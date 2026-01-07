Deportes

El blooper del argentino Kitu Díaz en su presentación como refuerzo del Guayaquil City de Ecuador: quiso tirar una pelota a la tribuna, pero cometió un fallo viral

El mediocampista argentino arribó a la Liga Pro tras un irregular paso por Banfield

La presentación de Damián Díaz como incorporación de Guayaquil City se convirtió en tendencia no solo por su regreso a la Liga Pro de Ecuador, sino porque dejó una de las imágenes más comentadas del fútbol ecuatoriano reciente: un blooper durante el evento oficial que lo mostró golpeando accidentalmente a un empleado del club con una pelota. El mediocampista argentino, de 39 años, cerró así su vuelta al fútbol de Ecuador tras su breve paso por Banfield, en medio de una gran expectativa en la ciudad y ante una multitud que se reunió para recibirlo en el estadio Christian Benítez.

El acto, pensado para celebrar la llegada de uno de los nombres más reconocidos del mercado de pases, cobró notoriedad cuando, al intentar cumplir con la tradicional firma y posterior envío de balones a la tribuna, el primer remate de Díaz impactó de lleno en uno de los trabajadores ubicados cerca de la línea de cal. El episodio fue presenciado por aproximadamente 3.000 personas que se acercaron a la cancha del equipo ciudadano, quienes no tardaron en reaccionar ante la escena. Tras el incidente, Díaz optó por continuar el protocolo y realizó un segundo disparo, esta vez sí dirigido correctamente hacia la grada, antes de relajarse y mostrar una leve sonrisa al público.

La expectativa por el fichaje se vio reflejada en la movilización de hinchas y curiosos que colmaron el recinto de Guayaquil City. En su discurso, Damián Díaz agradeció la presencia de los aficionados: “Gracias por venir, tomarse el tiempo de llegar hasta acá y compartir este momento conmigo. Para mí es muy importante volver a Guayaquil y Ecuador, es el país que amo y que elegí para vivir. Tengo dos hijos que son de acá, el amor siempre va a ser eterno. Es un placer estar acá, ojalá que dentro de la cancha les pueda dar alegrías a todos ustedes”, expresó el volante ante los asistentes.

El futbolista remarcó su vínculo la ciudad y el proyecto del club, un factor decisivo para aceptar la propuesta de los dirigidos por Pool Gavilánez. “Eternamente agradecido con Guayaquil City. He conocido bastante del club cuando me tocó estar acá, está creciendo en el día a día y se enfocan en un proyecto a largo plazo, de formar jugadores y vender. Han salido jugadores impresionantes de acá, algunos fueron mis compañeros como Michael Hoyos, Gonzalo Mastrini, Gonzalo Valle hoy en la selección”, añadió. El mediocampista también hizo referencia al recibimiento y al impacto personal de regresar a un entorno que conoce de etapas previas: “No sé si me merezco tanto recibimiento, pero más allá de cualquier error, he respetado el país y la ciudad. Siempre he tratado de comportarme de la mejor manera, más allá de los errores que pude haber tenido. Estoy muy feliz, ojalá pueda hacer las cosas bien”.

Díaz vuelve a Ecuador tras un año y cinco meses lejos de la Liga Pro, luego de su salida de Barcelona en agosto de 2024. Su etapa en Banfield, en Argentina, se vio interrumpida por una fractura del maleolo externo de la pierna izquierda, lesión sufrida a los pocos meses de su llegada, que limitó su participación a solo ocho partidos con 450 minutos de juego, un gol y una asistencia. En junio de 2025, el jugador y el club bonaerense acordaron rescindir el contrato.

El arribo del rosarino a Guayaquil City coincide con el ascenso del equipo tras consagrarse campeón de la Serie B en 2025. El desafío consiste en reforzar una plantilla que buscará consolidarse en la máxima categoría. El interés por Díaz radica en su jerarquía y experiencia, forjada principalmente en su extenso paso por Barcelona, donde se convirtió en una de las figuras históricas de la institución. Con la camiseta amarilla, disputó 347 partidos, marcó 84 goles y realizó 83 asistencias. Fue campeón nacional en tres temporadas: 2012, 2016 y 2020.

