias convocadas a la lista olímpica del equipo femenino de hockey sobre hielo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina d’Ampezzo. El objetivo del equipo estadounidense será conseguir su tercera medalla de oro en la disciplina, con la expectativa de un nuevo enfrentamiento con Canadá. Desde la inclusión del hockey femenino en los Juegos de Invierno de 1998 en Nagano, ambos países han disputado todos los partidos por el oro, salvo uno. Canadá lidera el historial con cinco victorias sobre dos de Estados Unidos, incluida la final más reciente en Beijing, donde se impuso 3-2.

La temporada actual sitúa a los Golden Gophers con un récord de 18-4 y el tercer puesto a nivel nacional. Murphy encabeza el promedio de puntos por partido con 2.15, según datos citados por The Hockey News. Tras vencer a Minnesota State, el equipo se prepara para su próxima serie ante Bemidji State como visitante, consolidando su candidatura al campeonato nacional y manteniendo a Abbey Murphy como una figura central en la consecución de ese objetivo.

