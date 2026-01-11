Deportes

El video de Franco Colapinto entrenando bajo la lluvia de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Se viralizaron imágenes del piloto de 22 años corriendo en la ruta antes de su regreso a Europa para comenzar los trabajos en Alpine

El piloto argentino de Alpine corrió en la ruta a la espera de comenzar la nueva temporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto buscará revancha con Alpine en la próxima temporada de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años, que regresó a su país para pasar las fiestas junto a su familia, no descuidó su condición física y se lo vio corriendo en la ruta bajo la lluvia en un video que se hizo viral en redes sociales.

“Colapinto corre bajo la lluvia y se pone a punto para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ¡Ojo. Está enorme!“, escribió la cuenta de X de SportsCenter con el video del pilarense entrenando con el torso desnudo. Las imágenes fueron tomadas desde una camioneta y se puede observar a Franco con un impactante cambio físico, evidenciando un aumento en su masa muscular en el tren superior.

En los últimos días en Sudamérica previo a su regreso a Europa para sumarse a los entrenamientos con Alpine, Colapinto compartió un posteo reciente a su red social Instagram en el que se lo ve en un evento en Uruguay, según sus propias palabras. “Feliz de haber conocido y recorrido este país (por Uruguay) antes de volver a Europa. Nos vemos pronto”, escribió Franco.

El ex piloto de Williams afrontará su tercera temporada en la F1, su segunda como titular en Alpine. Su regreso a a Enstone, la sede principal del equipo francés está pautada para principios de enero. Del 26 al 30 de ese mes se llevarán a cabo los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló. Su agenda automovilística continuará en febrero, cuando se realizarán los tests oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.

Vale destacar que el calendario de la F1 comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde el piloto argentino buscará consolidar su desempeño y acercarse al podio, tras un año en el que Alpine finalizó último en el Campeonato Mundial de Constructores. El equipo francés, junto a Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, confía en que la inversión prevista permitirá optimizar los vehículos y competir en igualdad de condiciones.

En una de sus últimas entrevistas con la revista Rolling Stone, Colapinto hizo hincapié en que “fue un año muy largo”, aunque esto fue clave para su adaptación a la F1. “Creo que nunca había tenido una temporada en la que me sintiera a veces tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar. Al final, nosotros los deportistas... Yo en especial soy muy competitivo y cuando no tenés la oportunidad de pelear adelante, de estar peleando por puntos... Nunca había tenido un año en el que dijera: ‘no puedo ganar, no puedo hacer un podio, no puedo pelear una pole position’”, argumentó el joven corredor.

En esta misma línea, el pilarense agregó: “Es muy difícil de manejar y es el primer año que me pasó algo así. El nivel de frustración o de sentirte un poco inferior a los demás es mucho más grande que el disfrute que podés capaz tener por estar en Fórmula 1. Y esa fue de las cosas más difíciles. Además, también está la expectativa de todo el mundo alrededor, ¿no? Entonces, hay muchos factores y muchas cosas para controlar y para manejar”.

Sobre esto último, Colapinto puntualizó en que “hay muchos factores diferentes” que un piloto de la Máxima tiene que sobrellevar. “Manejar un Fórmula 1 viene con muchas cosas más que capaz uno no está acostumbrado, no es lo que espera. Y son obviamente cosas que tenés que aprender y que mejorar. La F2, F3... Todas las categorías anteriores estás casi la mitad del tiempo haciendo nada. Si bien estás viendo los datos y eso, después llega un punto en que no tenés más nada para ver y estás... En la Fórmula 2 te podés ir a dormir una siesta. Y en la Fórmula 1 no tenés ni cinco minutos para comer en una mesa, tenés que comer con los ingenieros”, comentó.

Por otra parte, el director de Alpine, Steve Nielsen, brindó su apoyo a Colapinto y expresó cuáles son sus expectativas para la temporada 2026. En declaraciones realizadas el pasado 7 de enero, el ejecutivo dijo: “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”.

Nielsen, que estuvo un largo tiempo trabajando para la FIA, recordó que fueron varias las veces que el oriundo de Pilar fue mejor que su compañero: “En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre (Gasly) en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”.

