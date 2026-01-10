La lesión en el dedo que sufrió Equi Fernández en la dura derrota de Bayer Leverkusen

No fue el día esperado por Ezequiel Fernández en la dura derrota del Bayer Leverkusen como local 4-1 ante el VFB Stuttgart por la 16ª fecha de la Bundesliga. El argentino volvió a tener actividad desde el inicio por el torneo alemán tras su lesión, pero sufrió un problema en el dedo que de todos modos le permitió continuar en cancha aunque finalmente fue reemplazado en el complemento.

Tras el gol de Jamie Leweling a los 6 minutos para iniciar el camino triunfal en el Bay Arena, el ex mediocampista de Boca Juniors se acercó hasta el banco de lo suplentes y mostró la luxación que sufrió en el dedo anular de la mano derecha. Inmediatamente, el médico del plantel se acercó y le acomodó la zona, para permitirle permanecer en el terreno de juego ya que apenas iban ocho minutos del primer tiempo.

Sin embargo, las imágenes televisivas no permitieron esclarecer en qué momento sufrió esta lesión ya que estaban transmitiendo la repetición del tanto cuando Equi advirtió en primera instancia al árbitro de lo sucedido. El jugador de 23 años esperó hasta la detención de las acciones para pedir la atención médica. Le pusieron un vendaje en la zona y continuó.

Fernández acaba de regresar a la actividad tras sufrir una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda en octubre del año pasado. El mediocampista, que arribó a Alemania a mitad de 2025 proveniente de Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, despertó elogios en sus primeras actuaciones con el Leverkusen pero esa lesión detuvo sus apariciones. Tras haber estado en el banco de suplentes en la victoria contra Köln 2-0 por la 14ª jornada, volvió a sumar minutos oficialmente el pasado 20 de diciembre en el triunfo 3-1 como visitante ante Leipzig por la 15ª fecha de la Bundesliga. En esta derrota 1-4 tuvo su primer titularidad luego de recuperarse del problema en la rodilla.

Fernández completó en total 66 minutos este sábado, ya que fue sustituido en la segunda parte cuando ya el marcador estaba 4-1 por las anotaciones de Deniz Undav, Maximilian Mittelstadt y otra del mencionado Leweling (descontó de penal Alex Grimaldo). Además de Equi, en esa ventana también salió el atacante Martin Terrier para permitir los ingresos de Jonas Hofmann y el argentino Alejo Sarco. El ex Boca completó su décimo cotejo con la camiseta del Bayer.

En lo que resta de enero, el Leverkusen disputará otros seis compromisos en apenas 18 días entre Bundesliga y la fase liga de la Champions League. Visitará al Hamburgo (13/1) y al Hoffenheim (17/1) por la liga local, viajará a Grecia para medirse con Olympiacos (20/1) por la Liga de Campeones, recibirá al Werden Bremen (24/1) en el plano doméstico, hará lo propio ante Villarreal (28/1) en el certamen continental y visitará al Eintracht Frankfurt (31/1) por el campeonato local. En tanto, el 3 de febrero se medirá por los cuartos de final de la Copa de Alemania contra el St. Pauli.

Con los resultados de la jornada del sábado en la Bundesliga (fueron aplazados St. Pauli-Leipzig y Werder Bremen-Hoffenheim por condiciones climáticas), se movieron algunas posiciones: Bayern Múnich 41, Borussia Dortmund 33, Leipzig 29, Leverkusen 29, Stuttgart 29, Hoffenheim 27. Mañana actuarán Borussia Monchengladbach-Augsburgo y Bayern Múnich-Wolfsburgo.