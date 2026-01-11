Deportes

Arranca la clasificación del Australian Open con fuerte presencia argentina

Diez jugadores nacionales disputarán la fase previa en Melbourne con el objetivo de ganar tres partidos y acceder al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada. Cómo quedaron los cruces y dónde ver la jornada completa

Diez tenistas argentinos salen a la cancha en Melbourne para disputar la clasificación del Australian Open (Crédito: Prensa AAT)

Con el inicio del Abierto de Australia cada vez más cerca, diez tenistas argentinos saldrán a la cancha en la clasificación con el objetivo de acceder al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada, seis en el cuadro masculino y cuatro en el femenino. En Melbourne, todos afrontarán el mismo desafío: ganar tres partidos para asegurarse un lugar en el main draw y ampliar la presencia nacional en el certamen de Oceanía. La jornada completa a partir de este domingo se podrá ver por Disney Plus.

Román Burruchaga (104° del ranking mundial) quedó a las puertas de ingresar de manera directa al Australian Open. A pesar de ello, el tenista argentino de 23 años, que en la temporada pasada disputó por primera vez un torneo de Grand Slam en Roland Garros, donde cayó en el debut, buscará en 2026 dar el salto definitivo e ingresar al selecto grupo del top 100. En la primera ronda se medirá con el británico Ryan Peniston (218°).

Facundo Díaz Acosta (210°), campeón del Argentina Open 2024, afronta la clasificación del Abierto de Australia luego de un 2025 marcado por distintas lesiones que le impidieron competir con regularidad. El argentino tendrá un camino exigente para defender la segunda ronda alcanzada en la edición pasada y en el debut se medirá con el experimentado serbio Dusan Lajovic (125°).

Marco Trungelliti (130°), quien lució en Melbourne una remera con la frase “Lo viejo funciona”, en alusión a El Eternauta, intentará alcanzar el cuadro principal de Australia por cuarta vez en su carrera. El santiagueño, de 35 años, es uno de los jugadores en actividad que más veces disputó la clasificación de los torneos grandes: participó en 43 qualys y logró superarlas en nueve oportunidades. Su rival será el local Philip Sekulic (519°).

Alex Barrena (186°), uno de los tenistas argentinos de mayor crecimiento en 2025, buscará por primera vez ingresar al cuadro principal del Abierto de Australia. El jugador nacional comenzó la temporada pasada en el puesto 565° del ranking y llegó a ubicarse dentro del top 170°, tras consagrarse campeón en los Challengers de Tucumán y Santa Cruz. En la primera ronda de la clasificación enfrentará al estadounidense Tristan Boyer (178°).

Juan Pablo Ficovich (159°), de 28 años, mantiene intacta la ilusión de poder ingresar por primera vez al cuadro principal de un torneo de Grand Slam. En 2025, en Wimbledon, estuvo muy cerca de lograrlo al caer en la tercera ronda de la clasificación. Su participación en Melbourne comenzará frente al austríaco Jurij Rodionov (195°).

Genaro Olivieri (228°) tuvo su primera incursión en un cuadro principal de Grand Slam la temporada pasada, cuando alcanzó la ronda de 32 en Roland Garros. En su debut en Melbourne, su primer escollo será el croata Dino Prizmic (126°).

Cuatro tenistas argentinas buscarán un lugar en el cuadro principal del Australian Open a través de la clasificación en Melbourne (Crédito: COLIN MURTY / AFP)

En la rama femenina, Lourdes Carlé (148°) intentará por segunda temporada consecutiva acceder al cuadro principal. La bonaerense debutará en la clasificación frente a la rusa Polina Iatcenko (163°). Además, Julia Riera (178°) se medirá con la japonesa Ena Shibahara (115°); Jazmín Ortenzi (217°) enfrentará a la francesa Alice Ramé (191°) y Luisina Giovannini (220°) tendrá como rival a la española Marina Bassols Ribera (236°).

Cruces de primera ronda

  • Facundo Díaz Acosta vs Dusan Lajovic
  • Román Burruchaga vs Ryan Peniston
  • Juan Pablo Ficovich vs Jurij Rodionov
  • Genaro Alberto Olivieri vs Dino Prizmic
  • Marco Trungelliti vs Philip Sekulic
  • Alex Barrena vs Tristan Boyer
  • Lourdes Carlé vs. Polina Iatcenko
  • Julia Riera vs Ena Shibahara
  • Jazmín Ortenzi vs Alice Ramé
  • Luisina Giovannini vs Katie Boulter

