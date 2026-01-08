El “boom financiero” de USD 4 mil millones de la F1 que impulsará un histórico reparto de ingresos para las escuderías

La F1 generó un boom financiero durante 2025 (REUTERS/Amr Alfiky)

El auge de la Fórmula 1 en 2025 no solo transformó su alcance global, sino que redefinió el perfil de sus seguidores y consolidó a sus escuderías como activos millonarios. Mientras la máxima categoria del automovilismo internacional encara la amenaza de saturación logística y una expansión limitada en el calendario con un total de 24 Grandes Premios, todas las miradas se centran en la urgencia de elevar la calidad del espectáculo como motor de crecimiento futuro, según cifras y análisis difundidos por Liberty Media, la empresa encargada de la organización de El Gran Circo.

En cuanto a los negocios, los ingresos globales de la F1 alcanzaron casi los USD 4.000 millones, después de lograr unos 3.650 millones en 2024 y registrar un crecimiento del 9% en los tres primeros trimestres. Según las estimaciones de Liberty Media, el reparto de ingresos entre los equipos podría bordear los 1.400 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia de la competición.

Uno de los datos que confirman el nuevo escenario es la valoración actual de los equipos, especialmente tras la venta del 5% de las acciones del equipo Mercedes por parte de Toto Wolff. La operación, que se concretó por 265 millones de euros, eleva la valoración global de las Flechas de Plata por encima de 5.000 millones y representa de forma indirecta el salto exponencial que generaron las estructuras de la disciplina en los últimos años. De modo similar, la escudería Williams, adquirida el 21 de agosto de 2020 por Dorilton Capital en USD 170 millones, estaría hoy en el mercado por un valor inferior a 1.800 millones de dólares, según estimaciones de diversos expertos citados en el informe.

El crecimiento financiero de la F1 responde a dos motores principales: la expansión de los ingresos, garantizados por nuevos patrocinios y el impulso digital, y la aplicación estricta del budget cap, que limitó los gastos, mejorando la previsibilidad financiera de los presupuestos. A la vez, las cifras reportadas muestran que no todos los equipos obtienen beneficios netos para sus accionistas, aunque el panorama es favorable. Mercedes superó en 2025 los 130 millones de euros de beneficio neto, con una facturación que rebasó los 700 millones, pero la reglamentación impide destinar ese excedente a mayores inversiones técnicas.

En cuanto al impacto global, la base de seguidores de la Fórmula 1 alcanzó la cifra récord de 827 millones, situando a la categoría en la cima por audiencia, con un margen a favor del 11,4% sobre la NBA. La composición de este núcleo de fanáticos revela una transformación profunda: el 43% de los aficionados tiene menos de 35 años, y el público femenino constituye el 42% del total, tras la incorporación de 43 millones de nuevas seguidoras en el último año.

La proyección mediática resulta igualmente destacable. A fines de noviembre de 2025, más de mil millones de televidentes habían seguido los Grandes Premios, con incrementos notables en Estados Unidos, China, Australia, Canadá y Brasil. El promedio de audiencia en fines de semana de carrera llegó a 70 millones de espectadores, y los eventos tipo sprint sumaron un aumento del 19%. La audiencia televisiva en EEUU creció un 7%, lo que contribuyó a una expansión del 11% en la base de aficionados locales, hoy cifrada en 52 millones.

Las luces enfocan a Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

En lo digital, las visualizaciones de los mejores momentos en el canal oficial de F1 en YouTube se incrementaron un 30%, con una mayoría joven por debajo de los 35 años. Las redes sociales muestran un fenómeno similar: los seguidores alcanzaron los 111 millones, impulsados por plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Según reportes del sector, la F1 mantiene la mayor tasa de crecimiento entre todos los deportes en entornos sociales.

La atracción presencial tampoco cedió. En la temporada 2024, cerca de siete millones de espectadores asistieron a los 24 circuitos del calendario, con cinco fines de semana de lleno total. Silverstone volvió a imponerse como la cita de mayor asistencia, con 500.000 espectadores entre el jueves y el domingo.

El mercado financiero también acompaña la tendencia. Desde la adquisición de los derechos comerciales por parte de Liberty Media en 2017, cuyo valor en Wall Street cayó por debajo de los 20 dólares durante el cierre de 2020, la cotización de la acción FWONK superó los 100 dólares en los meses recientes, señalando la renovada confianza en el modelo de negocio de la F1.

Pese a los logros, la pregunta que recorre el paddock apunta a cuál será el próximo motor del crecimiento. Dada la estabilización del calendario en 24 carreras y las restricciones de expansión logística y contractual, las fuentes de ingresos televisivos y comerciales sólo podrán ampliarse si el espectáculo deportivo logra atraer a nuevas audiencias ante la inminente revolución técnica en 2026. Los ciclos de interés nacionales continúan marcados por la figura de pilotos emblema, como ocurriera con el auge de Schumacher y Vettel en Alemania, Alonso en España o Verstappen en Países Bajos.

Para Liberty Media, inicia una etapa de consolidación. Se prevé que los equipos mantendrán la cifra de 11 miembros y el calendario se estabilizará, según los datos a los que accedió el medio espcializado Motorsport. Cuando el balance financiero lo alcance todas las escuderías, los esfuerzos se concentrarán en el diseño de una reglamentación capaz de garantizar una competición equilibrada y resultados imprevisibles.