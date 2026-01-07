Cadillac anunció la llegada de un ex piloto de Ferrari y completó su equipo para su debut en la Fórmula 1

Zhou Guanyu dejó Ferrari para sumarse al nuevo equipo de la F1, Cadillac (REUTERS/Rula Rouhana)

El equipo Cadillac confirmó la incorporación de Zhou Guanyu como piloto de reserva para la temporada 2026 de cara a su entrada como undécima escudería en la máxima categoría del automovilismo. La designación del chino, que la última campaña ocupó el mismo rol en Ferrari, refuerza la estructura que lidera Graeme Lowdon y cuenta con Valtteri Bottas y Checo Pérez como los titulares para su desembarco en el Gran Circo.

El piloto de 26 años sumó 16 puntos en sus tres temporadas en la F1 y llegó a ser compañero del finlandés en Sauber. “Este es uno de los proyectos nuevos más grandes y emocionantes que el deporte haya visto jamás. He trabajado con Graeme y con Valtteri durante muchos años en distintas funciones, por lo que unirme al equipo se siente como volver a la familia. Habiendo tenido experiencia reciente en pista y en el desarrollo de los autos fuera de ella, sé que puedo aportar un enorme valor al equipo Cadillac de Fórmula 1, y estoy deseando apoyarlos de la mejor manera posible”, afirmó Zhou.

“Nuestro proceso para seleccionar a un piloto reserva fue tan exhaustivo como la búsqueda de nuestros pilotos titulares”, dijo Lowdon, quien fue jefe de los desaparecidos equipos de F1 Virgin (2010-11) y Marussia (2012-15).

“Queríamos un candidato que tuviera experiencia reciente de conducción en la F1, que esté preparado para trabajar duro como parte de un equipo y que entienda los desafíos de desarrollar un auto a lo largo de la temporada. Zhou cumple perfectamente con esos requisitos. Será un gran activo para nosotros cuando salgamos a competir en 2026 y esperamos que sea una parte integral de nuestro equipo”, agregó uno de los hombres fuertes que tendrá Cadillac en su inserción en la Máxima.

Zhou, el nuevo piloto de Cadillac para la F1 en 2026 (@Cadillac_F1)

En el grupo de pilotos que secundarán a los experimentados Bottas-Pérez, Colton Herta aparece como claro aspirante a un puesto titular en el futuro. No obstante, debido a que todavía no posee la necesaria superlicencia, la prioridad recaerá en Zhou para reemplazar a alguno de los pilotos principales si surge alguna baja, según detalló el medio especializado Motorsport. El piloto estadounidense de 25 años, con una larga experiencia en la IndyCar, cumplirá funciones en test, además de subirse a un monoplaza de Fórmula 2 para tomar ritmo en el mundo de la F1, mientras que la estructura de desarrollo y simulación incluye también a Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud y Charlie Eastwood.

Pagenaud asumirá el rol de piloto de simulador tras una carrera reciente marcada por un grave accidente en 2023 que interrumpió su continuidad en la IndyCar Series y lo llevó a enfocarse en labores de desarrollo para General Motors. “Feliz de anunciar oficialmente mi papel en este ambicioso y emocionante proyecto de Fórmula 1!”, dijo el francés Por su parte, Eastwood, de 30 años y vínculo previo con Mercedes en simulación, expresó: “Me siento honrado de anunciar que me voy a unir a Cadillac F1 como conductor de simulador. Voy a poder contribuir a su entrada en Fórmula 1 apoyando al equipo a través del trabajo de simulador y programas de desarrollo apoyados en experiencias pasadas”.

En el caso de Pietro Fittipaldi, su experiencia con Haas, donde reemplazó a Romain Grosjean en dos carreras tras su dramático accidente en Bahréin 2020, le otorga un conocimiento valioso para el desarrollo de un monoplaza totalmente nuevo bajo la reglamentación de 2026. “¡Estoy muy orgulloso de finalmente compartir que me he unido al Cadillac F1 Team! Hemos estado trabajando juntos en el desarrollo del coche de F1 2026 del equipo. Junto con mis compañeros de equipo hemos estado haciendo extensas pruebas de simulador y simulaciones completas de fin de semana de carrera para prepararnos para la próxima temporada”, expresó el nieto del bicampeón Emerson Fittipaldi.

La estructura técnica del Cadillac F1 Team, con centros operativos en Estados Unidos, Reino Unido y despliegue en pista, apuesta al uso intensivo de simuladores instalados en la ciudad de Charlotte como una herramienta estratégica para la preparación de carreras y el ajuste de los sistemas y la aerodinámica del monoplaza. “Nuestro trabajo en el simulador en Charlotte es extremadamente importante para la construcción del equipo. Es crucial en muchos aspectos: consolidar nuestro rendimiento base y la configuración aerodinámica, permitirnos estar listos para competir durante un fin de semana de gran premio, validar sistemas y protocolos, pero también establecer canales de comunicación claros y eficientes entre nuestras sedes en Estados Unidos, Reino Unido y, finalmente, en pista”, dijo Lowdon. El CEO del equipo será Dan Towriss.

El estreno oficial de la escudería norteamericana iniciará con ensayos de pretemporada: del 26 al 30 de enero en Barcelona, seguidos de dos sesiones en Bahréin (del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero). El debut en competición será en Melbourne entre el 6 y el 8 de marzo de 2026, en lo que será la apertura del campeonato de la F1 con el ya clásico Gran Premio de Australia en Albert Park.

Los pilotos y directores de Cadillac para la F1 2026 (@F1)