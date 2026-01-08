Deportes

La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

El mediocampista ofensivo viene de recuperar continuidad en Oriente Petrolero de Bolivia

Guardar
Centurión, con la camiseta de
Centurión, con la camiseta de Oriente Petrolero

Racing de Córdoba presentó una propuesta formal para incorporar a Ricardo Centurión de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional, un movimiento que podría modificar el panorama del mercado de pases de la segunda categoría del fútbol argentino.

El presidente del club, Manuel Pérez, le confirmó a Cadena 3 que la oferta fue comunicada tanto al futbolista como a su representante y que la institución ahora espera la respuesta definitiva para concretar la negociación.

Desde la directiva de Racing de Córdoba, la intención de sumar a Centu, de 32 años, responde a la búsqueda de refuerzos con experiencia para fortalecer al plantel y competir por el ascenso. El directivo le explicó a Cadena 3 que la propuesta económica se ajustó a la realidad de la categoría tras conversar con el entorno del jugador y mostrar la voluntad de que se sume al equipo: “Cuando vi que estaba la posibilidad, le bajamos la propuesta y quedamos en charlar mano a mano con Ricky”.

El volante ofensivo, que estuvo a punto de jugar el Mundial 2018 con la selección argentina -quedó afuera del último corte de Jorge Sampaoli- manifestó públicamente el deseo de regresar al fútbol argentino, motivado por la posibilidad de estar cerca de su hija y su familia.

El extremo surgió en Racing Club de Avellaneda, se destacó posteriormente en Boca Juniors y tuvo pasos por Vélez Sarsfield y Barracas Central. Su última experiencia fue en el Oriente Petrolero de Bolivia, donde quedó en libertad de acción antes de recibir la propuesta de Racing de Córdoba. La más reciente aparición de Centurión en el fútbol argentino fue en 2023 con la camiseta de Barracas Central.

Viene de disputar 31 partidos (sobre un total de 44) desde su arribo a Bolivia en abril de 2025. Convirtió 9 goles, aportó 4 asistencias y fue expulsado en dos ocasiones. Había estado dos años sin jugar profesionalmente y ahora pretende reinsertarse en Argentina.

“Fui a Bolivia porque sentí que era el momento, cuando uno tiene un hijo, piensa diferente. Es una prueba que superé y no cometí ningún error. En ese sentido, estoy contento. ¿Una vuelta a Boca? Si se da, se dará; y si no, no. La ilusión está intacta. Yo estoy para rendir en alto rendimiento, con una pretemporada de 15 o 20 días estaré en mi peso y no tendré problemas. Si tengo que jugar en la B Nacional y hacer méritos para volver a Primera, no se me va a caer ningún anillo. Yo quiero seguir ubicándome”, dijo en una entrevista con Fútbol Continental (Radio Continental).

“Quiero demostrarles a los que no me tienen confianza. Sin vergüenza, tuve un período malo en mi vida, pero estoy contento y orgulloso de poder seguir jugando a la pelota y darle alegrías a la gente. Las personas me paran, me piden fotos y me dicen que era un crack. Quiero mirar a los ojos a mi hija y que sienta que tiene un padre que juega al fútbol”, continuó.

“En Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte. Empecé a pensar cosas de cuando me hablaba gente que creía que me la daba de vivo, pero era así. Pasan los años y hoy me doy cuenta, pero tampoco me castigo. Quiero salir adelante, me estoy entrenando y esmerando para que cuando salga un trabajo, esa gente confíe en mí”, concluyó.

En diálogo con Cadena 3, Manuel Pérez resaltó que la llegada del futbolista sería “un impacto fuerte para la categoría”. En paralelo, la dirigencia mantiene negociaciones con otros jugadores destacados como Ramón Ábila, quien también tiene una oferta de Racing de Córdoba y aún no comunicó su decisión. El club estudia opciones para reforzar diferentes sectores del plantel, priorizando el objetivo de luchar por el ascenso.

Pérez informó que se realizaron gestiones por futbolistas como Matías Suárez, aunque esa posibilidad quedó descartada por la inminente decisión de retiro del delantero.

Temas Relacionados

Racing de CórdobaRicardo CenturiónPrimera NacionalMercado de pasesdeportes-argentina

Últimas Noticias

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

El defensor argentino utilizó sus redes para expresar su descontento por la falta de autocrítica entre los directivos del club inglés, mientras el equipo acumula tropiezos y los hinchas reclaman respuestas

El fuerte posteo de Cuti

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

Al futbolista Muhammad Hilmi Gimnastiar, del PS Putrajaya, le aplicaron una pena durísima y una multa. Los detalles

La patada de kung fu

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

El lateral izquierdo de 28 años arribó a préstamo por un año desde Flamengo de Brasil y se convirtió en la tercera incorporación, luego de los desembarcos de Fausto Vera y Aníbal Moreno

Matías Viña fue presentado como

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

El delantero argentino mostró su amor por el elenco de Núñez y generó expectativa, pese a la ausencia de negociaciones concretas en este mercado de pases

“Es difícil decirle que no

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Micael arribó a las Garzas en calidad de préstamo por un año con opción de compra desde Palmeiras. Le ganó una final a las Garzas en 2023 con Houston Dynamo

Enfrentó al Inter Miami en
DEPORTES
El fuerte posteo de Cuti

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

La patada de kung fu que estremeció al fútbol de Indonesia y culminó con la sanción más dura del deporte

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

TELESHOW
El desopilante apodo que le

El desopilante apodo que le pusieron los participantes de MasterChef Celebrity a Yanina Latorre

Zaira Nara habló de cómo quedó la relación con Bauleti tras oficializar su romance con Robert Strom

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el espín cuántico

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados