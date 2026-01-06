Deportes

La llamativa frase de Endrick al ser presentado en su nuevo club tras jugar apenas tres partidos en Real Madrid: “Pasé los mejores seis meses de mi vida”

El delantero brasileño, que llegó como una promesa a la Casa Blanca, no contó para el entrenador y fichó por el Lyon

Guardar
Endrick habló en conferencia de prensa tras fichar por Lyon

El delantero brasileño Endrick fue presentado como nuevo refuerzo del Olympique de Lyon, a donde llega cedido hasta junio tras disputar pocos minutos con el Real Madrid. Durante su primera rueda de prensa en Francia, el futbolista ofreció un balance personal de los últimos seis meses, marcados por su adaptación a Europa y el respaldo de su entorno familiar. "Han sido los seis mejores meses de mi vida, afirmó el jugador.

En su comparecencia, Endrick subrayó el valor de las experiencias fuera del campo desde su arribo a España. “Pasé tiempo con mi esposa. He tenido tiempo para construir mi casa. Sin estas cosas, sin mi nueva casa, sin mi familia, yo no soy nada. Ahora soy mejor. Ahora soy una persona madura. Soy mejor persona. Estoy centrado en mi trabajo. Agradezco a Dios, y a todas las personas que han estado en mi camino. Repito. Estos seis meses han sido los mejores de mi vida”, manifestó el delantero.

El nuevo reto del futbolista pasa por ganar minutos y confianza en la Ligue 1. “Cuando apareció el Lyon... Fred, mi manager, me lo comentó y ambos tuvimos claro que era importante venir aquí. Era importante jugar. Cuando Dios me habla, me indica un camino. Mi cabeza y mi corazón están aquí en Lyon. He trabajado mucho para ayudar a este equipo. Agradezco a Dios y a los dirigentes del Lyon, también al staff, por el esfuerzo para que viniese aquí”, expresó Endrick durante la presentación.

La llegada del brasileño generó también reacciones en su círculo más cercano. Su esposa, la modelo Gabriely Miranda, compartió en redes sociales una serie de imágenes de la presentación y un mensaje privado que le había enviado al delantero. “Viniendo para el gimnasio puse una alabanza para escuchar y de repente me vino a la mente el mundial del año que viene, y automáticamente Lyon, y eso me dio una paz en el corazón. Sé que será un tiempo de felicidad y paz, Jesús tiene algo maravilloso preparado en tu vida, amor, será un tiempo precioso, un tiempo perfecto ante los ojos del cielo. No te desanimes, no dudes de ti, tienes un Dios que mueve montañas, eres hijo de un Dios de lo imposible. Veo días felices en Lyon, de paz y sonrisas y con una bendición muy linda del Señor que solo va a suceder allá y nunca vamos a olvidar. Sentí esto muy fuerte en mi corazón hoy y necesitaba decírtelo”, escribió Miranda.

El propio Endrick contestó a su pareja por el mismo canal: “Hola mi amor. Amén, mi amor. Será perfecto si Dios quiere. Vamos a hacer nuestra parte Y el resto Dios hará un gran milagro en nuestras vidas. Te amo, gracias Por estar conmigo”.

La esposa del futbolista le
La esposa del futbolista le envió un emotivo mensaje

En el plano deportivo, la primera mitad de la temporada con el Real Madrid dejó un saldo de 99 minutos en tres partidos oficiales. El atacante jugó un encuentro de La Liga (11 minutos), uno de Champions League (11 minutos) y uno de la Copa del Rey (77 minutos), según datos confirmados por Transfermarkt.

Su escasa participación respondió a la competencia interna con figuras como Vinicius Jr., Rodrygo y Kylian Mbappé, además de las oportunidades que se le dieron al juvenil español Gonzalo, quien recientemente anotó un triplete en su primer partido como titular.

Durante la rueda de prensa, Endrick reveló que el actual seleccionador brasileño y exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, influyó en su decisión de salir cedido. “Hablé con Ancelotti y me dio instrucciones para mejorar como jugador. Sus consejos me llegaron al corazón. Me dijo que me fuese, y que desarrollase mi fútbol. Tomé mi decisión antes de hablar con él, pero sus consejos son importantes. Ancelotti ha sido un gran entrenador con el Real Madrid. He seguido todos sus consejos y me ha ayudado a desarrollar mi fútbol. Ahora, debo trabajar para jugar y ayudar al Lyon. Para mí ya es maravilloso que el entrenador, Fonseca, y su staff hablen portugués”, relató el delantero.

Endrick llegó a préstamo a
Endrick llegó a préstamo a Francia

Temas Relacionados

deportes-internacionalEndrickReal MadridLiga de EspañaLyonLigue 1

Últimas Noticias

El crudo relato de una estrella de la Premier sobre su adicción a las pastillas para dormir: “Tomaba cuatro, me despertaba y tomaba otras cuatro”

Jonjo Shelvey, mediocampista de 33 años con pasado en múltiples equipos de la primera división inglesa, contó su difícil etapa en Turquía

El crudo relato de una

Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará la esperada continuidad de una de sus figuras

El Xeneize lleva a cabo un operativo de permanencia de futbolistas que tendrá al Changuito Zeballos como carta principal

Tras renovarle a seis futbolistas,

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

El argentino avanzó en el certamen asiático y tendrá un exigente cruce ante el italiano Lorenzo Musetti, mientras que Mariano Navone y Francisco Comesaña quedaron eliminados en el estreno

ATP de Hong Kong: Tomás

Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

El delantero colombiano con pasado en Boca Juniors expuso su intención de recalar en el Millonario tras su temporada en Independiente Rivadavia de Mendoza

Sebastián Villa expresó su deseo

Fuerte rechazo de socios e hinchas de River a la posible llegada del condenado Sebastián Villa

El delantero blanqueó que pretende jugar en el “millonario”, pero son mayoría las voces que no quieren verlo en Núñez

Fuerte rechazo de socios e
DEPORTES
El crudo relato de una

El crudo relato de una estrella de la Premier sobre su adicción a las pastillas para dormir: “Tomaba cuatro, me despertaba y tomaba otras cuatro”

Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará la esperada continuidad de una de sus figuras

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

Sebastián Villa expresó su deseo de jugar en River Plate: “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”

Fuerte rechazo de socios e hinchas de River a la posible llegada del condenado Sebastián Villa

TELESHOW
Quién es la reina del

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

Linda Peretz celebró sus 84 años con una fiesta a plena música: el homenaje de sus colegas y amigos

Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

INFOBAE AMÉRICA

La Fundación Ama Amoedo reveló

La Fundación Ama Amoedo reveló los artistas de la residencia FAARA 2026

La Central Obrera Boliviana inició bloqueo de caminos en rechazo al decreto de medidas económicas

Paraguay simplificará los trámites para facilitar la importación de carne

Murió el húngaro Béla Tarr, director del clásico “Tango satánico”

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019