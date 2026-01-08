Deportes

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Santiago Benjamín Galeano marcó un hito en el club Nacional de Paraguay al ser promovido a la Primera División

Guardar
Santiago Benjamín Galeano, de 13
Santiago Benjamín Galeano, de 13 años, inició la pretemporada con el plantel profesional de Nacional de Paraguay. Asu lado, el experimentado Roque Santa Cruz, de 44 años (@clubnacionalpy)

El club Nacional de Paraguay sorprendió al mundo del fútbol con una noticia poco habitual en la competencia profesional luego de anunciar que promovió al plantel de Primera División a un joven de 13 años, quien ya inició la pretemporada con el cuadro guaraní.

“Cumpliendo un sueño. Con tan solo 13 años, el jugador de la Cantera Tricolor, Santiago Benjamín Galeano, integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada. El goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional, vive un momento inolvidable“, publicó el club Nacional en sus redes sociales con la foto del juvenil al lado de una leyenda de Paraguay, como lo es Roque Santa Cruz, de 44 años, quien se sumó como nuevo refuerzo en 2026.

Esta decisión está enmarcada en una política institucional del cuadro paraguayo que apuesta por las divisiones inferiores y coloca al joven goleador en la órbita del plantel principal, que dirige tácticamente Felipe Gato Giménez. El contraste bien marcado en la práctica de Nacional se vio con Galeano al lado de Santa Cruz, la figura emblemática que pasó por la Albirroja y fue parte del equipo que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010. La nueva joya tendrá como uno de sus mentores al experimentado delantero que tiene más de 277 goles en sus 1015 partidos, en una carrera que lo tuvo en clubes como Olimpia, Bayern Múnich y Manchester City, entre otros.

Santiago Galeano tiene 13 años
Santiago Galeano tiene 13 años y fue promovido al plantel profesional de Nacional de Paraguay (@clubnacionalpy)

En la última temporada, Santiago Galeano alcanzó cifras inéditas en la categoría Sub 13, en la cual anotó 32 goles en 34 partidos del Torneo Anual con Nacional, según datos confirmados por el mismo club. A este registro se agregan 27 tantos en el Heptagonal Final y 5 festejos en la Copa de Oro, logrando así consolidarse como el máximo anotador de su categoría y motivo central para su rápida promoción.

La entidad de Asunción celebró el hito a través de redes sociales, resaltando que con 13 años, uno de sus talentos emergentes lograba integrar la pretemporada del primer equipo, que tendrá participación este año en la Copa Sudamericana, junto a sus compatriotas Olimpia, Trinidense y Deportivo Recoleta.

La decisión del club Nacional ascender a Galeano directamente al plantel superior, sin pasar por etapas intermedias, responde a lo que el club califica como “efectividad goleadora fuera de lo común” en sus categorías formativas. Para el joven atacante, entrenar junto a un referente internacional como Santa Cruz no solo es un aliciente, sino el inicio de un trayecto profesional que, según destacan desde el Tricolor guaraní, esperan que deje huella en el fútbol paraguayo.

Temas Relacionados

Santiago Benjamín GaleanoNacional de ParaguayRoque Santa Cruz

Últimas Noticias

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El volante uruguayo sacó un derechazo magnífico en el inicio de la historia de las semifinales de la Supercopa de España

Desde más de 30 metros

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

La judoca medallista olímpica lanzó un posteo respondiendo a los comentarios ofensivos en sus publicaciones

El fuerte mensaje de Paula

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La Federación de Tenis de Kenia se mostró arrepentida de haberle entregado la wildcard a Hajar Abdelkader, luego de su derrota 6-0 y 6-0 ante Lorena Schaedel en el W35 de Nairobi

Dieron a conocer por qué

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

La Academia formalizó la llegada del mediocampista argentino proveniente del Inter de Milán

La presentación oficial de Valentín

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

El malagueño comenzó la temporada 2026 con una renovación en su equipo de trabajo y sumó a Mariano Puerta tras su mejor año en el circuito ATP Tour

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich
DEPORTES
Desde más de 30 metros

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

TELESHOW
Martín Demichelis y sus hijos

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

Se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

INFOBAE AMÉRICA

Irán cortó el acceso a

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60