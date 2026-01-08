La oferta formal que recibió Ricardo Centurión para volver a jugar al fútbol argentino: “Sería un impacto fuerte”

Centurión, con la camiseta de Oriente Petrolero

Racing de Córdoba presentó una propuesta formal para incorporar a Ricardo Centurión de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional, un movimiento que podría modificar el panorama del mercado de pases de la segunda categoría del fútbol argentino.

El presidente del club, Manuel Pérez, le confirmó a Cadena 3 que la oferta fue comunicada tanto al futbolista como a su representante y que la institución ahora espera la respuesta definitiva para concretar la negociación.

Desde la directiva de Racing de Córdoba, la intención de sumar a Centu, de 32 años, responde a la búsqueda de refuerzos con experiencia para fortalecer al plantel y competir por el ascenso. El directivo le explicó a Cadena 3 que la propuesta económica se ajustó a la realidad de la categoría tras conversar con el entorno del jugador y mostrar la voluntad de que se sume al equipo: “Cuando vi que estaba la posibilidad, le bajamos la propuesta y quedamos en charlar mano a mano con Ricky”.

El volante ofensivo, que estuvo a punto de jugar el Mundial 2018 con la selección argentina -quedó afuera del último corte de Jorge Sampaoli- manifestó públicamente el deseo de regresar al fútbol argentino, motivado por la posibilidad de estar cerca de su hija y su familia.

El extremo surgió en Racing Club de Avellaneda, se destacó posteriormente en Boca Juniors y tuvo pasos por Vélez Sarsfield y Barracas Central. Su última experiencia fue en el Oriente Petrolero de Bolivia, donde quedó en libertad de acción antes de recibir la propuesta de Racing de Córdoba. La más reciente aparición de Centurión en el fútbol argentino fue en 2023 con la camiseta de Barracas Central.

Viene de disputar 31 partidos (sobre un total de 44) desde su arribo a Bolivia en abril de 2025. Convirtió 9 goles, aportó 4 asistencias y fue expulsado en dos ocasiones. Había estado dos años sin jugar profesionalmente y ahora pretende reinsertarse en Argentina.

“Fui a Bolivia porque sentí que era el momento, cuando uno tiene un hijo, piensa diferente. Es una prueba que superé y no cometí ningún error. En ese sentido, estoy contento. ¿Una vuelta a Boca? Si se da, se dará; y si no, no. La ilusión está intacta. Yo estoy para rendir en alto rendimiento, con una pretemporada de 15 o 20 días estaré en mi peso y no tendré problemas. Si tengo que jugar en la B Nacional y hacer méritos para volver a Primera, no se me va a caer ningún anillo. Yo quiero seguir ubicándome”, dijo en una entrevista con Fútbol Continental (Radio Continental).

“Quiero demostrarles a los que no me tienen confianza. Sin vergüenza, tuve un período malo en mi vida, pero estoy contento y orgulloso de poder seguir jugando a la pelota y darle alegrías a la gente. Las personas me paran, me piden fotos y me dicen que era un crack. Quiero mirar a los ojos a mi hija y que sienta que tiene un padre que juega al fútbol”, continuó.

“En Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte. Empecé a pensar cosas de cuando me hablaba gente que creía que me la daba de vivo, pero era así. Pasan los años y hoy me doy cuenta, pero tampoco me castigo. Quiero salir adelante, me estoy entrenando y esmerando para que cuando salga un trabajo, esa gente confíe en mí”, concluyó.

En diálogo con Cadena 3, Manuel Pérez resaltó que la llegada del futbolista sería “un impacto fuerte para la categoría”. En paralelo, la dirigencia mantiene negociaciones con otros jugadores destacados como Ramón Ábila, quien también tiene una oferta de Racing de Córdoba y aún no comunicó su decisión. El club estudia opciones para reforzar diferentes sectores del plantel, priorizando el objetivo de luchar por el ascenso.

Pérez informó que se realizaron gestiones por futbolistas como Matías Suárez, aunque esa posibilidad quedó descartada por la inminente decisión de retiro del delantero.