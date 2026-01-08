Deportes

El “boom financiero” de USD 4 mil millones de la F1 que impulsará un histórico reparto de ingresos para las escuderías

La máxima categoría vio crecer su economía en 2025 gracias al impulso en la difusión y la llegada al público en todas sus plataformas

Guardar
La F1 generó un boom
La F1 generó un boom financiero durante 2025 (REUTERS/Amr Alfiky)

El auge de la Fórmula 1 en 2025 no solo transformó su alcance global, sino que redefinió el perfil de sus seguidores y consolidó a sus escuderías como activos millonarios. Mientras la máxima categoria del automovilismo internacional encara la amenaza de saturación logística y una expansión limitada en el calendario con un total de 24 Grandes Premios, todas las miradas se centran en la urgencia de elevar la calidad del espectáculo como motor de crecimiento futuro, según cifras y análisis difundidos por Liberty Media, la empresa encargada de la organización de El Gran Circo.

En cuanto a los negocios, los ingresos globales de la F1 alcanzaron casi los USD 4.000 millones, después de lograr unos 3.650 millones en 2024 y registrar un crecimiento del 9% en los tres primeros trimestres. Según las estimaciones de Liberty Media, el reparto de ingresos entre los equipos podría bordear los 1.400 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia de la competición.

Uno de los datos que confirman el nuevo escenario es la valoración actual de los equipos, especialmente tras la venta del 5% de las acciones del equipo Mercedes por parte de Toto Wolff. La operación, que se concretó por 265 millones de euros, eleva la valoración global de las Flechas de Plata por encima de 5.000 millones y representa de forma indirecta el salto exponencial que generaron las estructuras de la disciplina en los últimos años. De modo similar, la escudería Williams, adquirida el 21 de agosto de 2020 por Dorilton Capital en USD 170 millones, estaría hoy en el mercado por un valor inferior a 1.800 millones de dólares, según estimaciones de diversos expertos citados en el informe.

El crecimiento financiero de la F1 responde a dos motores principales: la expansión de los ingresos, garantizados por nuevos patrocinios y el impulso digital, y la aplicación estricta del budget cap, que limitó los gastos, mejorando la previsibilidad financiera de los presupuestos. A la vez, las cifras reportadas muestran que no todos los equipos obtienen beneficios netos para sus accionistas, aunque el panorama es favorable. Mercedes superó en 2025 los 130 millones de euros de beneficio neto, con una facturación que rebasó los 700 millones, pero la reglamentación impide destinar ese excedente a mayores inversiones técnicas.

En cuanto al impacto global, la base de seguidores de la Fórmula 1 alcanzó la cifra récord de 827 millones, situando a la categoría en la cima por audiencia, con un margen a favor del 11,4% sobre la NBA. La composición de este núcleo de fanáticos revela una transformación profunda: el 43% de los aficionados tiene menos de 35 años, y el público femenino constituye el 42% del total, tras la incorporación de 43 millones de nuevas seguidoras en el último año.

La proyección mediática resulta igualmente destacable. A fines de noviembre de 2025, más de mil millones de televidentes habían seguido los Grandes Premios, con incrementos notables en Estados Unidos, China, Australia, Canadá y Brasil. El promedio de audiencia en fines de semana de carrera llegó a 70 millones de espectadores, y los eventos tipo sprint sumaron un aumento del 19%. La audiencia televisiva en EEUU creció un 7%, lo que contribuyó a una expansión del 11% en la base de aficionados locales, hoy cifrada en 52 millones.

Las luces enfocan a Lando
Las luces enfocan a Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

En lo digital, las visualizaciones de los mejores momentos en el canal oficial de F1 en YouTube se incrementaron un 30%, con una mayoría joven por debajo de los 35 años. Las redes sociales muestran un fenómeno similar: los seguidores alcanzaron los 111 millones, impulsados por plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Según reportes del sector, la F1 mantiene la mayor tasa de crecimiento entre todos los deportes en entornos sociales.

La atracción presencial tampoco cedió. En la temporada 2024, cerca de siete millones de espectadores asistieron a los 24 circuitos del calendario, con cinco fines de semana de lleno total. Silverstone volvió a imponerse como la cita de mayor asistencia, con 500.000 espectadores entre el jueves y el domingo.

El mercado financiero también acompaña la tendencia. Desde la adquisición de los derechos comerciales por parte de Liberty Media en 2017, cuyo valor en Wall Street cayó por debajo de los 20 dólares durante el cierre de 2020, la cotización de la acción FWONK superó los 100 dólares en los meses recientes, señalando la renovada confianza en el modelo de negocio de la F1.

Pese a los logros, la pregunta que recorre el paddock apunta a cuál será el próximo motor del crecimiento. Dada la estabilización del calendario en 24 carreras y las restricciones de expansión logística y contractual, las fuentes de ingresos televisivos y comerciales sólo podrán ampliarse si el espectáculo deportivo logra atraer a nuevas audiencias ante la inminente revolución técnica en 2026. Los ciclos de interés nacionales continúan marcados por la figura de pilotos emblema, como ocurriera con el auge de Schumacher y Vettel en Alemania, Alonso en España o Verstappen en Países Bajos.

Para Liberty Media, inicia una etapa de consolidación. Se prevé que los equipos mantendrán la cifra de 11 miembros y el calendario se estabilizará, según los datos a los que accedió el medio espcializado Motorsport. Cuando el balance financiero lo alcance todas las escuderías, los esfuerzos se concentrarán en el diseño de una reglamentación capaz de garantizar una competición equilibrada y resultados imprevisibles.

Temas Relacionados

deportes-internacionalF1Fórmula 1McLarenRed BullFerrariWilliamsMercedesAlpineAston MartinHaas F1SauberCadillac

Últimas Noticias

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

El piloto español Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco resultaron ilesos luego de volcar a alta velocidad en la quinta etapa. El obstáculo no estaba indicado en la hoja de ruta y ambos se vieron obligados a dejar el rally

Escalofriante accidente en el Dakar:

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

El juez de un partido de niños contó una anécdota y enseñanza que se replicó en las redes

La lección de un árbitro

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

Marcelo Weigandt se entrenará con el plantel profesional desde los próximos días y será alternativa para Claudio Úbeda

La medida que tomó Boca

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Hajar Abdelkader perdió por un doble 6-0 en media hora, con movimientos que expusieron un desconocimiento del juego y las reglamentaciones. La Federación Egipcia se desligó de su participación y desde Kenia dieron una explicación sobre el tema

El escándalo que desató la

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

El ex futbolista de 52 años habló de su posibilidad de fichar por el Manchester United y analizó el desafío de Argentina de cara a la cita internacional

Javier Zanetti recordó la oferta
DEPORTES
Escalofriante accidente en el Dakar:

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

TELESHOW
Quién es Micaela, la nueva

Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis: del flechazo en Mendoza a la pelea pública en Punta del Este

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia de una transición

La urgencia de una transición democrática completa en Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur