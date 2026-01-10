Deportes

La lesión en el dedo que sufrió Equi Fernández en la dura derrota de Bayer Leverkusen

El mediocampista argentino de 23 años volvió a ser titular tras la lesión en la rodilla, pero a los pocos minutos sufrió un contratiempo en su mano. De todos modos, continuó en cancha y fue reemplazado en el complemento

Guardar

No fue el día esperado por Ezequiel Fernández en la dura derrota del Bayer Leverkusen como local 4-1 ante el VFB Stuttgart por la 16ª fecha de la Bundesliga. El argentino volvió a tener actividad desde el inicio por el torneo alemán tras su lesión, pero sufrió un problema en el dedo que de todos modos le permitió continuar en cancha aunque finalmente fue reemplazado en el complemento.

Tras el gol de Jamie Leweling a los 6 minutos para iniciar el camino triunfal en el Bay Arena, el ex mediocampista de Boca Juniors se acercó hasta el banco de lo suplentes y mostró la luxación que sufrió en el dedo anular de la mano derecha. Inmediatamente, el médico del plantel se acercó y le acomodó la zona, para permitirle permanecer en el terreno de juego ya que apenas iban ocho minutos del primer tiempo.

Sin embargo, las imágenes televisivas no permitieron esclarecer en qué momento sufrió esta lesión ya que estaban transmitiendo la repetición del tanto cuando Equi advirtió en primera instancia al árbitro de lo sucedido. El jugador de 23 años esperó hasta la detención de las acciones para pedir la atención médica. Le pusieron un vendaje en la zona y continuó.

Fernández acaba de regresar a la actividad tras sufrir una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda en octubre del año pasado. El mediocampista, que arribó a Alemania a mitad de 2025 proveniente de Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, despertó elogios en sus primeras actuaciones con el Leverkusen pero esa lesión detuvo sus apariciones. Tras haber estado en el banco de suplentes en la victoria contra Köln 2-0 por la 14ª jornada, volvió a sumar minutos oficialmente el pasado 20 de diciembre en el triunfo 3-1 como visitante ante Leipzig por la 15ª fecha de la Bundesliga. En esta derrota 1-4 tuvo su primer titularidad luego de recuperarse del problema en la rodilla.

Fernández completó en total 66 minutos este sábado, ya que fue sustituido en la segunda parte cuando ya el marcador estaba 4-1 por las anotaciones de Deniz Undav, Maximilian Mittelstadt y otra del mencionado Leweling (descontó de penal Alex Grimaldo). Además de Equi, en esa ventana también salió el atacante Martin Terrier para permitir los ingresos de Jonas Hofmann y el argentino Alejo Sarco. El ex Boca completó su décimo cotejo con la camiseta del Bayer.

En lo que resta de enero, el Leverkusen disputará otros seis compromisos en apenas 18 días entre Bundesliga y la fase liga de la Champions League. Visitará al Hamburgo (13/1) y al Hoffenheim (17/1) por la liga local, viajará a Grecia para medirse con Olympiacos (20/1) por la Liga de Campeones, recibirá al Werden Bremen (24/1) en el plano doméstico, hará lo propio ante Villarreal (28/1) en el certamen continental y visitará al Eintracht Frankfurt (31/1) por el campeonato local. En tanto, el 3 de febrero se medirá por los cuartos de final de la Copa de Alemania contra el St. Pauli.

Con los resultados de la jornada del sábado en la Bundesliga (fueron aplazados St. Pauli-Leipzig y Werder Bremen-Hoffenheim por condiciones climáticas), se movieron algunas posiciones: Bayern Múnich 41, Borussia Dortmund 33, Leipzig 29, Leverkusen 29, Stuttgart 29, Hoffenheim 27. Mañana actuarán Borussia Monchengladbach-Augsburgo y Bayern Múnich-Wolfsburgo.

Temas Relacionados

BundesligaBayer LeverkusenEqui FernandezVFB Stuttgart

Últimas Noticias

Martín Palermo y el Flaco Schiavi jugaron la final de un torneo exhibición de pádel en Punta del Este

Los ex jugadores de Boca Juniors disputaron un evento que contó con otras destacadas personalidades

Martín Palermo y el Flaco

Compró al club “después de estar cuatro días bebiendo” y prometió un viaje de fiesta a su equipo tras la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup

Robert Smethurst, propietario del Macclesfield, que eliminó al Crystal Palace, aseguró que le dará un regalo especial a los futbolistas luego de la hazaña concretada

Compró al club “después de

La conexión argentina entre Valentín Barco y Joaquín Panichelli para guiar la goleada del Racing de Estrasburgo

El equipo de los albicelestes se impuso por 6-0 frente al Avranches por la Copa de Francia con una destacada actuación del delantero y el mediocampista

La conexión argentina entre Valentín

Emiliano Buendía brilló en Aston Villa: asistencia de taco y golazo de zurda para eliminar al Tottenham en la FA Cup

El volante argentino fue clave en la victoria de los Villanos por la tercera ronda de la copa inglesa en condición de visitante

Emiliano Buendía brilló en Aston

La salvaje agresión de un grupo de personas a un árbitro tras un partido en la liga de básquet de Brasil

La escena ocurrió en la máxima categoría del básquetbol brasileño durante el encuentro entre Pato Basquete y Caixas do Sul

La salvaje agresión de un
DEPORTES
Compró al club “después de

Compró al club “después de estar cuatro días bebiendo” y prometió un viaje de fiesta a su equipo tras la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup

La conexión argentina entre Valentín Barco y Joaquín Panichelli para guiar la goleada del Racing de Estrasburgo

Emiliano Buendía brilló en Aston Villa: asistencia de taco y golazo de zurda para eliminar al Tottenham en la FA Cup

La salvaje agresión de un grupo de personas a un árbitro tras un partido en la liga de básquet de Brasil

Las impactantes imágenes del grave accidente que sufrió una esquiadora: fue evacuada en helicóptero y se perderá los Juegos Olímpicos

TELESHOW
El video de Guillermo Francella

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

Maxi López compartió un video en el que expresa lo que siente al estar en la Argentina: “Extrañé mucho”

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este: miradas cómplices y mucho amor en un paseo sin sus hijas

El divertido ida y vuelta de Wanda Nara y Grego Rossello en redes sociales: “Hola perdida”

La reacción de Sabrina Rojas a una parodia viral de Griselda Siciliani luego del audio que se filtró de Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

El legado de Antonio Gaudí

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias

Destino, error y violencia: los ejes de La familia Schroffenstein, la ópera prima de Kleist

Una década sin David Bowie: siete películas para redescubrir su faceta como actor

EN VIVO | Trump dijo que Estados Unidos “está listo” para ayudar al pueblo iraní en medio de las protestas contra el régimen