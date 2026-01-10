Deportes

La conexión argentina entre Valentín Barco y Joaquín Panichelli para guiar la goleada del Racing de Estrasburgo

El equipo de los albicelestes se impuso por 6-0 frente al Avranches por la Copa de Francia con una destacada actuación del delantero y el mediocampista

Hubo conexión argentina en la victoria del Racing de Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo avanzó con solidez a los 16avos de final de la Copa de Francia tras imponerse de manera contundente por 6-0 ante el Avranches, equipo de cuarta división, gracias a una actuación destacada de sus futbolistas argentinos. La dupla formada por Valentín Barco y Joaquín Panichelli volvió a ser determinante, ya que fueron los que abrieron el camino para la victoria.

La conexión albiceleste resultó decisiva a los 13 minutos de iniciado el encuentro. En una jugada precisa, Barco detuvo el balón en la puerta del área y ejecutó un zurdazo que encontró la cabeza de Panichelli, quien superó a su marcador y marcó el primer gol de la tarde, firmando así el 1-0 que abrió el resultado. Con esa asistencia, el ex Boca reafirmó su protagonismo al servicio del equipo, potenciando a su compatriota, ex River, quien atraviesa un momento de gran eficacia.

Sobre el cierre de la primera etapa, la tendencia se mantuvo, con apariciones de otros protagonistas. Julio Enciso y Diego Moreira, con asistencia de cabeza de Panichelli, estiraron la ventaja, dejando el marcador en 3-0 y sellando un triunfo parcial que reflejó la superioridad del conjunto alsaciano frente a su rival de menor categoría.

El festejo de Panichelli

La goleada quedó sellada tras una ráfaga de goles en la segunda mitad. El equipo comandado por Gary O’Neil, que hizo su debut como entrenador tras la salida de Liam Rosenior a Chelsea, desarmó la defensa rival con una secuencia precisa: Barco habilitó a Godo, quien convirtió de primera para establecer el 4-0.

La superioridad se amplió con dos anotaciones posteriores. Nanasi marcó y, poco después, Enciso volvió a aparecer para cerrar la cuenta.

Con este tanto, Panichelli llegó a 12 gritos en el Estrasburgo y parece volver a la senda goleadora que lo caracterizó en sus inicios con el elenco francés. En los primeros 14 encuentros de la temporada 2025-26, Panichelli sumó 10 goles, pero, luego de la convocatoria a la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre, pasó una decena de encuentros sin convertir, hasta que lo hizo en el empate 1-1 frente al Niza, el pasado 3 de enero.

Barco en los festejos del gol

La evolución de Panichelli ofrece una muestra atípica en el recorrido de las figuras de la selección. Su paso por las inferiores de River Plate no se tradujo en minutos de juego con el primer equipo, pese a una destacada actuación en la Reserva: 23 partidos y 12 goles.

El delantero concluyó su ciclo en River en 2022 frente a la imposibilidad de integrarse al plantel profesional dirigido por Martín Demichelis. Migró entonces al Deportivo Alavés de España, operación que dejó a River un 20% de su pase por acuerdo. Esta cláusula significó un rédito financiero posterior: la transferencia de Panichelli al Racing de Estrasburgo, cerrada en 16 millones de euros (unos USD 20 millones), generó 3.2 millones de euros para el club de Núñez, con un contrato extendido hasta 2030.

Su experiencia en el fútbol español tuvo retos considerables. En el primer equipo del Alavés y su filial, sumó 19 partidos antes de sufrir una rotura de ligamentos en julio de 2023, que lo mantuvo fuera de las canchas por siete meses, coincidiendo con el ascenso de su equipo. No obstante, su posterior arribo al C.D. Mirandés en la Segunda División resultó determinante para su progresión: 21 goles y ocho asistencias en 44 partidos, que lo convirtieron en máximo goleador y pieza central rumbo a la final del playoff de ascenso.

En cuanto a Valentín Barco, este fue su partido número 38 con la camiseta del Estrasburgo, en los que suma 1 gol y 8 asistencias, incluidas las de este encuentro frente al Avranches.

Vale recordar que Barco tuvo una salida controvertida de Boca, marcada por la activación de su cláusula de rescisión de USD 10 millones y su transferencia al Brighton de la Premier League. Luego, pasó al Sevilla de España y ahora se desempeña en el conjunto francés, con destacadas actuaciones. En las últimas horas incluso sonó como posible refuerzo del Chelsea.

El próximo encuentro para el Estrasburgo será el 18 de enero cuando reciba al Metz en el Stade de la Meinau, por la fecha 18 de la Ligue One. En el certamen doméstico, el equipo se encuentra séptimo con 24 puntos, a un puesto del último cupo para las copas europeas, el cual es propiedad de Rennes con 30 unidades.

