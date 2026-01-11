La actuación estelar de Matías Soulé con un gol y una asistencia en la victoria de la Roma ante Sassuolo

De la mano del argentino Matías Soulé, quien dio una asistencia y marcó un gol, la Roma consiguió una gran victoria por 2-0 ante el Sassuolo que le permite mantenerse en el podio de la tabla de posiciones de la Serie A, con 39 puntos, aunque tiene dos partidos más que Milan e Inter, escolta y puntero del Calcio.

El conjunto que dirige Gian Piero Gasperini demostró mayor determinación ofensiva y dominio en el campo del Estadio Olímpico de Roma. En una de las situaciones generadas ante la defensa rival, el arquero Arijanet Muric, cometió un penal sobre Soulé, pero tras la revisión en el VAR, el árbitro Matteo Marcenaro anuló la acción por un fuera de juego del jugador argentino.

La victoria de la Loba se definió en los últimos minutos del encuentro, cuando el futbolista marplatense intervino con una gran asistencia de zurda con un centro a la cabeza de Manu Koné, quien disparó desde el área chica y marcó el primer gol de la Roma. Gasperini había finalizado el primer tiempo con un cambio: la salida de Evan Ferguson por molestias físicas y el ingreso en su lugar de Stephan El Shaarawy, quien fue crucial para asistir a Soulé para el tanto que decretó la victoria final. El argentino definió con clase al primer palo del arquero.

*El gol de Matías Soulé para la Roma

Koné tuvo una segunda oportunidad en el minuto 92 con un remate al arco, pero la pelota se fue por encima del travesaño. Con esta actuación, Matías Soulé, quien participó de ambos tantos del encuentro, fue elegido como la figura del partido. Además, alcanzó la cifra de 6 goles y 4 asistencias en esta temporada de la Serie A. Por su parte, el cordobés Paulo Dybala también jugó desde el arranque como segundo delantero.

“Era importantísimo ganar. El Sassuolo es un equipo fuerte y estuvo muy bien defendido, pero en la segunda parte mostramos un espíritu diferente. Con el paso de los minutos, el partido se abrió, y eso volvió a ocurrir hoy. Tras la derrota contra el Atalanta, nos recuperamos y tenemos que seguir así, con las miras altas”, expresó Soulé en declaraciones a DAZN.

Luego, el futbolista argentino amplió: “Los necesitamos a todos. No pensamos en el mercado de fichajes, sino en lo que tenemos que hacer durante la semana y en los partidos. El Shaarawy tiene mucha experiencia y necesitamos jugadores como él. Estamos contentos de tenerlo aquí”. Además, reveló que le regaló un vino al jugador italiano tras el partido.

Matías Soulé junto a Manu Koné, los goleadores del partido (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

El futbolista de 22 años se suma a la lista de jugadores que esperan ser convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026. En la Serie A compite con Lautaro Martínez, el máximo goleador con 14 tantos y número puesto en la Selección, y con Nicolás Paz (del Como), que suma 12 goles y es una de las figuras emergentes. Además, Soulé tiene otros jugadores por delante como Franco Mastantuono y Thiago Almada, quienes pelean por el mismo lugar y buscan llegar con rodaje para ser tenidos en cuenta por el seleccionado argentino.

Su gran actuación en el fútbol europeo lo mantiene firme como una de las posibilidades de sumar minutos en la selección argentina para competir en los próximos compromisos deportivos y ser una alternativa en el plantel albiceleste. Oportunamente, Scaloni declaró: “Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que pueden aportar”.

Por otro lado, surgió la chance de que Matías Soulé pueda representar a la selección de Italia, pero rápidamente esta opción fue rechazada por el jugador que aguarda por la llamada del cuerpo técnico de su país y mantiene firme su decisión. “Siempre fue la elección por Argentina, ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección”, expresó. Por el momento, el atacante surgido de Vélez no cambió su postura y declaró: “Siempre esperé a la Argentina, era mi sueño desde chico”.