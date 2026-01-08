Deportes

Cristiano Ronaldo anotó un gol, pero los hinchas lo apuntaron por una increíble pifia en el área: “Deja el fútbol”

El portugues de 40 años convirtió el único tanto del Al Nassr en la caída 2-1 contra Al Qadisiya por la Saudi Pro League

El delantero del Al Nassr jugó los 90 minutos en la derrota ante Al Qadisiya

Al Nassr cerró de manera invicta el primer semestre de la Saudi Pro League, pero el inicio de 2026 se asemejó más a una pesadilla porque este jueves registró su segunda derrota consecutiva en el 1-2 contra el Al Qadisiya de Mateo Retegui por la fecha 14, perdió el liderazgo a manos de Al Hilal y el lunes a partir de las 14:30 (hora argentina) buscará arrimarse a la cima en un mano a mano de alto voltaje. Cristiano Ronaldo anotó el descuento, pero no alcanzó para siquiera arañar un empate frente a sus hinchas en el Al Awwal Park de Riad.

El delantero de 40 años marcó el único tanto de su equipo a los 80 minutos del encuentro, con una sólida ejecución de un penal con pierna derecha a un costado del arquero Koen Casteels, quien adivinó la intención del portugués, pero no llegó a desviar la pelota. El festejo del Bicho lo hizo llegar a los 958 anotaciones en su carrera profesional y quedó a 42 de los 1.000 goles, un hecho inédito para cualquier futbolista en la historia de este deporte.

Sin embargo, CR7 se retiró con un sabor agridulce del recinto por la derrota y por otra jugada en la que quedó retratado por un error poco habitual. Le pifió a una volea en el área tras un centro a media altura y volvió a intervenir segundos después ya en fuera de juego. “Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti”, le escribió un usuario y otra persona insistió en el yerro del atacante: “Este tipo ni siquiera debería ser titular en un equipo profesional”. Incluso, otro perfil exhibió su enojo: “Se acabó”.

Más allá de esta jugada, Cristiano llegó a 25 años seguidos anotando goles dentro de una cuenta que empezó el 7 de octubre de 2002 a los 17 abriles con la camiseta del Sporting Lisboa ante Moreirense por la Liga de Portugal. Su mejor labor fue lograda en el periodo en el que tuvo 27 años, cuando convirtió en 67 oportunidades, según detalló el estadígrafo Silvio Maverino en El Gráfico.

Ambos se midieron por una nueva jornada de la liga local

Al Qadisiya abrió el marcador al comienzo de la segunda parte con un error inexplicable del arquero Nawaf Al Aqidi, quien se confió después de recibir una pelota a la salida de un córner izquierdo y ensayó un pase corto que rebotó en Julián Quiñones y el colombiano nacionalizado mexicano encabezó una larga corrida hasta empujar el balón al fondo de la red con el arco vacío.

El segundo gol de la visita llegó a los 65 minutos tras otro fallo defensivo en salida y una contención débil de Al Aqidi, quien le dejó la definición servida a Nahitan Nandez. De esta manera, Nacho le ganó el duelo a Cristiano Ronaldo entre ex compañeros del Real Madrid, mientras que el Chapita Retegui jugó todo el partido, pero no pudo aumentar la cifra de 11 goles y 1 asistencia en 16 partidos de su temporada.

Por un lado, Al Nassr quedó segundo con 31 puntos gracias a una cosecha de 10 victorias, 1 empate y 2 derrotas, estas últimas ocurridas en el inicio de 2026 con Al Ahli (2-3) y Al Qadisiya. Quedó a 4 unidades del líder Al Hilal (35), que ya le ganó 3-0 en esta jornada a Al Hazm. Por otro lado, el ex equipo del Equi Fernández escaló a la cuarta colocación con 27 puntos.

