La llamativa frase de Endrick al ser presentado en su nuevo club tras jugar apenas tres partidos en Real Madrid: “Pasé los mejores seis meses de mi vida”

Endrick habló en conferencia de prensa tras fichar por Lyon

El delantero brasileño Endrick fue presentado como nuevo refuerzo del Olympique de Lyon, a donde llega cedido hasta junio tras disputar pocos minutos con el Real Madrid. Durante su primera rueda de prensa en Francia, el futbolista ofreció un balance personal de los últimos seis meses, marcados por su adaptación a Europa y el respaldo de su entorno familiar. "Han sido los seis mejores meses de mi vida, afirmó el jugador.

En su comparecencia, Endrick subrayó el valor de las experiencias fuera del campo desde su arribo a España. “Pasé tiempo con mi esposa. He tenido tiempo para construir mi casa. Sin estas cosas, sin mi nueva casa, sin mi familia, yo no soy nada. Ahora soy mejor. Ahora soy una persona madura. Soy mejor persona. Estoy centrado en mi trabajo. Agradezco a Dios, y a todas las personas que han estado en mi camino. Repito. Estos seis meses han sido los mejores de mi vida”, manifestó el delantero.

El nuevo reto del futbolista pasa por ganar minutos y confianza en la Ligue 1. “Cuando apareció el Lyon... Fred, mi manager, me lo comentó y ambos tuvimos claro que era importante venir aquí. Era importante jugar. Cuando Dios me habla, me indica un camino. Mi cabeza y mi corazón están aquí en Lyon. He trabajado mucho para ayudar a este equipo. Agradezco a Dios y a los dirigentes del Lyon, también al staff, por el esfuerzo para que viniese aquí”, expresó Endrick durante la presentación.

La llegada del brasileño generó también reacciones en su círculo más cercano. Su esposa, la modelo Gabriely Miranda, compartió en redes sociales una serie de imágenes de la presentación y un mensaje privado que le había enviado al delantero. “Viniendo para el gimnasio puse una alabanza para escuchar y de repente me vino a la mente el mundial del año que viene, y automáticamente Lyon, y eso me dio una paz en el corazón. Sé que será un tiempo de felicidad y paz, Jesús tiene algo maravilloso preparado en tu vida, amor, será un tiempo precioso, un tiempo perfecto ante los ojos del cielo. No te desanimes, no dudes de ti, tienes un Dios que mueve montañas, eres hijo de un Dios de lo imposible. Veo días felices en Lyon, de paz y sonrisas y con una bendición muy linda del Señor que solo va a suceder allá y nunca vamos a olvidar. Sentí esto muy fuerte en mi corazón hoy y necesitaba decírtelo”, escribió Miranda.

El propio Endrick contestó a su pareja por el mismo canal: “Hola mi amor. Amén, mi amor. Será perfecto si Dios quiere. Vamos a hacer nuestra parte Y el resto Dios hará un gran milagro en nuestras vidas. Te amo, gracias Por estar conmigo”.

La esposa del futbolista le envió un emotivo mensaje

En el plano deportivo, la primera mitad de la temporada con el Real Madrid dejó un saldo de 99 minutos en tres partidos oficiales. El atacante jugó un encuentro de La Liga (11 minutos), uno de Champions League (11 minutos) y uno de la Copa del Rey (77 minutos), según datos confirmados por Transfermarkt.

Su escasa participación respondió a la competencia interna con figuras como Vinicius Jr., Rodrygo y Kylian Mbappé, además de las oportunidades que se le dieron al juvenil español Gonzalo, quien recientemente anotó un triplete en su primer partido como titular.

Durante la rueda de prensa, Endrick reveló que el actual seleccionador brasileño y exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, influyó en su decisión de salir cedido. “Hablé con Ancelotti y me dio instrucciones para mejorar como jugador. Sus consejos me llegaron al corazón. Me dijo que me fuese, y que desarrollase mi fútbol. Tomé mi decisión antes de hablar con él, pero sus consejos son importantes. Ancelotti ha sido un gran entrenador con el Real Madrid. He seguido todos sus consejos y me ha ayudado a desarrollar mi fútbol. Ahora, debo trabajar para jugar y ayudar al Lyon. Para mí ya es maravilloso que el entrenador, Fonseca, y su staff hablen portugués”, relató el delantero.

Endrick llegó a préstamo a Francia