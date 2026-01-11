Fue multicampeón con Messi en el Barcelona, acaba de comprar un club y podría volver a jugar tras dos años

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol

El ex lateral brasileño Dani Alves, de 42 años, sorprendió al transformarse en inversor y copropietario del Sporting Clube de Sao Joao de Ver, equipo que milita en la tercera división de Portugal (Liga 3). El movimiento, confirmado el primero de enero, implica la adquisición del 50% de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club, con la opción de hacerse con el total al cierre de la temporada 2025/26. Según informó ESPN Brasil, esta operación marca un giro trascendente tanto en la vida de Alves como en la historia de la modesta institución fundada en 1929 y situada en Santa Maria da Feira.

El Sporting Clube de Sao Joao de Ver celebró la llegada de Alves con un mensaje en sus canales oficiales, donde subrayaron: “Comienza un nuevo capítulo en la historia del Sporting Clube de Sao Joao de Ver. Un capítulo escrito con ambición, identidad y visión de futuro. Es un momento que quedará grabado en la memoria del club, anunciamos oficialmente la incorporación de Daniel Alves como socio-propietario de la SAD”.

El acuerdo de compra se concretó junto a un grupo de empresarios brasileños, quienes proyectan adquirir el resto de la SAD en el corto plazo. El club, actualmente último en la Serie A de la Liga 3 con 13 puntos, enfrenta una etapa compleja en lo deportivo, lo que refuerza el impacto de la inversión encabezada por Alves.

El ex lateral, que no disputa un partido oficial desde enero de 2023 tras su paso por el Pumas de México, contempla la posibilidad de volver al campo de juego como futbolista de Sao Joao de Ver. De acuerdo con información replicada por ESPN Brasil, analiza firmar un contrato de seis meses desde enero hasta junio de 2026, en lo que sería el cierre de su carrera profesional en activo.

Dani Alves es uno de los inversores que aterrizó el club de Portugal

La llegada de Alves coincide con un proceso de reconstrucción institucional y deportiva. El brasileño manifestó: “Quiero escribir un nuevo capítulo que solo es posible cuando todos están de acuerdo. No he venido aquí para cambiar la historia del São João de Ver, he venido para añadir páginas. No quiero que piensen que vengo a cambiar lo que es suyo. Al contrario, vengo a intentar construir con ustedes una gran historia”. Estas palabras, pronunciadas ante los seguidores, fueron recibidas con aplausos en el estadio local.

El palmarés de Alves incluye tres Champions League con el Barcelona, una Copa del Mundo sub 20 con Brasil y títulos en clubes como Juventus y Paris Saint-Germain. El lateral aseguró que mantiene su preparación física y prevé iniciar su carrera como entrenador a partir del mismo Sao Joao de Ver, ya que cuenta con la licencia UEFA A. El anuncio de su incorporación al club fue acompañado por imágenes en las que Alves aparece vestido de traje y con una bufanda del equipo. A través de sus redes sociales, el ex jugador escribió: “Yes Sr. Tus planes son mejores que los míos!!”.

La rutina de Alves se centra ahora en Portugal, donde prevé pasar la mayor parte de la semana y busca convencer a su esposa Joana Sanz para mudarse con él. La posibilidad de volver a jugar, aunque sea por un semestre, representa una forma de despedirse en activo del fútbol profesional y conectar con la afición local.

Dani Alves fue absuelto de un delito de agresión sexual

El desembarco de Alves en el fútbol portugués se produce después de un periodo personal y judicial complejo. Acusado de agresión sexual en diciembre de 2022, permaneció 14 meses en prisión preventiva en España hasta su liberación bajo fianza en marzo de 2024.

El proceso concluyó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió de forma unánime por falta de pruebas, revocando la condena previa de cuatro años y medio. Alves negó los hechos a lo largo del proceso y, tras la absolución, retomó su actividad pública, gestionando proyectos deportivos y participando en actividades religiosas en Girona.

La adquisición y el posible regreso a las canchas abren una nueva etapa para el Sporting Clube de Sao Joao de Ver, que apuesta a que la experiencia y la visión de Dani Alves sirvan de impulso para revertir la situación deportiva y consolidar el crecimiento institucional de la entidad.