Deportes

La figura de la Premier League que sufrió una grave lesión y podría perderse el Mundial

Tottenham Hotspur confirmó que Rodrigo Bentancur será operado y podría perderse la Copa del Mundo 2026 con Uruguay

Guardar
El volante uruguayo sufrió un
El volante uruguayo sufrió un desprendimiento del bíceps femoral y será operado (REUTERS/Isabel Infantes)

Tottenham Hotspur cayó 3-2 ante el Bournemouth este miércoles por la Premier League y dejó preocupaciones en el equipo dirigido por Thomas Frank. Rodrigo Bentancur abandonó el campo de juego por una lesión a los 86’, en el mismo partido en el que, a los 57’ también fue sustituido Lucas Bergvall por molestias físicas.

Ahora se confirmó la lesión del ex jugador de Boca Juniors: desprendimiento del bíceps femoral. Esta situación encendió las alarmas en la selección de Uruguay, debido a que requiere una intervención quirúrgica que se realizará la próxima semana y el tiempo de recuperación es de aproximadamente tres meses, por lo que peligra su presencia en el Mundial.

Rodrigo Bentancur se lesionó y
Rodrigo Bentancur se lesionó y abandonó el campo de juego ante el Bournemouth 8REUTERS/Isabel Infantes)

Luego del partido, el entrenador de los Spurs, Thomas Frank analizó la situación que atraviesa Rodrigo Bentancur: “Rodri tiene una lesión en los isquiotibiales; parece que es más grave, por desgracia. Desconocemos el plazo. Eso lo sabremos más adelante”. El entrenador danés además sufrió la baja de Bergvall, quien salió sentido en la ingle, y comentó: “Está siendo evaluado” y que “en unas horas habrá novedades sobre él”.

La acción que desencadenó la lesión del futbolista uruguayo se dio a los 83’ con el partido empatado 2 a 2, cuando estiró la pierna para cortar un envío en largo de Antoine Semenyo del conjunto rojinegro. Aunque la jugada continuó, el volante defensivo se mantuvo en movimiento hasta que dirigió la pelota hacia el lateral y se tiró sobre el campo de juego para recibir atención médica con su mano en la parte posterior de la pierna derecha.

Minutos después se retiró por sus propios medios con una ovación por parte de la hinchada del Tottenham y fue reemplazado por Archie Gray. El mediocampista uruguayo acumula un gol y una asistencia en 20 partidos disputados de la Premier League 2025/26. En el elenco dirigido por Thomas Frank fue titular en 17 ocasiones y en nueve de ellas completó los 90 minutos.

Rodrigo Bentancur podría quedar afuera
Rodrigo Bentancur podría quedar afuera de la convocatoria de la Celeste para el Mundial (REUTERS/Henry Romero)

La citación de Rodrigo Bentancur corre peligro en el conjunto que conduce Marcelo Bielsa: es una de las piezas importantes dentro del mediocampo e inicia el pase para colaborar en la zona ofensiva. Dado que recién volvería a la actividad entre fines de abril y principios de mayo con el tiempo justo para el Mundial 2026 que se jugará entre junio y julio.

La Celeste debutará en el grupo H de la Copa del Mundo el 15 junio frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami. El siguiente encuentro de la primera fase será el 21 de junio, cuando se medirá ante Cabo Verde también en Estados Unidos y cierra la fase de grupos ante España, en el Estadio Akron en Guadalajara, México.

De acuerdo con la normativa, las selecciones que competirán en el Mundial deberán presentar una nómina preliminar de jugadores elegibles el primer día de abril. Por su parte, los clubes tienen la obligación de liberar a sus futbolistas internacionales a partir del 25 de mayo con el propósito de sumarse a la concentración de sus países. Por último, cada selección tendrá que oficializar la lista definitiva de convocados en los primeros días de junio para el principal torneo de selecciones.

Temas Relacionados

Rodrigo BentancurTottenham HotspurPremier LeagueSelección de UruguayDeportes-ArgentinaMundial 2026

Últimas Noticias

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

El brasileño marcó el 1-1 parcial a pura habilidad

Apilada descomunal y definición precisa:

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

En el King Abdullah Sports City de Yeda, el equipo catalán se consagró campeón de su 16° título con goles de Lewandowski y Raphinha, mientras que en el Merengue convirtieron Vinícius Júnior y Gonzalo García

Barcelona venció 3-2 al Real

Del agónico gol de Taty Castellanos a la dolorosa eliminación del United: las perlitas de la jornada de FA Cup

El delantero argentino le dio la victoria al West Ham sobre Queens Park Rangers; mientras que los Diablos Rojos perdieron frente a Brighton

Del agónico gol de Taty

El contundente comunicado de los fanáticos del equipo que quedó envuelto en un escándalo de infidelidad

Escala el conflicto dentro del plantel de los Ottawa Senators tras una filtración en las redes sociales

El contundente comunicado de los

Histórico triple triunfo argentino en el Dakar: los hermanos Benavides y Jeremías González Ferioli marcaron el rumbo en Arabia

Por primera vez tres pilotos de nuestro país ganaron en el mismo día. Luciano Benavides se impuso en Motos y Kevin en la Challenger, mientras que el cordobés celebró en Side by Side. Arde la lucha por el triunfo en la mayoría de las categorías

Histórico triple triunfo argentino en
DEPORTES
Apilada descomunal y definición precisa:

Apilada descomunal y definición precisa: el golazo de Vinícius en la caída del Real Madrid ante el Barcelona por la Supercopa de España

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

Del agónico gol de Taty Castellanos a la dolorosa eliminación del United: las perlitas de la jornada de FA Cup

El contundente comunicado de los fanáticos del equipo que quedó envuelto en un escándalo de infidelidad

Histórico triple triunfo argentino en el Dakar: los hermanos Benavides y Jeremías González Ferioli marcaron el rumbo en Arabia

TELESHOW
Laurita Fernández contó cómo comenzó

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

Juana Viale apostó al talento joven y brilló en su primer programa en Mar del Plata con un vestido inspirado en el mar

INFOBAE AMÉRICA

Keith Haring, en una serie

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial

Revelan nuevos beneficios para la salud de observar arte original

Murió Beatriz González, la artista colombiana que dignificó la memoria de los desaparecidos

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio