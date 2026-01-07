Deportes

Una figura del futsal brasileño murió a los 32 años tras descompensarse en el aeropuerto durante un viaje con el plantel

Alex Felipe perdió el conocimiento mientras el grupo se preparaba para abordar un avión a Moscú

Alex Felipe perdió el conocimiento
Alex Felipe perdió el conocimiento en el aeropuerto

El entorno del fútbol sala internacional enfrenta una jornada marcada por la conmoción tras la muerte de Alex Felipe, jugador brasileño de 32 años, quien perdió la vida en Rusia. Según reportó la agencia del deportista, Deportes Wone, el jugador se encontraba junto a su equipo, el Norilsk Nickel, en el aeropuerto de Ukhta cuando sufrió una indisposición que derivó en su fallecimiento, pese a los esfuerzos de los servicios médicos que intervinieron en el lugar. La noticia ha generado impacto en la comunidad deportiva mundial, mientras clubes y antiguos compañeros expresan sus condolencias.

La Federación Rusa de Fútbol Sala (RFU, por sus siglas en inglés) confirmó que Alex Felipe se sintió mal tras disputar un partido de la Copa de Rusia entre el Norilsk Nickel y el Ukhta. El jugador, quien formaba parte del plantel desde 2020, perdió el conocimiento mientras el grupo se preparaba para abordar un vuelo hacia Moscú. Los profesionales de la salud presentes intentaron reanimarlo con un desfibrilador, pero el deceso se constató en el sitio del incidente.

La UEFA también se pronunció tras conocer la trágica noticia: “Lamentamos profundamente el repentino fallecimiento de Alex Felipe, de 32 años, campeón de la UEFA Futsal Champions League 2018/19. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento".

Por su parte, el Sport Club Corinthians Paulista, institución donde el futbolista inició su carrera, comunicó: “El atleta enfermó en el aeropuerto mientras se preparaba para embarcar y, a pesar de los intentos de reanimación, no sobrevivió. Actualmente jugaba para el Norilsk Nickel de Rusia y había forjado una sólida carrera, con temporadas en Cascavel Futsal, Inter Movistar (España), Joinville y Sporting (Portugal)”. Desde el club paulista agregaron: “En este momento de dolor, Corinthians se solidariza con la familia, amigos, compañeros y toda la comunidad del futsal, deseándoles fuerza y consuelo para afrontar esta pérdida irreparable”.

Alex Felipe desarrolló una trayectoria relevante en equipos de Brasil y Europa. Su paso por el Inter Movistar español durante la temporada 2014-2015 le permitió conquistar la Liga y la Copa del Rey. En el Sporting de Portugal, donde jugó entre 2018 y 2020, alcanzó algunos de sus mayores logros, contribuyendo a la obtención de la primera Liga de Campeones de Fútbol Sala para el club lisboeta, además de dos Copas de Portugal y una Supercopa.

El propio club lisboeta despidió al jugador en redes sociales, señalando: “El mundo del fútbol sala y del deporte en general se ha empobrecido. Hasta la próxima, Campeón”. De igual forma, el equipo español emitió un mensaje: “Desde Movistar Inter estamos totalmente consternados por el fallecimiento de Alex Aparecido Felipe Santos, a los 33 años, quien fuera jugador de nuestro club durante parte de la temporada 14-15. El jugador brasileño ganó una Liga y una Copa del Rey con nuestra entidad. De parte de toda la familia interista le mandamos nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados. DEP”.

El jugador perdió la vida
El jugador perdió la vida a los 32 años

La agencia Deportes Wone, que representaba al deportista, expresó: “No hay palabras que puedan consolar el corazón de familiares, amigos y todos los que conocieron a nuestro deportista Alex. Lo que más nos duele: se ha ido un padre, marido, hijo y amigo al que amábamos y admirábamos sin descanso”.

A lo largo de su carrera, Alex Felipe defendió los colores de equipos como Cascavel Futsal y Joinville en Brasil, y acumuló títulos nacionales e internacionales en España y Portugal. En su país natal, también se consagró en la Liga Paulista con el Corinthians en 2018. El jugador se encontraba en Rusia desde 2020, donde residía con su esposa y sus dos hijos.

