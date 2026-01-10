El crudo relato del refuerzo de Platense al recordar su infancia: “Comíamos en cajas de manzanas y dormíamos en el piso”

El futbolista recordó que durante su infancia pasó hambre y frío

Platense afrontará un 2026 histórico en su carrera, con su primera participación en la Copa Libertadores y para ello se reforzó con un joven futbolista que viene de tener una experiencia por Europa. Juan Gauto, ex volante ofensivo de Huracán, recordó sus humildes orígenes, agradeció a su madre y contó que llegó a pasar hambre y frío.

“Con mi primer sueldo le pude comprar la casa a mi mamá, obviamente no me alcanzó con el primero, pero lo empezamos por ahí. De esto estoy muy orgulloso”, expresó el jugador de 21 años en diálogo con ESPN.

En su relato retrospectivo, Gauto recordó los pilares fundamentales que lo apoyaron para cumplir sus objetivos en la vida: “Mucha gente que estuvo a mi alrededor me ayudó en ese sentido para ahorrar y comprar la casa para mi mamá. Uno es chico y por ahí piensa en otras cosas, pero lo primero y principal fue pensar en mi vieja y mi familia y en todo lo que pasamos”.

El extremo surgido en el Globo se sinceró y contó detalles personales de momentos que lo marcaron y que los mantiene presentes: “La gente que me conoce bien sabe todo lo mal que lo pasé de chiquito. Lo mal que lo pasó mi mamá y lo fuerte que fue. Hoy en día gracias a Dios pude devolverle lo que hizo. No alcanza igual lo que le di. Mi mamá para mí es todo”.

Juan Gauto recordó su infancia en su regreso al fútbol argentino

En una vida en la que el deporte tiene gran influencia desde edades tempranas, el caso de Gauto destaca el esfuerzo y la importancia de la gente que lo rodea. “Me veo de chiquito y no lo puedo creer… Esto era lo que soñé. A veces uno lo ve lejos y difícil, pero gracias a Dios, con mucho esfuerzo y muchas lloradas todas las noches…”, relató el joven futbolista de Platense y agregó: “Pasaron muchas cosas… pasar hambre y frío. También estuvo eso, comíamos en cajas de manzana, dormíamos en el piso…. Mi mamá se iba a dormir llorando porque no teníamos para comer y eso yo lo veía”.

En 2020, el futbolista dijo en el medio La Opinión Austral de su dura infancia y lo que vivió junto a su madre: “No teníamos nada, era una casita de ladrillo que en cualquier momento se caía, teníamos un baño afuera donde a la noche hacía frío”. Ese mismo año firmó su contrato profesional con Huracán.

Gauto nació en la provincia de Corrientes en 2004. Ahí vivió con su abuela hasta que falleció y su madre Norma decidió llevarlo a la ciudad de Perito Moreno, Santa Cruz, donde ella fue para buscar trabajo. A los 6 años comenzó a jugar en el club San Lorenzo de la localidad patagónica y en 2021 llegó la oportunidad de probarse en Huracán, Vélez y San Lorenzo de Almagro, acompañado por Pablo Carrasco, el presidente del club peritense.

Esa primera prueba en el Globo no fue fácil, pero con una segunda oportunidad logró quedar en el club de Parque Patricios y empezó a vivir en la pensión, con sólo 11 años. Es así como conformó las divisiones inferiores de Huracán que le permitió ser visto y pasar por las categorías Sub 15 y Sub 17 de la selección argentina.

Juan Gauto debutó en Primera con Huracán (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En abril de 2022 llegó el debut soñado en Globo, donde se ganó la titularidad y supo adaptarse para alcanzar un rendimiento notorio, por lo que recibió la convocatoria a la selección argentina Sub 20, en la que logró competir en los Juegos Sudamericanos.

Un año después llegó una gran oportunidad, que no la dejó pasar, el Basel de Suiza se mostró interesado en sumarlo a su plantilla de jugadores y compró el 85% de su pase. Luego de 24 partidos, continuó su carrera en Deportivo La Coruña de España, aunque no fue positivo, tuvo pocos minutos y dos titularidades.

En 2026, Gauto regresó al fútbol argentino y eligió a Platense para afrontar . El Calamar cerró la operación por el delantero a préstamo, sin cargo y con opción de compra desde el FC Basel de Suiza y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. “Estoy orgulloso de mí y de todo lo que logré. Soy una persona que valora mucho las cosas y el esfuerzo. Uno piensa: está en Europa, gana plata y es feliz, pero no es así”, concluyó el futbolista.

Juan Gauto jugó el Mundial Sub 20 con el seleccionado juvenil (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)