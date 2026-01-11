La figura de la Premier League que sufrió una grave lesión y podría perderse el Mundial

El volante uruguayo sufrió un desprendimiento del bíceps femoral y será operado (REUTERS/Isabel Infantes)

Tottenham Hotspur cayó 3-2 ante el Bournemouth este miércoles por la Premier League y dejó preocupaciones en el equipo dirigido por Thomas Frank. Rodrigo Bentancur abandonó el campo de juego por una lesión a los 86’, en el mismo partido en el que, a los 57’ también fue sustituido Lucas Bergvall por molestias físicas.

Ahora se confirmó la lesión del ex jugador de Boca Juniors: desprendimiento del bíceps femoral. Esta situación encendió las alarmas en la selección de Uruguay, debido a que requiere una intervención quirúrgica que se realizará la próxima semana y el tiempo de recuperación es de aproximadamente tres meses, por lo que peligra su presencia en el Mundial.

Rodrigo Bentancur se lesionó y abandonó el campo de juego ante el Bournemouth 8REUTERS/Isabel Infantes)

Luego del partido, el entrenador de los Spurs, Thomas Frank analizó la situación que atraviesa Rodrigo Bentancur: “Rodri tiene una lesión en los isquiotibiales; parece que es más grave, por desgracia. Desconocemos el plazo. Eso lo sabremos más adelante”. El entrenador danés además sufrió la baja de Bergvall, quien salió sentido en la ingle, y comentó: “Está siendo evaluado” y que “en unas horas habrá novedades sobre él”.

La acción que desencadenó la lesión del futbolista uruguayo se dio a los 83’ con el partido empatado 2 a 2, cuando estiró la pierna para cortar un envío en largo de Antoine Semenyo del conjunto rojinegro. Aunque la jugada continuó, el volante defensivo se mantuvo en movimiento hasta que dirigió la pelota hacia el lateral y se tiró sobre el campo de juego para recibir atención médica con su mano en la parte posterior de la pierna derecha.

Minutos después se retiró por sus propios medios con una ovación por parte de la hinchada del Tottenham y fue reemplazado por Archie Gray. El mediocampista uruguayo acumula un gol y una asistencia en 20 partidos disputados de la Premier League 2025/26. En el elenco dirigido por Thomas Frank fue titular en 17 ocasiones y en nueve de ellas completó los 90 minutos.

Rodrigo Bentancur podría quedar afuera de la convocatoria de la Celeste para el Mundial (REUTERS/Henry Romero)

La citación de Rodrigo Bentancur corre peligro en el conjunto que conduce Marcelo Bielsa: es una de las piezas importantes dentro del mediocampo e inicia el pase para colaborar en la zona ofensiva. Dado que recién volvería a la actividad entre fines de abril y principios de mayo con el tiempo justo para el Mundial 2026 que se jugará entre junio y julio.

La Celeste debutará en el grupo H de la Copa del Mundo el 15 junio frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami. El siguiente encuentro de la primera fase será el 21 de junio, cuando se medirá ante Cabo Verde también en Estados Unidos y cierra la fase de grupos ante España, en el Estadio Akron en Guadalajara, México.

De acuerdo con la normativa, las selecciones que competirán en el Mundial deberán presentar una nómina preliminar de jugadores elegibles el primer día de abril. Por su parte, los clubes tienen la obligación de liberar a sus futbolistas internacionales a partir del 25 de mayo con el propósito de sumarse a la concentración de sus países. Por último, cada selección tendrá que oficializar la lista definitiva de convocados en los primeros días de junio para el principal torneo de selecciones.