El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Santiago Benjamín Galeano, de 13 años, inició la pretemporada con el plantel profesional de Nacional de Paraguay. Asu lado, el experimentado Roque Santa Cruz, de 44 años (@clubnacionalpy)

El club Nacional de Paraguay sorprendió al mundo del fútbol con una noticia poco habitual en la competencia profesional luego de anunciar que promovió al plantel de Primera División a un joven de 13 años, quien ya inició la pretemporada con el cuadro guaraní.

“Cumpliendo un sueño. Con tan solo 13 años, el jugador de la Cantera Tricolor, Santiago Benjamín Galeano, integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada. El goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional, vive un momento inolvidable“, publicó el club Nacional en sus redes sociales con la foto del juvenil al lado de una leyenda de Paraguay, como lo es Roque Santa Cruz, de 44 años, quien se sumó como nuevo refuerzo en 2026.

Esta decisión está enmarcada en una política institucional del cuadro paraguayo que apuesta por las divisiones inferiores y coloca al joven goleador en la órbita del plantel principal, que dirige tácticamente Felipe Gato Giménez. El contraste bien marcado en la práctica de Nacional se vio con Galeano al lado de Santa Cruz, la figura emblemática que pasó por la Albirroja y fue parte del equipo que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010. La nueva joya tendrá como uno de sus mentores al experimentado delantero que tiene más de 277 goles en sus 1015 partidos, en una carrera que lo tuvo en clubes como Olimpia, Bayern Múnich y Manchester City, entre otros.

Santiago Galeano tiene 13 años y fue promovido al plantel profesional de Nacional de Paraguay (@clubnacionalpy)

En la última temporada, Santiago Galeano alcanzó cifras inéditas en la categoría Sub 13, en la cual anotó 32 goles en 34 partidos del Torneo Anual con Nacional, según datos confirmados por el mismo club. A este registro se agregan 27 tantos en el Heptagonal Final y 5 festejos en la Copa de Oro, logrando así consolidarse como el máximo anotador de su categoría y motivo central para su rápida promoción.

La entidad de Asunción celebró el hito a través de redes sociales, resaltando que con 13 años, uno de sus talentos emergentes lograba integrar la pretemporada del primer equipo, que tendrá participación este año en la Copa Sudamericana, junto a sus compatriotas Olimpia, Trinidense y Deportivo Recoleta.

La decisión del club Nacional ascender a Galeano directamente al plantel superior, sin pasar por etapas intermedias, responde a lo que el club califica como “efectividad goleadora fuera de lo común” en sus categorías formativas. Para el joven atacante, entrenar junto a un referente internacional como Santa Cruz no solo es un aliciente, sino el inicio de un trayecto profesional que, según destacan desde el Tricolor guaraní, esperan que deje huella en el fútbol paraguayo.